Rychlé zdražování hypoték se konečně zastavilo

Centrální banka na svém zasedání na konci listopadu zvýšila svou klíčovou úrokovou sazbu letos již po čtvrté. Poprvé to bylo s platností od počátku června, kdy následně došlo k prvnímu velmi výraznému meziměsíčnímu zvýšení sazeb hypotečních úvěrů. Následovala další dvě zvýšení dvoutýdenní repo sazby, což koresponduje se strmou křivkou v níže uvedeném grafu.

Na konci září ani října ČNB sazby již neměnila, proto došlo i k uklidnění na trhu hypoték. Během listopadu se jejich sazby zvýšily v průměru pouhé o 0,04 procentního bodu, například u pětiletých fixací to bylo jen 0,02 procentního bodu. Koncem listopadu však centrální banka přikročila k dalšímu navýšení repo sazby a úrokové sazby úvěrů opět rostly. To se projeví zpětně v prosincovém grafu. Na včerejším zasedání bankovní rady ČNB se rozhodlo o ponechání sazeb na jejich současné úrovni, analytici však očekávají další zvýšení na počátku příštího roku. Hlavním argumentem pro je vysoká a rostoucí inflace.

Větší graf

V grafu je vidět, jak se vyvíjely úrokové sazby nově poskytovaných hypotečních úvěrů během uplynulých pěti let. Poslední hodnota FINCENTRUM HYPOINDEXU činí 5,28 %, což odpovídá situaci naposledy z května roku 2003. Historicky nejnižší (od roku 1996) byla dvoutýdenní repo sazba ČNB v období od května do října roku 2005, kdy činila pouhých 1,75 %, aktuální hodnota je přesně dvojnásobná. Její vývoj se odráží v ceně hypoték. Jak se tyto změny v praxi dotýkají dlužníků, znázorňuje následující graf, který zachycuje vývoj měsíční splátky hypotéky ve výši jednoho milionu korun s dvacetiletou dobou splatnosti. V současnosti tato splátka dosahuje 6 750 korun, v období nejnižších sazeb to bylo 5 860 korun. Rozdíl je přibližně 900 korun, v případě dvoumilionové hypotéky je to dvojnásobek. To pro někoho již může být problém.

Počet a objem sjednaných hypoték

V listopadu sjednaly banky, které nám poskytují svá data, dohromady 7 094 nových hypotečních úvěrů v celkovém objemu 12,405 miliardy korun. Což je o přibližně 878 milionů korun více než v předchozím měsíci. Průměrná výše hypoték se nemění, již půl roku převyšuje 1,7 milionu korun. U hypoték s úrokovou sazbou fixovanou na jeden rok již přesáhla částku dva miliony korun.

Přehled některých údajů o hypotékách sjednaných během listopadu je uveden v následující tabulce.

Souhrn za listopad 2007 (údaje platí pro fyzické osoby) Doba fixace

úrokové sazby: všechny fixace dohromady 1 rok 5 let FINCENTRUM HYPOINDEX 5,28 % 5,03 % 5,35% Změna oproti minulému měsíci

(b. p.)* + 4* + 9 + 2 Průměrná výše hypotéky (tis. Kč) 1 749 2 015 1 611 Měsíční splátka 1mil. hypotéky na 20 let (Kč) 6 754 6 616 6 792 Měsíční splátka 1mil. hypotéky na 15 let (Kč) 8 054 7 924 8 090 Účelovost úvěrů: Podíl úvěrů na koupi na celkovém počtu úvěrů 68 % 77 % 67 % Podíl úvěrů na výstavbu na celkovém počtu úvěrů 21 % 14 % 21 % Podíl ostatních úvěrů na celkovém počtu úvěrů 11 % 9 % 12 %

Zdroj: Fincentrum

*4 bazické body = 0,04 procentního bodu