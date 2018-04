Cenu dobré cestovní pojistky lze šikovně srazit i o tisíce korun

Pokud si zapomenete cestovní pojistku pořídit rovnou spolu se zájezdem či letenkou, je dobré vědět, že to jde i jinak a dá se přitom uzavřít i výrazně levněji než na pobočce. Stačí mít k dispozici mobil či internet, správný bankomat anebo využít speciální prodejní automat na letišti.

On-line pojistku z webu máte sjednanou raz dva

Máte-li počítač s připojením na internet, je na půl vyhráno. Snad už všechny tuzemské pojišťovny dnes umí na svém webu prodávat cestovní pojištění on-line. Tímto způsobem navíc standardně získáte desetiprocentní slevu z ceny pojistného, někde i větší. A celý proces obvykle trvá jen pár minut.

Například Česká pojišťovna (ČP) má na internetu osm přednastavených balíčků podle účelu zahraniční cesty. U každého je možné upravovat jednotlivé parametry podle vlastní potřeby, například nastavit jiné pojistné limity či přidat připojištění. V dalších krocích vám pak on-line aplikace vypočítá pojistné, vyzve vás k zadání osobních údajů a k volbě způsobu platby pojistného. "Pokud si klient zvolí platbu kartou on-line, je smlouva uzavřena do jedné hodiny, což platí i pro víkendy," přibližuje Jan Marek z ČP.

Smlouvu odešle pojišťovna na vaši adresu e-mailem, kde najdete potvrzení o sjednání cestovního pojištění i kartu pojištění. Ideální je, pokud si je vytisknete nebo uložíte soubor do mobilního telefonu, tabletu či netbooku. Některé pojišťovny, jako třeba právě Česká pojišťovna, vám zašlou pojistné i kurýrem. Běžně bývá na webech pojišťoven on-line přístup k pojistné smlouvě, takže si ji můžete odkudkoliv, kde je internetové připojení, stáhnout či vytisknout.

Kolik například stojí nejrychlejší cestovní pojistka 35letého muže Pojišťovna 14 dnů Egypt 14 dnů USA Allianz 524 Kč (cena přes internet) 1 690 Kč (cena přes internet) ČPP 594 Kč (SMS), pojištění se vztahuje na všechny státy Evropy, evr.část Ruska, Tunis, Maroko, Turecko, Izrael, Egypt a Kypr. Nevztahuje se na „Svět“. SMS cestovní pojistky nelze sjednat pro USA. ČSOB Pojišťovna 238 Kč, limit 2,5 milionu Kč (cena přes internet) 476 Kč, limit 2,5 milionu Kč (cena přes internet) Evropská cestovní pojišťovna produkt SunLight až na 17 dní za 490 Kč produkt SingleTrip až na 17 dní za 1 110 Kč Generali facebook od 11,25 Kč/den = 157,50 Kč, internet od 13,50 Kč/den = 189 Kč, pobočka od 15 Kč/den = 210 Kč facebook od 22,5 Kč/den = 315 Kč, internet od 27 Kč/den = 378 Kč, pobočka od 30 Kč/den = 420 Kč Kooperativa 308 Kč (pouze léčebné výlohy), 588 Kč (léč.výlohy, pojištění úrazu, zavazadel, odpovědnosti za škodu, přerušení cesty a nevyužité cestovní služby, nižší limity) 812 Kč (pouze léčebné výlohy), 1 232 Kč (léč.výlohy, pojištění úrazu, zavazadel, odpovědnosti za škodu, přerušení cesty a nevyužité cestovní služby, vyšší limity) UNIQA 480 Kč (SMS) SMS cestovní pojistky nelze sjednat pro USA.

Nejlevnější pojistku pořídíte přes on-line porovnávače

Chcete-li mít cestovní pojištění co nejlevnější, podívejte se na internetové porovnávače. Mezi ty často využívané patří Top-pojištění.cz, Pojisteni.com či třeba Honzovapojistka.cz. V on-line formulářích zadáte základní parametry cesty a pojistky a během několika málo vteřin získáte přehled cestovních pojistek od řady spolupracujících pojišťoven. Nabídky bývají zpravidla seřazené od nejlevnějších k nejdražším a ihned je i vidět, která rizika jsou zahrnuta v ceně pojistky a která je možné připojistit.

Pokud se ale rozhodnete sjednat si cestovní pojistku právě přes tyto zprostředkovatele, udělejte si porovnání nabídek pojištění minimálně na dvou srovnávačích. Vyplatí se vám to. Rozdíly v cenách pojistek se totiž pohybují ve stokorunách a někdy až o více než tisíc korun. Záleží totiž na tom, se kterými pojišťovnami zprostředkovatelé spolupracují a jak mají domluvenou cenovou strategii.

