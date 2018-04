Rychle se k penězům na stavebním spoření dostanete, jen když zaplatíte

Chcete peníze dřív než za tři měsíce? Buřinka (SSČS)

peníze do 5 pracovních dnů, poplatek 0,5 % z cílové částky Liška (ČMSS)

termín pro dostupnost peněz odmítla sdělit, podmínkou je převedení minimálně 20 tisíc korun na vybraný účet u spořitelny (účet stavebního spoření nebo podílového fondu nebo penzijního připojištění) Modrá pyramida

peníze do 7 dnů, poplatek 1 % z výše aktuálního zůstatku na účtu stavebního spoření Raiffeisen stavební spořitelna

1. peníze do 5 dnů, poplatek 2 % z cílové částky nebo

2. peníze do 10 dnů, bez poplatku, podmínkou je převedení minimálně 5 tisíc korun na jinou smlouvu u spořitelny Wűstenrot stavební spořitelna

peníze do 15 dnů, bez poplatku i podmínek