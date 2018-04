S čím vám může notář pomoci a za kolik?

Někteří lidé spojují činnost notářů zejména s ověřováním pravosti významných listin. Takový pohled na tuto profesi by byl ovšem velmi zúžený a realita připravuje notářům podstatně širší spektrum úkolů.

V této souvislosti je vhodné poznamenat, že notář je v podstatě podnikající osoba, která je do své profese jmenována státem. Jeho odměňování musí být v souladu s vyhláškou 196/2001 a notář si nemůže za svoje služby účtovat libovolně vysokou odměnu (kupříkladu na rozdíl od advokáta, jehož odměna závisí na dohodě se smluvním partnerem). Detailněji se ovšem výši odměn notářů budeme věnovat v komentáři průběžně u jednotlivých oblastí.

V případě dědění se bez součinnosti s notářem k dědictví nedostanete

NENECHTE SI UJÍT Máte nervy na vysoké zisky?

Loňský rok zažily české akcie nevídaný růst více než 50 %. Také v letošním roce lze očekávat, že akcie zůstanou zajímavou příležitostí k vyšším ziskům.

Nebojte se převratu ve své kariéře

Opustit svůj obor a vrhnout se do jiné branže? Tato představa dokáže pořádně vyděsit hodně lidí. Bojí se radikální změny. O co přicházejí?



Výživná televizní reklama

Jaké jsou dětské potraviny z televizní reklamy? Dětem sice dodají potřebnou energii, ale s ní taky notnou porci cukrů a tuků. O

Již několik let vykonávají notáři činnost soudních komisařů ve věcech dědického řízení. Dědické řízení jako takové je sice vedeno u soudu, avšak notář je jím pověřenou osobou provádějící soupis majetku, prověření existence či neexistence závěti a vůbec veškerého jednání s dědici. Jeho odměna se odvíjí od výše majetku zůstavitele, který se stal předmětem dědického řízení. O odměnu notáři by se měli postarat všichni dědici, avšak samozřejmě může existovat mezi nimi jakákoli dohoda o nerovnoměrném rozdělení nákladů s činností notáře. Na kolik vás tedy notář v případě dědictví vyjde si můžete spočítat sami. Proměnnou je samozřejmě výše majetku zůstavitele.

Výše zůstavitelova majetku Odměna notáře Z prvních 100 tis. Kč Dvě procenta Z přebývající částky až do 0,5 mil. Kč 1,20 procenta Z přebývající částky až do 1,0 mil. Kč 0,90 procenta Z přebývající částky až do 3,0 mil. Kč 0,50 procenta Z přebývající částky až do 20 mil. Kč 0,10 procenta



R ejstřík zástav – užitečná věc při koupi či prodeji movité věci

Notář se může hodit i v případě některých, s jeho činností zdánlivě nesouvisejících, životních situacích. Může jít kupříkladu o koupi ojetého automobilu nebo motocyklu či nemovitosti nezapisované do katastru nemovitostí. Notářská komora ČR totiž vede Rejstřík zástav, a tudíž si u jakéhokoli notáře můžete ověřit, zda vámi vyhlédnutá movitá věc není náhodou zastavena ve prospěch někoho jiného (prodávající by ho mohl záměrně zamlčet). Notář se jednoduše podívá do centrálního registru zástav a písemně vám sdělí, že konkrétní předmět vašeho zájmu není v registru evidován a vy si ho pak můžete bez obav koupit. Za vyhotovení výpisu z registru si notáři účtují poplatek 150 Kč.

P ůjčujete peníze? Zajistěte se notářským zápisem se svolením k vykonatelnosti

Jak se nenechat připravit o nemovitost.

Čtěte ZDE.

Pokud se rozhodnete půjčit peníze známému, pak jako velmi vhodný zajišťovací prostředek působí sepsání notářského zápisu k vykonatelnosti. Lze doporučit, abyste případnému zájemci sdělili, že jste ochotni půjčit peníze pouze v případě podepsání tohoto „svolení k vykonatelnosti“. V takovém případě je cesta k návratnosti půjčky nepoměrně rychlejší než v případě, že tento zajišťovací instrument nemáte. Kromě toho existence tohoto svolení působí na dlužníka preventivně a ten raději půjčku řádně zaplatí v dohodnutých termínech než by riskoval exekuci.

