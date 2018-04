Rychle ukládejte, ušetříte na daních

Lidé, kteří přemohou nechuť či lenost myslet před Vánocemi na účty a daňové přiznání, vydělají docela slušné peníze. Zaměstnanec může ušetřit 6600 až 12 180 korun, podnikatel i více. Nejvyšší částka však platí jen pro ty s vysokými příjmy, kteří pravidelně spoří nebo mají na konci roku dost volných peněz.



D ej a bude ti dáno



Stát přispívá občanům, kteří si dlouhodobě spoří na vlastní stáří nebo na bydlení. Kdo omezí vánoční nákupy a část peněz uloží do stavebního spoření, penzijního připojištění nebo životní pojistky, může na tom vydělat. „Aby však člověk vyčerpal nabízené výhody v plné výši, musí za rok naspořit padesát tisíc korun. Dvanáct vloží do životní pojistky, osmnáct na účet penzijního připojištění a dvacet do stavebního spoření,“ počítá finanční poradce Tomáš Kučera. A dodává: „U stavebního spoření ale částka není dogmatická, u starších smluv podle starých podmínek stačí osmnáct tisíc.

Navíc smlouva, která již nějakou dobu trvá a jsou na ní peníze, může mile překvapit i v tom, že úroky jsou považovány za vlastní vklad a ten o ně může být snížen. Kdo si tedy na minulém výpisu přečetl, že úroky na jeho smlouvě činily například 2500 korun, může v klidu poslat jen 15 500 korun. A ještě mu zbude na poplatky.

V íc možností má podnikatel

Kdo vlastní a užívá živnostenský list a vede zjednodušenou daňovou evidenci, má širší pole působnosti. Kromě výše uvedených občanských výhod by se měl řídit heslem „zaplať, co se dá“. Někteří drobní podnikatelé a živnostníci nechávají účetnictví až na okamžik, kdy už nelze nic zachránit - nejhůře na 30. březen následujícího roku. Ideální je, aby zpracovali přehled svých příjmů a výdajů již koncem listopadu a měli celý prosinec na případné nákupy věcí potřebných k podnikání. Pořízení nového telefonu v prosinci má výhodu ve snížení daňového základu prakticky hned, kdo ho však koupí až v lednu, posune odpis o rok. Kromě věcí, které podnikatel k dosažení zisku potřebuje a chce, stojí za zmínku výdaje, jež prostě zaplatit musí. Třeba sociální a zdravotní pojištění. „Ten, kdo si platil nízké zálohy a na konci roku zjistí, že bude muset doplácet, měl by to udělat hned - sníží si tak daňový základ i základ na ono sociální a zdravotní pojištění,“ připomíná daňový poradce František Brabec.



N eodkládejte platby na poslední den

Chcete-li peníze na státních podporách a daňových úlevách získat, musíte do konce kalendářního roku dát do pořádku všechno placení. Uhradit například stavební spoření až poslední den v roce, může znamenat, že z něj za letošek žádná státní podpora nebude. Kdo nespoří pravidelně během roku, měl by na poštu nebo do banky spěchat brzy a nenechávat vše na poslední chvíli. „Při mezibankovním styku je třeba běžně počítat se třemi dny pro vyřízení mezibankovní operace,“ sděluje Zdenka Blechová ze Stavební spořitelny České spořitelny. Na poštu spěchejte raději před Vánocemi, zasílání peněz složenkou trvá totiž ještě déle.

R ady pro ty, kdo chtějí platit nižší daně



Každý, kdo během roku nenaspořil na účtu stavebního spoření maximální částku, ze které se nárokuje státní podpora, může ji do spořitelny zaslat do konce roku najednou. U smluv uzavřených od 1. 1. 2004 podle nových zákonných podmínek je to 20 tisíc korun ročně, u starších smluv 18 tisíc.

Máte-li smlouvu o penzijním připojištění, na které platíte méně než 18 000 korun ročně, a současně máte volné peníze, doplaťte mimořádnou platbou tuto částku. Na daňové úlevě tak získáte minimálně 1800 korun.

Do životního pojištění můžete vložit až 12 tisíc korun, které budete moci rovněž odepsat z daňového základu. A to i v případě, že vám na stejnou smlouvu přispívá zaměstnavatel. Pozor, pojištění musí splňovat zákonem dané podmínky

Kolik uspoříte na daních v penzijním fondu hrubý příjem platba penzijnímu fondu úspora na dani do 109 200 korun ročně (cca 9100 korun měsíčně) 600 180 1 000 900 1 500 1 800 do 218 400 korun ročně (cca 18 200 korun měsíčně) 600 240 1 000 1 200 1 500 2 400 do 331 200 korun ročně (cca 27 600 korun měsíčně) 600 300 1 000 1 500 1 500 3 000 nad 331 200 korun ročně (nad 27 600 korun měsíčně) 600 384 1 000 1 920 1 500 3 840

Poznámka: Platby a úspory jsou uvedeny v korunách

Nemáte-li po nákupech vánočních dárků v peněžence zcela prázdno, můžete vhodným uložením peněz ještě nějakou korunu ušetřit.

