S akupunkturou uspěla v Londýně i Praze

* 1984 až 1989 - studium Přírodovědecké fakulty v Praze

* 1995 - odchod do Londýna

* 1997 až 2001 - studium akreditované školy čínské medicíny International College of Oriental Medicine, následovalo několikaměsíční postgraduální studium v pekingské Nemocnici lidové armády

* 2001 - začátek kariéry akupunkturistiky ve Velké Británii

* 2007 - návrat do Prahy a založení Nature Care Clinic

* Lenka Romanová má dvě děti ve věku 17 a 21 let