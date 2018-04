S chráněnými fondy nikdy nepřijdete o vše

Každý investor by nejraději dosahoval nejvyšších možných výnosů, riziko ztráty je však již ochotný akceptovat málokdo. I proto se na našem trhu s podílovými fondy velmi daří zajištěným fondům, které eliminují riziko ztráty prakticky na nulu a současně slibují investorům zajímavé výnosy. Za garanci navrácení alespoň investované částky jsou pak investoři ochotni zříct se určité části výnosů a přistoupit na omezenou možnost disponovat s investovanými prostředky (prostředky jsou vázané na dobu 3 až 6 let).

Kromě zajištěných fondů se však v nabídce některých společností objevují také tzv. chráněné fondy. Ty sice negarantují úplnou návratnost vložených peněz, maximální ztráta je však omezena na minimum a likvidita je stejná jako u klasických podílových fondů. Investované prostředky jsou tak investorům k dispozici prakticky okamžitě.

Základem obou druhů investic je investování většiny prostředků do pevně úročených nástrojů peněžního trhu, menší část se pak umisťuje buď přímo do akcií, nebo derivátových nástrojů navázaných na akciové trhy (opce apod.). Málo riziková složka pak zajišťuje ochranu prostředků a deriváty a akciové produkty se postarají o výnos.

I když je princip podobný, mezi oběma skupinami fondů existuje několik zásadních rozdílů. Největším rozdílem je právě zajištění proti riziku ztráty. Garantované fondy zajišťují návratnost minimálně investované částky, v některých případech dokonce určité minimální zhodnocení. Chráněné fondy také omezují riziko ztráty, negarantují ale návratnost celé investované částky.

Mají nastavenou určitou ochrannou bariéru, tzv. podlahu, pod kterou by výnosy neměli klesnout. Tato podlaha není statická, ale v průběhu doby se mění, například v měsíčním intervalu. Pokud tedy fond v průběhu jednoho měsíce překoná své maximum, posouvá se ochranná hranice na 90 % tohoto maxima. Tak je zaručeno, že každý investor bez ohledu na to, kdy do fondu vstoupil, má zaručenou návratnost minimálně 90 % z investované částky (což se, podobně jako u zajištěných fondů, hodí v případě dlouhodobého poklesu, nebo u výrazných korekcí).

Dalším rozdílem je sestavení portfolia. Na rozdíl od klasických zajištěných fondů se statickou konstrukcí, která je sestavena na začátku jeho trvání a až do splatnosti se nemění, chráněné fondy jsou spravovány aktivně. Podle toho, jestli se akciovým trhům daří nebo ne, může riziková složka tvořit i většinu portfolia (v extrémních případech naopak může být celé portfolio tvořeno pouze nástroji peněžního trhu).

Jelikož si správa těchto fondů vyžaduje aktivní přístup, výkonnost jednotlivých fondů může do značné míry záviset na kvalitě portfolio manažera (PM), což u zajištěných fondů nehrozí. Nesprávná alokace může zbytečně prohlubovat ztráty (velké zastoupení akcií v období korekcí, to však v případě ochranné podlahy není až takový problém), případně omezovat výnosy (příliš konzervativně zaměřené portfolio v době býčího trendu na akciových trzích). Celkově se však výnosy chráněných fondů pohybují na úrovni defenzivních smíšených fondů, za příznivých podmínek a při dobré konstrukci je ale někdy překonávají i klasické zajištěné fondy (kdo vám ale zaručí příznivé podmínky, že?).

Snad největší výhodou chráněných fondů oproti typickým zajištěným konstrukcím je velmi dobrá likvidita. Díky tomu, že jde prakticky o klasické otevřené fondy má investor investované peníze k dispozici mnohem rychleji, než u klasických garantovaných fondů (u nichž sice také můžete podílové listy kdykoli prodat, ale zpravidla za cenu vysokých výstupních poplatků). Nevýhodou oproti běžným typům fondů je tak jen částečná participace na výnosech akciových trhů (zajištěné fondy to alespoň kompenzují garancí navrácení investované částky).

Donedávna byly chráněné fondy u nás trochu mimo zájem investorské veřejnosti i investičních společností, v poslední době se ale na našem trhu objevilo několik nových produktů, které se mohou ucházet o přízeň investorů. Nejnovějším přírůstkem do rodiny fondů s ochrannou bariérou je ČSOB Chráněný fond. Fond má nastavenou podlahu na 90 % nejvyšší dosažené ceny ke konci každého měsíce. Ochranná úroveň se tedy upravuje každý měsíc, pokud za tu dobu fond dosáhne kladnou výkonnost. Akciová složka může představovat 35 – 60 % portfolia. Výhodou pro domácí investory je měnové zajištění do české koruny.

Trochu zavádějícím názvem se snaží zaujmout fond Pioneer - zajištěný. I přes svůj název jde o chráněný fond, který má podlahu také na hranici 90 %. Ta je uzamčena pokaždé, když fond dosáhne maximální úrovně. Akciová složka může tvořit maximálně 40 % portfolia. Tento fond také zajišťuje výnosy do české koruny.

Dalším a zároveň nejdéle fungujícím korunovým chráněným fondem v nabídce je ING - Czech Continuous Click Fund Euro. Fond uzamyká ochrannou hranici na úrovni 90 % na měsíční bázi. O zhodnocení se starají produkty, jejichž podkladovým aktivem je akciový index Dow Jones Euro Stoxx 50, většina prostředků je ale zainvestována do nejkvalitnějších dluhopisů a nástrojů peněžního trhu v české koruně (momentálně představuje akciová složka jen 8,27 %).

Kromě korunového fondu nabízí společnost ING také fond vedený v euru ING Continuous Click Fund Eurotop 100. Na rozdíl od korunového fondu je zde podkladovým aktivem index FTSE Eurotop 100, fond investuje do cenných papírů z celého světa a akciové nástroje v současnosti zabírají přes 43 % portfolia fondu.

Dalším fondem, který je dostupný v evropské měně je Parvest Floor 90 Euro, jehož podkladovým aktivem je index Dow Jones Euro Stoxx 50. Ke změně chráněné hodnoty na 90 % dochází jednou ročně (na konci roku), měnit se ale může oběma směry. Tento fond totiž využívá dynamičtější přístup a investuje do akciových nástrojů větší množství prostředků (maximum až 70 %). Ochranná hranice tedy může po roce klesnout, v případě růstu akciových trhů je ale výnosový potenciál fondu vyšší.

V minulosti byly dostupné také dva fondy denominované v USD, dolaroví investoři ale nejspíš dali přednost klasickým zajištěným fondům podporovaným větší marketingovou masáží investičních společností. Fond Parvest Floor 90 USA tak byl sloučen s fondem Parvest Balanced USA a ING Continuous Click Fund US byl v září 2006 zrušen, oba z důvodu nízkého objemu majetku. Jednou z nevýhod (pořád ještě omezené) nabídky chráněných fondů je absence produktů se zaměřením na rozvíjející se trhy. Kvůli mnohem větší volatilitě na rozvíjejících se akciových trzích by zde byla účinná ochrana před výraznými propady vskutku vítána. Na vyspělých trzích totiž nejsou propady zpravidla tak drastické.