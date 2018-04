S chytrým mobilem pochodíte v pěti pojišťovnách, ostatní vyčkávají

První tři různé podoby aplikací se v českých mobilních telefonech objevily už letos v březnu. Nejen vlastním klientům je nabídla ke stažení pojišťovna Direct, Česká pojišťovna a Kooperativa. V září se k nim přidala i Axa a v říjnu pak i specifická verze od pojišťovny Allianz. Z velké části se tyto aplikace týkají autopojištění.

Asistence při autonehodě, pomoc při ohlášení škody

Aplikace od pojišťovny Direct nabízí asistenci při autonehodě, která umí napovědět, jak poskytnout okamžitou první pomoc a díky lokátoru určí i přesnou polohu místa nehody. Asistence na cestách je užitečná zase při výjezdech do ciziny, protože poskytne kontakty na místní ambasády.

Pojišťoveny Direct, Axa a Česká pojišťovna mají aplikace, které pomohou s bezchybným vyplněním záznamu o nehodě včetně rozsahu škody i údajů o dalším řidiči. Díky tomu, že smartphony mívají i kvalitní fotoaparát, lze poškozené auto vyfotografovat a snímek přidat k hlášení pojistné události. Aplikace od pojišťovny Axa, která je ale momentálně dostupná jen pro iPhone a iPady společnosti Apple, umí zaznamenat i nákres nehody.

Pomocí aplikace Pojišťovna od České pojišťovny a AXA Manager od pojišťovny AXA můžete vše ještě více zrychlit. Pokud máte aktivní datové připojení, lze odeslat celý vyplněný formulář záznamu o nehodě rovnou z místa nehody do pojišťovny. Když hlásíte škodu ze svého havarijního pojištění, je vše vyřízeno. Jestliže ji ohlásíte z povinného ručení, musíte dodatečně doručit do pojišťovny papírový záznam o nehodě i s podpisy účastníků.

Nejpropracovanější je aplikace Pojišťovna

Vedle servisních služeb a informací pro řidiče dokáže aplikace Pojišťovna od České pojišťovny také sjednat i prodloužit cestovní pojistky a úrazové pojištění. "Cestovní pojištění lze prostřednictvím aplikace sjednat ve třech jednoduchých krocích. A to buď zadáním všech parametrů podle sebe, nebo využitím přednastavených balíčků, jejichž pojistné parametry lze ale upravit," popisuje Jan Marek z ČP.

Tři jednoduché balíčky a uzavření pojistky do několika minut lze sjednat prostřednictvím aplikace i pro úrazové pojištění. Bonusem pro zapomnětlivce je pak zobrazení elektronické verze kartičky cestovního pojištění. Užitečnou funkcí, například pro rodiny s dětmi, je i mapa pohotovostí v České republice a obrazový průvodce pro první pomoc.

Pojišťovny upravují weby pro náhled z mobilu

Zvláštní verzi upraveného webu pro všechny mobilní telefony nabízí mobilní portál pojišťovny Kooperativa m.koop.cz. Podobnou cestu přes mobilní web mpojisteni.csob.cz zvolila také ČSOB Pojišťovna.

Kdo má datové připojení v mobilu, připojí se na webové stránky speciálně upravené pro náhled z mobilu. Kooperativa připravila i klasickou verzi v podobě aplikace, a to výhradně pro mobilní telefony se systémem Android. Rozdíl mezi připojením na mobilní web a přes aplikaci nainstalovanou přímo do telefonu je podle Marka Vícha z Kooperativy v dostupnosti informací. "Pokud jdete cestou přes mobilní portál, musíte být připojeni na internet. Ten, kdo má staženou aplikaci do mobilu, může ji využívat i off-line, tedy bez připojení," vysvětluje Vích.

Jestliže se pak připojíte přes mobilní web či aplikaci Kooperativy, můžete nahlížet a měnit smlouvy, hlásit a nahlížet na škody či sjednávat pojištění on-line a po telefonu. Pro aktivní úpravy pojistných smluv ale musíte podle Vícha nejprve na pobočku pojišťovny. Tam si aktivujete službu Kooportál, tedy plně zabezpečené internetové pojišťovnictví a pak už budete mít on-line okamžitý přehled o pojistných smlouvách, termínech splatnosti a průběhu likvidace pojistných událostí.

Kde si zlepšit vlastní řidičské schopnosti

Zajímavou vzdělávací aplikaci pro chytré mobily a tablety představila počátkem října pojišťovna Allianz. Jde o naučnou hru, kdy přes aplikaci lze trénovat nejrůznější dopravní situace na tuzemských křižovatkách. Hráči, kteří se zaregistrují, mají navíc možnost snížit si sazbu povinného ručení. "Tato soutěžní hra vznikla ve spolupráci s dopravními odborníky a Policií ČR a nabízí motoristům také možnost prohlédnout si kritické křižovatky v největších městech ČR," upozorňuje Václav Bálek z Allianz.

