Rychlým rozhodnutím o dovolené ušetříte tisíce

Za ušetřené peníze si mohou zájemci koupit třeba výlet nebo je proměnit na kapesné. Cestovní kanceláře registrují nový trend: Češi si zvykli nakupovat zájezdy v první minutě. „Tento rok poptávka narostla zhruba o třetinu,“ potvrzuje tiskový mluvčí cestovní kanceláře Fischer Dan Plovajko. Do konce února mají zájemci ještě šanci na včasném nákupu letní dovolené hodně vydělat - slevy dosahují až 15 procent, výjimečně i víc.

To však neznamená, že by opadal zájem o nákupy dovolené na poslední chvíli. „První moment u nás není tak obvyklý. Specializujeme se na last minute zájezdy, kde sleva může dosáhnout až 20 procent,“ uvádí Jan Cháma z cestovní kanceláře SportS. Podle Petry Vaňkové z Vítkovice Tours se dělí zájem o první a poslední nákup dovolené půl na půl.

M ožnost výběru mluví pro rychlou akci

Všichni zástupci cestovních kanceláří se shodují na tom, že kdo nakoupí zájezd teď, má své jisté - může si vybírat jak termíny, tak lokality i cenové relace. Výběr může být při dovolené typu last minute totiž trochu problém. „Nákupů v první minutě využívají spíš konzervativní a stálí klienti, například důchodci, kteří rádi plánují dovolenou dopředu. Zastánci rychlejšího životního stylu víc riskují a jezdí spíš na poslední chvíli,“ vysvětluje Helena Fenclová z cestovní kanceláře Egey Travel.

S levy se sčítají jen někdy

V katalogu pravděpodobně narazíte na nabídku mnoha slev. Ty za včasný nákup se však dají kombinovat s jinými obvykle jen v případě některých rodinných slev a bonusu věrným klientům. Ten je například u Vítkovice Tours v podobě dvouprocentní slevy z ceny pobytu, u Blue Style 300 korun pro každého, kdo s cestovní kanceláří už alespoň jednou cestoval.

Kolik ušetříte nákupem dovolené v první minutě Cestovní kancelář místo pobytu plná cena cena se slevou úspora CK Egey Travel Řecko 15 000 Kč 12 750 Kč 2 250 Kč Vítkovice Tours Chorvatsko 8 990 Kč 7 640 Kč 1 350 Kč Čedok Korfu 14 090 Kč 12 260 Kč 1 830 Kč Čedok Itálie 17 690 Kč 15 390 Kč 2 300 Kč Blue Style Zakyntos 12 179 Kč 10 179 Kč 2 000 Kč

Poznámka: ceny v korunách, pobyt pro jednoho

Zdroj: cestovní kanceláře

To, že cestovatel může ušetřit hodně peněz při rychlé rezervaci dovolené, by nemělo otupit jeho obezřetnost, když vybírá, s kým pojede. Samozřejmostí by mělo být pojištění kanceláře proti úpadku, všímat by si člověk měl i dalších podmínek v cestovní smlouvě, kterou s kanceláří sepisuje. Důležitý je třeba rozsah pojištění; zvlášť rodiny by měly myslet také na pojištění storna zájezdu kvůli možným zdravotním komplikacím dětí. Storno je možné pojistit nejpozději při doplatku zájezdu.