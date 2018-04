Rychlé překlenovací úvěry na bydlení

Pokud jde o stavební spoření, je možné v případě nedostatku úspor požádat ihned po uzavření smlouvy o překlenovací úvěr, u kterého není vyžadován žádný počáteční vklad. V současnosti jej nabízejí všechny stavební spořitelny s výjimkou HYPO. Základní informace o těchto bezakonatčních překlenovacích úvěrech naleznete v tomto článku, zde se podíváme na to, jak se nabídka jednotlivých spořitelen liší a jak si úvěr vybírat.

V každé situaci bude vhodný jiný úvěr, kdo si chce správně vybrat, musí si projít nabídku všech stavebních spořitelen a nejdříve eliminovat ty úvěry, které čerpat nemůže. Především si musí zjistit, jak vysoký úvěr mu může být poskytnut. Některé spořitelny mají výši úvěru, který poskytnou, omezenou zdola, jiné shora. Tyto úvěry obecně jsou určeny spíše na větší investice. Nižší částky je možné získat u Wüstenrot stavební spořitelny, zároveň je tu však možné obdržet maximálně 500 000 korun, ne více. Shora je omezena také výše překlenovacího úvěru od VSS KB, někde je naopak počítat s tím, že méně než 500 000 korun spořitelna nepůjčí. Pro někoho, kdo je v časové tísni, zase může být rozhodujícím kritériem pro výběr rychlost zpracování úvěru.

1/ Výběr spořitelny dle výše překlenovacího úvěru - minimální výše úvěru, která se musí čerpat: 50 000 Kč Wüstenrot 300 000 Kč SS ČS, Raiffeisen, VSS KB - IMPULS 500 000 Kč ČMSS, VSS KB - IMPULS+ maximální výše úvěru, kterou lze čerpat: 500 000 Kč Wüstenrot, VSS KB - IMPULS 1, 5 mil Kč VSS KB - IMPULS+ neomezeno ČMSS, Raiffeisen, SS ČS

V případě, kdy se stane, že je třeba vše vyřídit velmi rychle, může být pro výběr spořitelny rozhodujícím kritériem i doba, za kterou úvěr dokáže zpracovat. U Wüstenrotu je to za příplatek možné zrealizovat již do 48 hodin, do deseti pracovních dní by měla standardně i bez příplatku zpracovávat úvěry VSS KB. Samozřejmě že je však nutné mít již shromážděna všechna potvrzení a dokumenty, což si u těchto překlenovacích úvěrů, které musí být většinou zajištěny zástavním právem k nemovitosti, určitý čas vyžádá.

2/ Výběr spořitelny dle rychlosti vyřízení překlenovacího úvěru: expresně do 48 hodin Wüstenrot - je zde příplatek 1 % z výše úvěru do 10 dnů VSS KB IMPULS i IMPULS+ do 4 týdnů Raiffeisen, SS ČS, Wüstenrot - pokud není vyřizován expresně delší doba ČMSS (6 - 8 týdnů)

Rychlejší úvěr – vyšší měsíční zatížení – nižší celkové náklady

Pokud se podle dvou uvedených kritérií eliminovaly pro daný případ nepoužitelné úvěry, je důležité myslet na to, jak vysoké platby bude nutné měsíčně hradit. Většina spořitelen nabízí alespoň dvě varianty: rychlejší, kdy dojde dříve k přidělení řádného úvěru, měsíční platby jsou vyšší, ale celkově zaplacené úroky z překlenovacího úvěru jsou nižší. V případě pomalejších variant je tomu naopak. Takže nejvíce záleží na tom, co si může dlužník dovolit.

V následující tabulce jsou vypočteny měsíční platby překlenovacích úvěrů s nulovým počátečním vkladem ve výši 500 000 korun. Vybrána byla od každé spořitelny vždy nejrychlejší varianta úvěru. Tyto částky v sobě zahrnují úrok z překlenovacího úvěru a zároveň vklad na účet stavebního spoření. Klient má možnost zasílat na svůj účet i vyšší částky. Tím dříve naspoří potřebnou akontaci „řádného“ úvěru a tím kratší

Bydlet můžete hned i bez úspor.

