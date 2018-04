Rychlé peníze, velký průšvih

Telefonní výzvědná služba

Prázdné ruce za bezmála tisíc pět set korun

Sedm různých inzerátů, sedm mobilů. Za nimi záznamník, který odkázal na další čísla, kde se prý dozvíme víc. Tak jsem tam zavolala.Záznamník mi řekl, ať zmáčknu jedničku. Ozvala se zvědavá operátorka. Chtěla vědět všechno: adresu – trvalé i přechodné bydliště, jméno, datum narození, chce znát příjmy, u jaké banky mám vedený účet, kolik průměrně vydělávám.A co výdaje? Bydlím v podnájmu, či ve vlastním bytě? Kolik měsíčně chci splácet? Paní vtipkuje a chce vědět, jak se mi žije. Dokonce mi přátelsky radí. Abych do telefonu nikdy neudávala rodné číslo v souvislosti s číslem bankovního účtu. Abych se ujistila, že osobní údaje nebudou poskytovány třetím osobám a vůbec, abych byla opatrná.Na konci hovoru se dozvídám, že mé údaje operátorka zpracuje a pošle finančnímu poradci, který navrhne nejvýhodnější a nejrychlejší půjčku z nebankovního sektoru. Má to jeden háček, musím mu zavolat. Jeho telefonní číslo, stejně jako ta předešlá, začíná předvolbou 900.Když jsem se zeptala, s jakou firmou jednám, operátorka mne odkázala na samý začátek procesu, tedy na mobilní telefonní čísla z inzerátů. "Lidé si často neposlechnou záznam automatu až do konce a přitom tam jsou důležité informace. Já jsem operátorka, víc vám říct neumím," sdělila.Poslouchám znovu automat. Tentokrát už s vědomím, že musím setrvat i po hlasové pauze, která svádí k položení sluchátka, protože přirozeně předpokládám, že už žádné informace následovat nebudou.Na konci záznamu jsem se dozvěděla i cenu za minutu volání, 95 korun. Na to mne však operátorka neupozornila. Hovor trval čtvrt hodiny, aniž jsem se cokoli dozvěděla, přišla jsem o 1 425 korun.