S autem na leasing si nemůžete dělat, co chcete

Možností jak zajistit financování automobilu je na trhu stále více a klienti si dnes mohou vybrat zpravidla mezi bankovním úvěrem, finančním leasingem a prodejem na splátky ze strany leasingových společností. Najít paušální odpověď, zda je lepší leasing nebo úvěr, jednoduše není možné. Na každé straně je určitá výhoda vykoupena jinou nevýhodou a naopak. Aspekt získání vlastnického práva k automobilu v případě úvěru je vykoupen poměrně zdlouhavým procesem záruk bance.

V případě leasingu je naopak jednoduché sepsání smlouvy s minimem požadavků na bonitu nájemce vykoupeno faktem, že předmět leasingu zůstává po dobu trvání nájemního vztahu v majetku pronajímatele, který si z této pozice vynucuje dodržování určitých pravidel vůči předmětu leasingové smlouvy. Jinými slovy, pozice nájemce je podstatně méně výhodná než pozice dlužníka v případě, že se rozhodne s předmětem nájmu nějakým způsobem naložit dříve, než dojde k úhradě poslední splátky a následnému přechodu vlastnického práva. Jaké jsou povinnosti nájemce při užívání předmětu leasingu po dobu trvání nájemního vztahu?

Nájemce nesmí zanedbat běžnou údržbu a opravy

Vzhledem k povaze vztahu nájemce a pronajímatele u finančního leasingu je předmět leasingové smlouvy zásadní pákou pronajímatele, jak si zajistit dodržování splátkového kalendáře nájemcem. Všechny náklady spojené s provozem, opravami a údržbou vozidla hradí nájemce a je v zájmu leasingové společnosti, aby tomu tak skutečně bylo. Tyto povinnosti detailně upravují všeobecné smluvní podmínky, které jsou součástí leasingové smlouvy a nájemce by si je měl před podpisem smlouvy důkladně prostudovat.

Při teoretické nulové delikvenci leasingových smluv by byl požadavek pronajímatele na udržování vozidla v bezvadném stavu nájemcem v podstatě zbytečný. V některých případech se ovšem skutečně stane, že leasingová společnost předmět leasingu nájemci z důvodu nedodržování smluvních podmínek odebere. V takovém případě pronajímateli není lhostejné v jakém stavu předmět leasingu přebírá a v případě, že nájemce nedodržoval servisní a technické požadavky vozidla, ho bude za toto porušení všeobecných smluvních podmínek penalizovat. Je to logické, neboť od stavu vozidla se odvíjí jeho tržní hodnota a při předpokládaném prodeji předmětu leasingu novému majiteli popřípadě dalšímu využití finančního leasingu na nového nájemce realizuje leasingová společnost vyšší či nižší zisk. Přestože se to v drtivé většině případů nestává, tak pronajímatel má právo v podstatě kdykoliv zkontrolovat stav předmětu leasingu. Tato možnost samozřejmě v případě financování automobilu prostřednictvím úvěru odpadá, neboť vlastnické právo je na straně dlužníka, který může s financovaným předmětem libovolně nakládat.

Údržba a opravy povinností, technické zhodnocení podléhá souhlasu pronajímatele

Provádění běžné údržby a oprav patří mezi základní povinnosti nájemce, ke kterým se nájemce zavazuje ve smluvních podmínkách. Jiná situace ovšem nastane v případě, že nájemce má zájem nějakým způsobem navýšit technické parametry vozidla. Zatímco u údržby a oprav jde o odstraňování drobných závad a fyzického opotřebení předmětu nájmu, tak technické zhodnocení určitým způsobem navyšuje hodnotu vozidla a vylepšuje jeho parametry. Taková situace má navíc poměrně složité účetní a daňové souvislosti a je nutné v takovém případě postupovat v součinnosti s leasingovou společností.

Připomeňme si, že doba trvání leasingové smlouvy na automobil činí nejčastěji 36 měsíců. Tři roky mohou být dostatečně dlouhou dobou na to, aby nájemce změnil názor na vybavení svého vozu. Obvyklým technickým zhodnocením vozidla může být kupříkladu instalace klimatizace do vozidla, výměna motoru za motor vyššího obsahu apod. Přestože nájemce v takových případech postupuje v dobré víře a fakticky zhodnocuje předmět leasingu, tak jakýkoli zásah v podobě provádění technického zhodnocení vyžaduje souhlas pronajímatele. V takových případech je tedy nutné vyrozumět leasingovou společnost o záměru provést technické zhodnocení a zároveň vyčíslit náklady na něj. Nedílnou součástí požadavku je předložení technické dokumentace takové úpravy.

Obecně lze doporučit počkat s úpravami předmětu leasingu na skončení nájemního vztahu ukončeného převedením vlastnického práva na nájemce. Pokud je ovšem nějaká úprava z pohledu nájemce nevyhnutelná, pak je povinností nájemce vyrozumět pronajímatele a požádat ho o souhlas. Na souhlas pronajímatele nemá nájemce právní nárok a odpověď může být negativní.

V případě, že pronajímatel s navrhovanou úpravou vozidla souhlasí, pak je nutné vyřešit otázku, kdo ji zaplatí. V drtivé většině případů (zejména u malých částek) ponese platbu dodavateli technického zhodnocení na vozidle nájemce. Pokud využívá předmět leasingu k podnikání, pak může nájemce zaúčtovat náklady s úpravou předmětu leasingu do nákladů (buď přímo nebo je musí odepisovat). V případě, že je nájemce občanem a nevyužívá vozidlo k podnikání, pak je jednoduše zaplatí.

Dojde-li k financování úprav na vozidle ze strany pronajímatele, pak je nevyhnutelný dodatek leasingové smlouvy a změna splátkového kalendáře. Leasingová společnost prvotně zaplatí dodavateli za provedené úpravy a v závislosti na finančním vyjádření těchto úprav o ně navýší vstupní cenu předmětu leasingu (jako vlastník o vozidle účtuje) a odepisuje (převyšují-li částku 40 tisíc) anebo je přímo zaúčtuje do nákladů (u úprav do 40 tisíc). Nájemci se v takovém případě změní splátkový kalendář, který je upraven o zmiňovaný výdaj rozpuštěný do splátek. Kromě obvyklé marže za finanční službu musí nájemce počítat s náklady za změnu smluvní dokumentace, které se budou pohybovat v řádech tisíců.

V případě malých částek lze nájemcům doporučit zaplacení úprav na vozidle z vlastních zdrojů. Pokud se ovšem provádí technické zhodnocení předmětu leasingu v řádech statisíců, pak není na škodu hledat řešení prostřednictvím financování ze strany pronajímatele a zároveň s tím související změny smluvní dokumentace. Souhlas leasingové společnosti k úpravě hodně záleží na jejím charakteru. Určitě nebude pronajímatel nadšen, pokud se nájemce rozhodne provést technické zhodnocení v podobě přestavby vozidla na sportovní vůz. Takové vozidlo si samozřejmě těžko hledá případného dalšího zájemce a v případě, že nájemce nedodrží smluvní podmínky nájemního vztahu a přijde o vozidlo, pak je na leasingové společnosti, jak s ním naloží. Obecně lze ovšem doporučit, aby nájemce s jakýmikoli úpravami předmětu leasingu počkal do ukončení nájemního vztahu, kdy získává neomezenou dispoziční volnost s vozidlem.