Allianz - mají aplikaci, respektive interaktivní hru s dopravní tématikou Křižovatky Allianz.

- mají aplikaci, respektive interaktivní hru s dopravní tématikou Křižovatky Allianz. AXA - aplikace "AXA Manager" pro chytré mobilní telefony iPhone a tablety iPad 2, zdarma ke stažení na App Store. Díky ní lze mít pod kontrolou smlouvy, okamžitě vyhotovit záznam o dopravní nehodě nebo poskytnout adekvátní první pomoc. Obsahuje veřejnou zónu nejen pro klienty a zabezpečenou soukromou zónu určenou jen klientům a finančním agentům.

- aplikace "AXA Manager" pro chytré mobilní telefony iPhone a tablety iPad 2, zdarma ke stažení na App Store. Díky ní lze mít pod kontrolou smlouvy, okamžitě vyhotovit záznam o dopravní nehodě nebo poskytnout adekvátní první pomoc. Obsahuje veřejnou zónu nejen pro klienty a zabezpečenou soukromou zónu určenou jen klientům a finančním agentům. Česká pojišťovna - aplikace Pojišťovna pro mobilní telefony Apple a pro smartphony s operačním systémem Android (HTC, Samsung, Sony Ericsson, LG), lze stahovat z App Store či Android Marketu. Využít se dá zatím u autopojistek, cestovního a úrazového pojištění. Umožňuje uzavírat pojištění a hlásit pojistné události, objednat odtah či náhradní vůz. Základní funkce jsou doplněny o užitečné rady a konkrétní informace.

- aplikace Pojišťovna pro mobilní telefony Apple a pro smartphony s operačním systémem Android (HTC, Samsung, Sony Ericsson, LG), lze stahovat z App Store či Android Marketu. Využít se dá zatím u autopojistek, cestovního a úrazového pojištění. Umožňuje uzavírat pojištění a hlásit pojistné události, objednat odtah či náhradní vůz. Základní funkce jsou doplněny o užitečné rady a konkrétní informace. ČPP - aplikaci do chytrých telefonů nemá a ani momentálně nepřipravuje.

- aplikaci do chytrých telefonů nemá a ani momentálně nepřipravuje. ČSOB Pojišťovna - aplikaci do chytrých telefonů nemá a ani momentálně nepřipravuje. Zatím dali přednost mobilnímu webu mpojisteni.csob.cz, kde lze nahlížet na sjednané smlouvy cestovního pojištění.

- aplikaci do chytrých telefonů nemá a ani momentálně nepřipravuje. Zatím dali přednost mobilnímu webu mpojisteni.csob.cz, kde lze nahlížet na sjednané smlouvy cestovního pojištění. Direct - má aplikaci s asistenční službou pro pomoc při nehodě, kterou mohou využívat klienti i neklienti. Funguje na operačním systému Android a v prvním čtvrtletí 2012 bude rozšířena i pro uživatele telefonů iPhone.

- má aplikaci s asistenční službou pro pomoc při nehodě, kterou mohou využívat klienti i neklienti. Funguje na operačním systému Android a v prvním čtvrtletí 2012 bude rozšířena i pro uživatele telefonů iPhone. Generali - přípravu aplikací zvažují, ale zatím jen v dlouhodobém horizontu. Momentálně místo aplikací preferují komunikaci přes sociální sítě (Facebook).

- přípravu aplikací zvažují, ale zatím jen v dlouhodobém horizontu. Momentálně místo aplikací preferují komunikaci přes sociální sítě (Facebook). Pojišťovna České spořitelny - aplikaci do chytrých telefonů nemá a ani momentálně nepřipravuje.

- aplikaci do chytrých telefonů nemá a ani momentálně nepřipravuje. Kooperativa - má mobilní portál m.koop.cz, který existuje i ve formě aplikace na Android. Umí náhled na smlouvy, změny smluv, náhled na škody, hlášení škod, sjednání pojištění on-line a po telefonu, rady, tipy, novinky, vyhledávání poboček s napojením na Google maps a Google street view. Připravují verzi pro iPhone.

- má mobilní portál m.koop.cz, který existuje i ve formě aplikace na Android. Umí náhled na smlouvy, změny smluv, náhled na škody, hlášení škod, sjednání pojištění on-line a po telefonu, rady, tipy, novinky, vyhledávání poboček s napojením na Google maps a Google street view. Připravují verzi pro iPhone. Uniqa - zatím tuto službu pro klienty nenabízí, nyní analyzuje možnosti zavedení.

- zatím tuto službu pro klienty nenabízí, nyní analyzuje možnosti zavedení. Wüstenrot - aplikaci do chytrých telefonů nemá a ani momentálně nepřipravuje.



Zdroj: pojišťovny