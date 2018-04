Vzít si hypotéku na montovanou dřevostavbu se dá nově i bez komplikací

Pokud však na stavbu nemáte dost peněz a chcete ji financovat klasickou hypotékou, u mnoha bank narazíte. Právě zmíněná rychlost výstavby, která mnohdy předběhla proces vyřízení hypotéky, byla (a u některých bank stále je) hlavní překážkou pro poskytnutí standardní hypotéky.

Česká spořitelna zaplnila slabé místo na trhu

Od 1. srpna zájemci o financování dřevostavby mohou využít novinku a uzavřít smlouvu o hypotečním úvěru s Českou spořitelnou. Ta se rozhodla rozšířit využití hypoték i na tento účel, aniž by klienti museli jako dosud ručit jinou nemovitostí.

"Klientům nabízíme novou službu Financování montovaných domů," řekla Veronika Jančová z České spořitelny.

Můžete využít produkt Hypotéka České spořitelny, který banka stávajícím klientům poskytuje až do 100 procent hodnoty zástavy, ostatním klientům pak do 90 procent. Spořitelna vám ještě před tím, než rozestavěný dům zapíšete do katastru nemovitostí, uvolní 90 procent ceny díla, zbylých deset procent můžete čerpat po zápisu do katastru. Podle informací z banky se úroková sazba od počátku srpna pohybuje od 3,59 procent.

Řešením je předhypoteční úvěr nebo další nemovitost

Většina bank má proto pro klienty, kteří chtějí dřevostavbu financovat hypotékou, připraven takzvaný předhypoteční úvěr. Slouží k jedinému účelu: zajistí vám peníze i na nemovitosti, na které v současné době nemůžete vložit zástavní právo .

Jednou ze základních podmínek pro možnost čerpání předhypotečního úvěru je rychlost jeho splacení, máte na to rok až dva (záleží na bance, u které ho čerpáte). Poté, jakmile je nemovitost zapsána do katastru, ho splatíte řádným hypotečním úvěrem.

Takto můžete financovat dřevostavbu například u ČSOB, Hypoteční banky, Komerční banky či Volksbank. Nevýhodou předhypotečních úvěrů jsou vysoké úrokové sazby. Například Hypoteční banka je nabízí od 8,59 procent a ČSOB od 8,49 procent.

Máte-li možnost ručit jinou nemovitostí, pak se obraťte například na ČSOB, GE Money Bank, Hypoteční banku či Wüstenrot hypoteční banku.

S pozemkem máte napůl vyhráno

U LBBW Bank můžete pro financování dřevostavby využít například IQ hypotéku na bydlení. Ovšem podmínkou je, že vlastníte nebo budete současně kupovat i pozemek. Pak můžete od banky čerpat úvěr po částech, nejdříve až 90 procent zástavní hodnoty pozemku (zároveň musíte mít i stavební povolení). Později, po zapsání rozestavěné stavby do katastru, resp. dokončení celé hrubé stavby, čerpáte zbytek.

Je-li hodnota pozemku, na kterém dřevostavba bude stát, dostatečná a rozestavěný dům bude do katastru zapsán již v průběhu výstavby, dá vám hypotéku i Komerční banka. A to až do výše 80 procent ceny pozemku, který si vezme jako zástavu. Po zápisu zástavního práva Komerční banky do katastru můžete pokračovat v čerpání hypotečního úvěru standardním způsobem.

Raiffeisenbank kombinuje klasickou hypotéku s nezajištěným úvěrem. "Pro financování těchto staveb je určena hypotéka Klasik Plus, kterou klientům poskytujeme do 75 procent hodnoty zástavy. Na začátku klient ručí jen pozemkem," vysvětluje mluvčí banky Tomáš Kofroň.

Peníze na výstavbu čerpáte jako nezajištěný úvěr s tím, že po kolaudaci jste povinni nově vzniklou nemovitost zastavit ve prospěch banky. "Úrokové sazby jsou po dobu nezajištěného úvěru vyšší, v současnosti od 5,89 procent, po dokončení a kolaudaci lze přejít na běžnou hypotéku se sazbou od 3,59 procent," doplňuje Kofroň.