S cizí měnou domů nejezděte

Přivezli jste si ze svého pobytu na Maltě nebo v Turecku finanční obnos, který jste nesměnili a nyní byste za něj rádi získali české koruny? Pokud jste majitelem cizí měny, která není běžně směnitelná v ČR, pak se připravte nejen na problémy s jejich směnou, stejně jako na nemalé výdaje.



České banky tyto měny běžně nepřijímají. Proto je dobré předejít problémům tak, že finanční obnos již v zahraničí směníte na měnu u nás běžně dostupnou (nejlépe dostupný ve směnárnách je po světě americký dolar nebo euro). Pokud je obnos, který převádíte do české banky větší, je rozhodně lepší jej poslat platebním příkazem na bankovní účet v ČR než v hotovosti.

Podejte platební příkaz ze zahraničí

Zahraniční platební styk mezi ČR a ostatními zeměmi probíhá pouze v konvertibilních měnách, a tak se finanční prostředky do Čech dostanou ve většině případů právě v měnách euro nebo americký dolar. Platební příkaz v jiné zemi zadáte v např. v kyperské libře, ale na váš účet budou určitě připsány v měně, ve které je účet veden (české koruny). Otázkou je, jaký poplatek si zahraniční banka za takový platební příkaz naúčtuje. Je dobré si tento poplatek zjistit předem, abyste jeho výší následně nebyli nemile překvapeni. I u zahraničních bank totiž platí, že bezhotovostní mezinárodní platební příkazy jsou zpoplatněny různě.

S bankovkami do jediné banky

Když už přivezete nekonvertibilní měnu v hotovosti do ČR, můžete dát bankovky k inkasu bance, aby je směnila. Z českých bank pouze ČSOB přijímá k nezávaznému inkasu bankovky určitých cizích měn, jež nejsou uváděny v běžných kurzovních lístcích. Náklady na tuto transakci jsou totiž natolik vysoké, že jiné banky ji nenabízejí. V případě, že je akceptace bankovek možná, jsou propláceny za poplatek z korunové protihodnoty. Bankovky těchto měn jsou přijímány v případě, že tomu nebrání devizové předpisy příslušných zemí, či neobchodovatelnost vzhledem k politickohospodářským změnám v zemích původu. V současnosti ČSOB přijímá k nezávaznému inkasu platné bankovky těchto států:

Země Měna Zkratka Brazílie brazilský real BRL Egypt libra egyptská EGP Chile peso chilské CLP Filipíny peso filipínské PHP Indonésie indonéské rupie IDR Island koruna islandská ISK Izrael šekel ILS Jihoafrická republika rand ZAR Jordánsko dinár jordánský JOD Keňa šilink keňský KES Kolumbie peso kolumbijský COP Kostarika colón kostarický GRC Kypr libra kyperská CYP Malajsie rinngit malajský MYR Malta lira maltská MTL Mexiko peso mexické MXN Myanmar kyat MMK Nový Zéland dolar novozélandský NZD Peru nuevo sol PEN Saudská Arábie riál saúdský SAR Seychely rupie seyschelská SCR Singapur dolar singapurský SGD Spojené Arabské Emiráty dirham SAE AED Tchaj-wan dolar tchaiwanský nový TWD Thajsko bath THB Turecko (pouze od 100 000 TRL) lira turecká TRL Uruguay peso uruguayské UYU Venezuela bolívar VEB

Jak probíhá směna?

ČSOB převezme od klienta bankovky a vystaví mu potvrzení. Výše obnosu přijímaného k inkasu není omezena, ale někdy se může stát, že zahraniční banka akceptuje pouze bankovky od nebo do určité částky. Minimální protihodnota nabízené měny od klienta by měla být alespoň 100 Kč, jinak budete riskovat zbytečnou cestu do banky, protože ta vám příliš nízkou částku nevymění.

Počkáte si a také připlatíte.

Inkaso bývá zúčtováno podle druhu měny a rychlosti reakce zahraniční banky za 20 – 60 dní. K přepočtu obnosu bude použit kurz sjednaný se zahraniční bankou. Poplatek je vždy totožný - 20 % z inkasované korunové protihodnoty. Žádné limity zde nejsou stanoveny. Po akceptaci bankovek zahraniční bankou vyzve ČSOB klienta k převzetí finančního obnosu podle předem dohodnuté formy (vklad na účet, výplata hotovosti na přepážce) snížené o poplatek za zprostředkování.

Abyste nebyli zaskočeni



Jakmile se budete vracet ze zahraničí s hotovostí v měně, u které si nejste jisti, zda ji doma zpeněžíte na české koruny, směňte ji ještě za hranicemi na euro či americký dolar. Je samozřejmě možné namítnout, že kurzy obou měn vůči české koruně se pohybují a na konverzi je možné i prodělat. Oproti znevýhodnění, které vám však měna přinese, jakmile ji dáte k inkasu tuzemské bance, je kurzovní riziko daleko menší.

