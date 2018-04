Rychlé peníze od stavební spořitelny? Pomocí překlenovacího úvěru.

Spořitelna

Spořitelna % úspor z CČ Úroková sazba v % p.a. Dospořování do doby přidělení CČ Poplatek Doba vyřízení Poznámka: ČMSS 30 % 9,25 % ano: 0,5 – 0,7 % CČ 0 Kč 6 týdnů Pouze pro CČ nad 300 000 Kč ČS-ST 30 % 11 % ano 1 % z CČ (min. 500 Kč, max. 10 000 Kč) do 1 měsíce - Hypo meziúvěr ve srovnatelné podobě nenabízí, je třeba naspořit nejméně 40 % CČ a nárok vznikne nejdříve za 3/4 roku Raiffeisen 20 % 9,9 % ano: minimálně 0,5 % CČ 0 Kč 3 týdny Od 35 % vložených úspor úrok 8,9 % Raiffeisen 30 % 9,9 % ano: minimálně 0,5 % CČ 0 Kč 3 týdny Od 35 % vložených úspor úrok 8,9 % VSS KB 20 % 9,7 % Standardní varianta ano: minimálně 0,5 % CČ 1 % z CČ (max. 20 000 Kč) 2 týdny až 1 měsíc Možnost expresního vyřízení do 10 dnů s poplatkem 2 % z CČ VSS KB 30 % 11 % Rychlá varianta ano: minimálně 0,5 % CČ 1 % z CČ (max. 20 000 Kč) 2 týdny až 1 měsíc Možnost expresního vyřízení do 10 dnů s poplatkem 2 % z CČ VSS KB 30 % 9,6 % Standardní varianta ano: minimálně 0,5 % CČ 1 % z CČ (max. 20 000 Kč) 2 týdny až 1 měsíc Možnost expresního vyřízení do 10 dnů s poplatkem 2 % z CČ Wüstenrot 29 % 6,9 % dospořování skryto ve splátce 0 Kč do 3 týdnů Pouze pro CČ do 300 000 Kč *

Jak získat peníze na bydlení rychleji než čekáním na přidělení cílové částky ze stavebního spoření? Jednou z možností je využití překlenovacích úvěrů, které jsou v terminologii některých spořitelen označovány jako meziúvěry. Z velmi rozmanitých variant, které se v praxi mohou vyskytnout, a složitě definovaných podmínek poskytování těchto meziúvěrů, měnících se zejména v závislosti na době spoření a na výši dosaženého hodnotícího čísla,. Po sepsání smlouvy (klidně ve stejný den) vkládá účastník určitou část vlastních prostředků na účet stavebního spoření a žádá o úvěr. V této chvíli při nedostatku hotovosti obvykle klient nebude preferovat tu variantu, kde musí vložit až 50 % vlastních prostředků.Základním principem meziúvěrů, pokud klient potřebuje získat peníze na bydlení hned, je jednorázové vložení částky potřebné pro splnění předepsaného poměru úspory – úvěr. Spořitelna poté klientovi poskytuje půjčku ve výši celé cílové částky a vložené prostředky slouží jako krytí části rizika, zhodnocují se o úrok (nejčastěji 3 % p.a.) a je k nim připisována státní podpora . Tento stav trvá až do doby přidělení cílové částky, kdy je celkovou výší úspor včetně výnosů a státní podpory splacena část meziúvěru. Klient následně zahajuje splácení zbývající části cílové částky, tedy úvěru ze stavebního spoření. Klient po dobu trvání meziúvěru většinou ještě dospořuje měsíčně minimálně zhruba 0,5 % cílové částky, aby do doby jejího přidělení dosáhl potřebného poměru „úspory : úvěr“, který je obvykle 50 : 50, případně 40 : 60 (v procentech z cílové částky).Poznámky k tabulce:* konstantní splátka po celou dobu trvání smlouvy, tedy včetně doby po přidělení CČCČ = cílová částkaDoba vyřízení je orientační a vychází z předpokladu včasného dodání kompletních podkladů.Téměř všechny stavební spořitelny se také nějakým způsobem angažují v poskytování meziúvěrů pro privatizaci bytového fondu, kde obvyklá výše vlastního vkladu činí 20 %.Úrokové sazby pro meziúvěry novým klientům s minimálními vloženými úsporami (20 – 30 % cílové částky) jsou pochopitelně na horní hranici úrokového rozpětí prezentovaného v reklamních materiálech spořitelen. Tabulka ukazuje, že s výjimkou ČS-stavební (úroková sazba vyšší) a Wüstenrotu (úroková sazba nižší) je nabídka poměrně vyrovnaná. K Wüstenrotu a jejímu produktu Konstanta je třeba ještě dodat, že úroková sazba 6,9 % p.a. se po přidělení cílové částky snižuje v závislosti na zvolené variantě úročení úspor na 5 nebo 6 % p.a. úroku z úvěru. Vzhledem ke své konstrukci je proto Konstanta výhodnou volbou pro klienty v situaci, kterou dnešní komentář popisuje. Zvláště pokud připočítáme, že pro nezajištěnou částku 50 – 250 tisíc Kč stačí klientovi Wüstenrotu 1 ručitel. (Více informací o požadovaném zajištění úvěrů a meziúvěrů naleznete v tomto komentáři .) Vzhledem k úrokovým sazbám a podmínkám zajištění by u nižších částek obstála i VSS KB (výhodou je zde přidělený řádný úvěr v poměru 40:60, nevýhodou je poplatek 1 % CČ) a Raiffeisen (výhodou je nulový poplatek , nevýhodou poměr přiděleného úvěru 50:50).Vyšší úvěry (od 250 – 300 tisíc Kč nezajištěné částky) musí být u všech spořitelen jištěny zástavním právem k nemovitosti. V této kategorii by proto konkurenceschopnou nabídku měla i ČMSS (úroková sazba 9,25 %) s poměrem následně přiděleného řádného úvěru 50:50. Pokud klient bude preferovat poměr řádného úvěru 40:60, určitě akceptuje nevelký rozdíl 0,35 % p.a. u překlenovacího úvěru VSS KB (9,6 % p.a.).Obecně lze tento typ meziúvěru využít všude, kde není vhodná hypotéka. Naléhavá potřeba rekonstrukce bytu, koupě pozemku pro pozdější výstavbu nemovitosti. Při nižších objemech zajištěných ručiteli , tedy bez nutnosti zástavního práva, mohou tyto úvěry s poměrem 20:80, či 30:70 sloužit jako vlastní zdroje v rámci kombinovaného financování spojeného s hypotékou. Ve většině případů taková kombinace v případě nedostatku hotovosti vyjde levněji než překlenovací řešení nabízená hypotečními bankami. Úrokové sazby tzv. doplňkových úvěrů se totiž mohou pohybovat až na úrovni spotřebitelských úvěrů. Je vhodné dodat, že stejně jako u hypoték a řádných úvěrů ze stavebního spoření jsou také úroky zaplacené z meziúvěrů daňově odečitatelnou položkou.O využití překlenovacích úvěrů v pozdějších fázích spoření a o návaznostech řádných úvěrů přinesou podrobné informace další díly seriálu.Další díly tohoto seriálu naleznete zde:Další informace o stavebním spoření naleznete v sekci stavebního spoření.