Zmiňované svolení k vykonatelnosti totiž znamená absenci zdlouhavé a drahé soudní cesty v případě neplnění dlužníka a naopak věřitel se může rovnou obrátit na exekuční soud (notářský zápis má charakter exekučního titulu). To je neporovnatelně rychlejší varianta než domáhat se rozhodnutí u soudu. Co se týče odměny notáře za sepsání notářského zápisu, tak ta se odvíjí od předmětné částky. U částek do sto tisíc činí odměna 2,5 procenta a při vyšších objemech relativně klesá. Je vhodné doplnit, že náklady na notářovu odměnu za tento úkon by měl nést dlužník.

N ěkteré smlouvy vám může sepsat pouze notář, ostatní i advokát

Nikde není psáno, že většinu smluvních typů si občan nemůže sestavit sám, popřípadě se obrátit na někoho jiného (kupříkladu na advokáta). To platí třeba u pravděpodobně nejčastějšího smluvního typu uzavíraného v běžném občanském životě – smlouvy kupní. V případě využití služby notáře pro sepsání smlouvy se výše odměny bude odvíjet od hodnoty předmětu transakce (v případě kupní smlouvy tedy hodnoty prodávaného předmětu). Výši odměny notáře uvádí následující tabulka.

Hodnota prodávané věci Procentní odměna notáře

vůči základu Z prvních 100 tisíc základu Dvě procenta Z přebývající částky až do 0,5 miliónu 1,20 procenta Z přebývající částky až do 1,0 miliónu 0,60 procenta Z přebývající částky až do 3,0 miliónu 0,30 procenta Z přebývající částky až do 20 miliónů 0,20 procenta Z přebývající částky až do 30 miliónů 0,10 procenta Z přebývající částky až do 100 miliónů 0,05 procenta

Zmapujte si své nemovitosti! Čeká na vás daň?

Více čtěte ZDE .

Velice citlivou oblastí bývá problematika rodinného práva a právě zde mají notáři výsadní postavení. Uvažujete-li kupříkladu o předmanželské smlouvě popřípadě jiné smlouvě z oblasti rodinného práva upravující majetkové poměry, pak je návštěva notáře nezbytná. Velmi často může jít kupříkladu o zužování nebo i o rozšiřování společného jmění manželů. Představte si kupříkladu situaci, kdy manžel před svatbou nabyl rodinný dům a nyní se již manželský pár chystá na jeho společnou rekonstrukci. Předpokládají, že rekonstrukci budou financovat oba společně, avšak manželka logicky za takové situace může po manželovi požadovat rozšíření společného vlastnictví o tento dům. Právě v těchto situacích může být návštěva notáře doporučeníhodná.

Kapitolou samou pro sebe jsou závěti. V případě uložení závěti u notáře totiž máme stoprocentní jistotu, že ji soud zodpovědný za dědické řízení skutečně najde a její obsah bude v rámci dědického řízení zohledněn. Závěť sice můžeme uložit doma do skříně, avšak na jedné straně riskujeme existenci právních vad a na straně druhé její případnou likvidaci některým z dědiců.

P rodáváte nemovitost? Můžete využít notářské úschovy



Notáři jsou také vybaveni na úschovu peněz, listin nebo cenných papírů. Stále více lidí využívá služeb notářů u transakcí s nemovitostmi, u kterých dochází k časovému nesouladu mezi úhradou kupní ceny a aktem převodu na kupujícího. Právě zmiňovaný časový nesoulad lze překlenout prostřednictvím složení peněz kupujícího do notářské úschovy. Notář je oprávněn peníze vydat prodávajícímu pouze v případě, že dojde k podmínce vydání, tedy převodu vlastnického práva.

V neposlední řadě notář působí jako osoba osvědčující pravost některých důležitých listin. Je vhodné doplnit, že ověření některých listin je běžně možné také na obecních úřadech. V této činnosti jsou samozřejmě notáři snadno zastupitelní, avšak v případě předcházejících, komplikovanějších situací již nikoliv.

Budete registrovat automobil? Pak si připravte osm set korun, tedy o pět set korun více než loni. Na padesát správních poplatků se zvýšilo, objevilo se čtyřicet nových. Více čtěte ZDE .

Využíváte služeb notářů pouze v nevyhnutelných případech? Zdají se vám odměny notářů přemrštěné nebo dle vašeho názoru odpovídají kvalitě poskytovaných služeb? Těšíme se na vaše názory.