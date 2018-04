Rychlé peníze stojí hodně peněz

Existuje vícero způsobů, jak financovat nákup, který hodláte realizovat. Je však důležité správně posoudit, který z nich v daný moment využít. Podle ceny nebo druhu pořizovaného zboží vám trh nabízí různé typy úvěrů. Také doba realizace nákupu zboží nebo vícenásobné použití úvěru je nutné zohlednit. Pokud však chcete půjčkou získat vyšší částku s tím, že vám bude poskytnuta během pár dní, pak je pro vás nejvhodnější právě spotřebitelský úvěr.

Banky vám nabídnou v podstatě 2 druhy spotřebitelských úvěrů – účelový a neúčelový. Jak název napovídá, záleží na tom, zda bance sdělíte, na co hodláte úvěr použít. Pokud bance doložíte, na co byl či bude úvěr použit, poskytne vám jej banka mnohem levněji. Rozdíly mezi úrokem za účelový a neúčelový úvěr představují maximálně jedno procento. Účelový úvěr se zpravidla používá k nákupu ojetého automobilu, vybavení domácnosti, či rekonstrukci bytu, kdy bance předáte fakturu za pořízené zboží a ta ji proplatí.

V případě účelového úvěru se také banka nebojí poskytnout mnohem vyšší částku. Chcete-li účelový úvěr, můžete získat až 750 000 korun (ČSOB). Naopak horní hranice neúčelového úvěru nebývá vyšší než 150 tisíc korun. Dalším rozlišujícím kriteriem je pak také doba splatnosti. Účelový úvěr může mít i více než dvakrát delší

Pokud vás více zajímají spotřebitelské úvěry, další informace naleznete ZDE.

maximální dobu splatnosti, v případě České spořitelny až 10 let. Spotřebitel si tak může dovolit, díky rozložení splátek do více měsíců, mnohem vyšší částku.

V následujících tabulkách máte možnost porovnat charakteristiky obou druhů spotřebitelských úvěrů mezi jednotlivými bankami. Jak je patrné, zvláště úrokové sazby, které se váží na spotřebitelské úvěry, se mezi jednotlivými bankami podstatně liší. Například rozdíl mezi úrokovými sazbami neúčelových úvěrů mezi Českou spořitelnou a GE Capital Bank činí celých 4,6%! Ovšem ani na poplatky bychom neměli zapomínat. Také ty dokáží úvěr pěkně prodražit.

Neúčelové spotřební úvěry Vybrané banky roční úroková sazba výše úvěru doba splatnosti poplatky ČSOB 15% 20 - 150 000 Kč 1 - 3 roky poskyt. 1% KB 16,65% 50 - 500 000 Kč 1-6 let poskyt. 800 Kč+0,3%, vedení 80 Kč měs. Česká spořitelna min. 12,3% není pevně omezená do 6 let poskyt. min. 0,2%, vedení 500 Kč ročně Union banka 13% 35 - 150 000 Kč 1 měs.- 4 roky posou. žád. 0,5% min 700 Kč, poskyt. 0,5% min 500 Kč, vedení 100 Kč Raiffeisen bank 14 nebo 16%* 30 -150 000 Kč 1 - 4 roky poskyt. 2% Citibank až 22% 30 - 1 000 000 Kč 0,5 - 5 let vedení 89 Kč GE Capital 16,9% 30 - 150 000 Kč 1 - 5 let poskyt. 1% min 500 Kč, vedení 80 Kč měs.

* zvýhodněnou sazbu 14% dostanete pouze ten klient, se kterým má banka delší zkušenost

V případě účelových spotřebitelských úvěrů již nejsou výše úrokových sazeb mezi jednotlivými bankami tak rozdílné, za to se mohou velice zásadně lišit podle doby splatnosti. Konkrétně u ČSOB jsou rozlišeny tři druhy úrokových sazeb a to od 12,5 do 14,5 %.

Účelové spotřební úvěry Vybrané banky roční úroková sazba výše úvěru doba splatnosti KB 16,65% 50 - 500 000 Kč 1 - 3 roky ČSOB 14,5% (spl. 5 let) 20 - 750 000 Kč 1 - 7 let Česká spořitelna min. 11,8% není pevně omezená 1 - 10 let Union banka 12% min. 35 000 Kč 1 měsíc - 4 roky

Podmínky poskytnutí úvěru ovšem nejsou tak snadné, jak by se zdálo. Připravte se na to, že pokud budete chtít, aby vám banka poskytla vyšší částku, bude po vás vyžadovat zajištění úvěru. A to buď prostřednictvím ručitele nebo například nemovitostí, zástavním právem k pohledávce či vinkulací vkladu. Výjimku tvoří Citibank, která vám poskytne až milionový úvěr a to bez zajištění. Tomu však odpovídá také vyšší úroková sazba.

Součástí spotřebitelského úvěru může být také pojištění neschopnosti splácet, které vám například ČSOB poskytne za roční poplatek 1% z výše úvěru.

Spotřebitelský úvěr je jednou z variant, jak realizovat soukromé potřeby okamžitě. Chcete-li si vzít tento druh úvěru, doporučujeme vám posoudit, zda není pro tuto službu vaše banka příliš drahá a jaké další podmínky se k poskytnutému úvěru pojí. Banky jsou podle zákona o spotřebitelském úvěru povinné poskytnout vám nyní informace o tom, kolik zaplatíte za spotřebitelský úvěr včetně poplatků a ochotně vám cenu úvěru spočítají, takže posouzení skutečné ceny úvěru již není nic nereálného.

Faktem je, že spotřebitelský úvěr není zadarmo, a proto byste také měli zvážit, zda pro vás není výhodnější nějaký čas s nákupem počkat a raději spořit.