Rychlá a snadná půjčka? Pozor na ni!

České domácnosti se stále více učí žít na dluh. Pořídit si na splátky pračku, ledničku či dovolenou se stává součástí našeho života. Díky společnostem jako je GE Money Multiservis nebo Home Credit na půjčku dosáhne poměrně velká část obyvatelstva.

Existuje však stále ještě velké množství lidí, kteří dají přednost půjčení peněz v hotovosti nebo prostě na úvěr od banky či splátkové společnosti nedosáhnou vzhledem ke svým nízkým příjmům. Pak tedy mohou nastoupit se svou nabídkou společnosti, o nichž se příliš nedozvíte, ale hotovost jsou velmi ochotné půjčit (ovšem za pěkně vysokou přirážku).

Na webových stránkách se o společnostech, u kterých si můžete půjčit tzv.rychlé peníze, dozvíte skutečně jen minimum informací. Většinou získáte telefon, na který je nutné zavolat a sjednat si schůzku se zástupcem společnosti, nebo vám je dána možnost vyplnit předběžně dotazník, na základě kterého vás kontaktuje obchodní zástupce. Telefonní čísla uvedená na stránkách jsou nezřídka mobilní, protože málokterá z firem poskytujících „rychlé peníze“ má pobočku.

Velké společnosti (Provident Financial, Profireal) již začali potencionálním klientům nabízet i možnost kontaktu na pobočkách jejichž adresář zveřejňují na webových stránkách. Avšak na bezplatné telefonní lince, kterou nabízí zájemcům o půjčku např. Provident Financial, vás stejně odkáží na schůzku s obchodním zástupcem, (potom, co od vás získájí základní údaje, mezi které patří nejen jméno a kontaktní adresa, ale i datum narození, v případě, že nechcete poskytnout rodné číslo), který nejprve telefonicky kontaktuje nového klienta a následně s ním probere jeho finanční situaci na schůzce, kterou si nejčasti smluví u něj doma.

Některé společnosti nyní na svých stránkách nabízejí potenciálním klientům, aby si dosazením několika základních otázek ověřili, na jak vysoký úvěr mají nárok. Jsou to otázky typu – jak vysoký máte příjem, zda jste v zaměstnaneckém poměru či kolik vám je let. Tento hrubý scoring pak určí, kolik si budete moci půjčit. Rozmezí je určováno zejména z čistého měsíčního příjmu, který uvedete. Nestačíte se pak divit, že s 10 nebo 20 tisíci korunami čistého máte stále možnost získat úvěr 20 – 75 000 korun. Dokonce pokud budete řádně 3 měsíce splácet, je možné si půjčit další peníze.

Doklady, které je nutné poskytnout jsou obdobné jako v případě, že žádáte o spotřebitelský úvěr u banky, avšak nejsou tak přísné. Stačí, aby vám bylo 18 let, vlastnili jste 2 doklady totožnosti, doklad o nájmu či vlastnictví bytu, pracovní smlouvu. Pak už vám nic nebrání, abyste během pár minut získali vytouženou hotovost. To platí v případě, že nebude potřeba zástava, a to buď nemovitosti, nebo movité věci. Tam pak vyřízení trvá o něco déle, a navíc se musíte připravit na to, že na poskytnutou půjčku je třeba ručit zástavou v hodnotě minimálně 200 %.

Když se vám tohle všechno líbí a rozhodnete se šanci půjčit si „rychlé peníze“ využít, pak byste se měli pozastavit alespoň nad výší úroků, které zaplatíte. Podle níže uvedeného příkladu zaplatíte skoro polovinu vypůjčené částky navíc, což v procentech vyjádřeno znamená roční úrok ve výši 50 %, lze se ovšem setkat i s úrokem ve výši několika set procent ročně. Když to srovnáme s bankami, jejichž úroková sazba u spotřebitelských úvěrů se pohybuje okolo 15 procent ročně, pak každý, kdo přijme podmínky takové společnosti rozhodně velmi poškozuje zejména sám sebe.

Ukázka nabídky jedné ze společností nabízejících rychlou půjčku:

Částka Doba splácení Splátka měsíčně Částka zaplacená celkem 20 000 Kč 48 měsíců 720 Kč 34 560 Kč 32 000 Kč 48 měsíců 1086 Kč 52 128 Kč 60 000 Kč 48 měsíců 2101 Kč 100 848 Kč 75 000 Kč 48 měsíců 2609 Kč 125 232 Kč

Zdroj: společnost az.co

Společnosti, které tyto půjčky nabízejí většinou horentní úroky omlouvají kvalitou poskytovaných služeb – rychlostí poskytnutí hotovosti, nízkými nároky na bonitu (v některých případech nedokládáte výši příjmu) nebo tím, že mohou splátky půjčky dojíždět vybírat přímo k vám do bytu. To je opravdu komfort, za který se „vyplatí připlatit si“, ale rozumně uvažující člověk mu velmi snadno odolá. Je totiž docela dobře možné dostat se v případě takovéto půjčky do problémů, ze kterým jen těžko vybřednete. Roztočením spirály půjček se dá propadnout velmi hluboko, protože než stačíte splatit jednu půjčku, už budete potřebovat další, abyste na požadované horentní úroky vůbec měli a nemuseli se rozloučit se zastavenou věcí či nemuseli zažít rozprodávání části své domácnosti.

V případě, že byste chtěli společnosti poskytující půjčky obvinit z lichvy, kterou mohou vysoké úroky docela dobře připomínat, bohužel, nejste „na správné adrese“. Lichva, je sice trestným činem, ale její skutkové podstaty se dopustí ten: "kdo zneužívaje něčí tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti nebo něčího rozrušení, dá sobě nebo jinému poskytnout nebo slíbit plnění, jehož hodnota je k hodnotě vzájemného plnění v hrubém nepoměru, nebo kdo takovou pohledávku uplatní, nebo v úmyslu ji uplatnit ji na sebe převede." To, zda byly naplněny všechny znaky takto definované skutkové podstaty trestného činu, mohou posoudit pouze orgány činné v trestním řízení. Vždy však záleží na obsahu smlouvy a na okolnostech, za nichž byla uzavřena.

Jestliže si potřebujete půjčit peníze a pro banku nejste bonitní klient a ani nemáte možnost sáhnout do našetřených peněz, obraťte se raději na své příbuzné či známé, aby vám finančně vypomohli, než abyste si půjčovali za horentní úrok malé sumy, které budete horko těžko splácet.

Řešili byste svou finanční situaci půjčením "rychlých peněz"?