Nově i přes facebook, automat a mobilní telefon

Nově si můžete cestovní pojistku pořídit i netradičně přes facebookový profil pojišťovny Generali prostřednictvím aplikace "Klikni si pro slevu". Pojistku lze uzavřít pro jednotlivce, ale i pro čtveřici svých přátel," říká Jiří Cívka z Generali. Sjednání cestovního pojištění přes facebook připravuje v průběhu června i Kooperativa. Pro ty, kdo cestují letecky z Prahy, tato pojišťovna připravila ještě i prodejní automat na online pojištění přímo v klidové zóně letiště Ruzyně.

Na uživatele mobilních telefonů se letos zaměřily jiné dvě pojišťovny. Ze svého mobilu si můžete pořídit cestovní pojištění u ČSOB Pojišťovny a Evropské cestovní pojišťovny. Na jejich speciálních portálech pro mobilní telefony (mpojisteni.csob.cz a m.evropska.cz), kam jsou uživatelé z mobilního připojení automaticky přesměrováni, stačí vyplnit základní osobní údaje pojištěnce, informace k zahraniční cestě a vybrat si způsob platby. Jde zpravidla o jednoduché a levnější varianty pojištění. U ČSOB Pojišťovny zaplatíte paušálně podle varianty buď stokorunu (za 1-4 dny), nebo dvě stokoruny (za 5-8 dnů) a peníze vám budou strženy z kreditu nebo faktury za mobil podle vaší volby. Evropská cestovní pojišťovna má pojistné pro tento typ pojištění 38 korun za den.

Kolik například stojí nejrychlejší cestovní pojistka rodiče se dvěma dětmi Pojišťovna 14 dnů Egypt 14 dnů USA Allianz 1 344 Kč (cena přes internet) 4 284 Kč (cena přes internet) ČPP 1 980 Kč (SMS) SMS cestovní pojistky nelze sjednat pro USA. ČSOB Pojišťovna 560 Kč, limit 2,5 milionů Kč (cena přes internet) 1 120 Kč, limit 2,5 milionů Kč (cena přes internet) Evropská cestovní pojišťovna produkt SunLight až na 17 dní za 1 190 Kč až s třemi dětmi produkt SingleTrip až na 17 dní za 2 450 Kč až s třemi dětmi Generali facebook od 30,75 Kč/den = 430,50 Kč, internet od 36,90 Kč/den = 516,60 Kč, pobočka od 41 Kč/den = 574 Kč (2 dospělí + 2 děti , 1 dítě zdarma) facebook od 61,50 Kč /den = 861 Kč, internet od 73,80 Kč/den = 1 033,20 Kč, pobočka = od 82 Kč/den = 1 148 Kč (2 dospělí + 2 děti, 1 dítě zdarma) Kooperativa 616 Kč (pouze léčebné výlohy), 1 176 Kč (léč.výlohy, pojištění úrazu, zavazadel, odpovědnosti za škodu, přerušení cesty a nevyužité cestovní služby, nižší limity) 1 624 Kč (pouze léčebné výlohy), 2 464 Kč (léč.výlohy, pojištění úrazu, zavazadel, odpovědnosti za škodu, přerušení cesty a nevyužité cestovní služby, vyšší limity) UNIQA 1 920 Kč (SMS) SMS cestovní pojistky nelze sjednat pro USA.

Pojistku na cesty uzavřete i přes SMS či bankomat

Kdo není zrovna fanda moderních aplikací pro mobilní telefony, může ze svého mobilu poslat pouze SMS se základními údaji a termínem začátku pojištění. Cestovní pojistky jdou takto třeba u pojišťovny Uniqa a České podnikatelské pojišťovny (ČPP). SMS zprávy musíte ale napsat v požadovaném tvaru a ověřte si také možnosti platby. Přes mobilního operátora to umí jen Uniqa a ČPP.

Loňský rok přinesl i další způsob, jak sjednat cestovní pojištění na poslední chvíli. ČSOB Pojišťovna zprovoznila sjednávání pojistky přes bankomaty Poštovní spořitelny.

Kdo si cestovní pojistky na poslední chvíli nesjedná

Problém sjednat si cestovní pojištění pár minut před odjezdem mohou mít například profesionální sportovci a nadšenci do rizikových adrenalinových aktivit a také policisté či vojáci. Všechny tyto skupiny či rizikové aktivity bývají v pojistných podmínkách ve výlukách, a proto je nutné vše konzultovat s pojišťovnou v předstihu.

Pokud jste cestující senior nebo vyjíždíte do zahraničí například pracovně či studijně, můžete mít s cestovní pojistkou těsně před cestou také potíže. Upozorňuje na to Eva Svobodová z pojišťovny Uniqa: "Cestovní pojištění na poslední chvíli nemohou využít třeba klienti od 66 let, kteří vyjíždí na neturistické cesty a do vybraných neevropských destinací. Pojištění nekryje choroby či úrazy, které vznikly již před datem odjezdu nebo se pobytem v cizině zhoršily, pokud se to dalo očekávat."

Například u Allianz ale mohou cestovní pojistku krátce před dovolenou sjednat lidé až do 70 let, od tohoto věku je pojistné podle Dagmar Koutské s přirážkou sto procent.