Čtěte ZDE .

dobu bude platit úroky z překlenovacího úvěru, čímž se mu celkové úrokové náklady sníží. Výjimkou je úvěr IMPULS (respektive IMPULS+) od VSS KB, kde spoření nad stanovenou částku není možné a překlenovací úvěr tak není možné časově zkrátit. Klient VSS KB zaplatí na úrocích více než klienti ostatních spořitelen. Pokud by snaddosáhl dříve než je stanoveno (přibližně 9 – 10 let), může ho spořitelna dokonce penalizovat. Tento úvěr se však hodí pro ty, kdo si nemohou dovolit vysoké měsíční platby. Nejvíce finančně náročná platba je u Wüstenrotu v tarifu OS, a to 1,5% z výše cílové částky. Wüstenrot má ještě pomalejší variantu, kde by platba činila 5 000 korun, doba splácení je tu však opět delší, přibližně osm let, což úvěr prodraží. Překlenovací úvěr od Raiffeisen se splácí přibližně sedm let, úvěr od ČMSS a SS ČS kolem pěti let. U dvou posledně jmenovaných se také zaplatí na úrocích nejmenší celková suma.

3/ Srovnání spořitelen dle výše měsíční platby z překl. úvěru 500 000 Kč: VSS KB - IMPULS i IMPULS+ 3 750 Kč Wüstenrot tarif OF 5 000 Kč ČMSS 5 380 Kč Raiffeisen 5 750 Kč SS ČS - střednědobý úvěr 5 882 Kč Wüstenrot tarif OS 7 500 Kč

Pokud jde o požadavky na zajištění úvěru, vždy je nutné mít k dispozici nemovitost. Nemusí to být vždy pouze ta, která je předmětem úvěru, jako dozajištění lze použít i další nemovitost. Pouze u Wüstenrot stavební spořitelny je možné zástavu nemovitosti nahradit ručiteli v případě, že se jedná o úvěr do 400 000 korun použitý na nemovitost v osobním vlastnictví (ne nájemní či družstevní byt).

Stavební spoření má novou podobu.

Co se stalo se státní podporou?

Více ZDE .

Nesmí se však zapomenout ani na parametry následujícího řádného úvěru ze stavebního spoření, kterým se po přidělenípřeklenovací úvěr jednorázově umoří. Pokud chceme ještě srovnat výnosy ze spoření, všech pět spořitelen úročí vklady 2%. Vyšší sazbu 2,5% má Wüstenrot spořitelna, tato sazba je však svázána s vyšší úrokovou sazbou z úvěru 5,3%. Proto kdo chce úvěr, měl by volit raději druhou možnost, a to sazbu 1,5% na vklady spolu s 4,4% pro úvěr.

V následující tabulce jsou pro jednotlivé překlenovací úvěry s nulovou akontací uvedeny úrokové sazby, poplatek za zpracování úvěru a také úrokové sazby „řádného“ úvěru ze stavebního spoření, který na překlenovací úvěr navazuje.

Překlenovací úvěry s nulovou akontací spořitelna název produktu úroková sazba překlenovacího úvěru úroková sazba řádného úvěru ze stavebního spoření úhrada za zpracování překl. úvěru ve výši 500 000 Kč ČMSS TOPKREDIT 5,70% 4,80% 2 500 Kč Raiffeisen nemá speciální název 5,40% 4,90% 5 000 Kč SS ČS MAXI TREND střednědobý 6,00% 4,75% 3 000 Kč MAXI TREND dlouhodobý 6,80% 4,57% 3 000 Kč VSS KB IMPULS 5,40% 5,00% 7 500 Kč IMPULS + 5,10% 5,00% 7 500 Kč Wüstenrot DOMINANTA 7,90% 4,40% 5 000 Kč

Jak je vidět, neexistuje paušální odpověď na otázku, která stavební spořitelna poskytuje nejvýhodnější překlenovací úvěry, které umožňují získat finance na pořízení bydlení bez předchozího spoření. Záleží vždy na situaci, v které se zájemce o úvěr nachází a co potřebuje.



Vzali byste si na koupi bytu či domu takovýto typ překlenovacího úvěru od stavební spořitelny? Nebo byste raději volili hypotéku? Z jakého důvodu?