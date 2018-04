S dárkem pro klienta velice opatrně

Darovat, či nedarovat?

Z výše uvedeného plyne, že na dárku nejsou důležité jen ony zuby, ale celý kůň. Odborníci proto velmi doporučují, abyste velmi zvažovali. Nejprve, zdali vůbec klienta obdarovat. To závisí na tom, nakolik dobře se znáte, jestli si tykáte či vykáte a jaké jsou vaše nejen obchodní, ale i osobní vztahy. Klientovi, který vám již čtvrt roku dluží za faktury, asi žádné dárky krom soudní obsílky dávat ani posílat nebudete.

Je také nutné u pro vás méně známého klienta pečlivě zvážit, zda by se náhodou po rozbalení dárku neurazil. Buď proto, že někteří lidé prostě tento způsob upomínky na sebe či firmu rádi nemají. Anebo i proto, že mu dárek připomene nějaký neradostný zážitek či kapitolu v jeho životě. S nadsázkou, ale s jistotou lze říci, že podnikateli, který strávil půl roku ve vazbě a pak byl propuštěn, a třeba i očištěn, určitě nedáte coby dárek policejní pouta. První rozhodnutí je tedy klíčové – obdarovat nebo ne.

Ty, které neurazí

Když jsme se tedy rozhodli, že dárek předáme, začneme přemýšlet, jaký typ to vlastně bude a jakou bude mít hodnotu. Dát totiž řediteli nadnárodní banky hodinky z vietnamské tržnice může být pěkně trapné. Nejen proto, že čin odhalí ze skrblictví.

Pan ředitel si o vás taky může začít myslet, že si ho prostě nevážíte, když jste ho „ošacovali“ na takový dar. Pokud má smysl pro humor, zasměje se. Humor ale všichni ředitelé povinně nepěstují, takže se taky může stát, že sice nedá nic znát, dokonce hodinky pochválí. Ale najednou přestane s vašimi službami počítat, a to se všemi následky pro vás a vaši firmu. V tu chvíli bude poněkud pozdě na to, vyčítat si, že jste ušetřil pár stovek nebo tisíc. Dostáváme se tedy k dárkům, které neurazí. U žen jsou to jistojistě květiny, u mužů například značkové plnicí pero.

Cit, vkus a elegance

Nebudeme se dnes bavit o dárcích levných a davových, což jsou například bonbony pro děti v lékárně, nebo o obálkách, které vám někde vtisknou, a ve kterých je zaručená zpráva, že jste byli obdarováni milionem korun, jen když koupíte sadu hrnců za dvanáct tisíc a vylosují vás. Pokud tedy skutečně obdarovat chcete, naskýtá se vám široká paleta možností. Předem uvádím, že zde budou zmíněny hodnotné dárky, které dáváme lidem, jichž si vážíme a mají pro nás velký význam. Výčet si také nenárokuje být úplným. Pokud tedy někoho chcete skutečně překvapit, obraťte se na firmu, která například obdarovanému zařídí, aby se stal na jeden den popelářem.

Klasika jsou značkové věci od hodinek přes limitované série drahých mobilů až po automobily. Můžete zakoupit let balonem, seskok padákem, let stíhačkou, jízdu Hummerem nebo třeba thajskou masáž. Ani recese není vyloučena, takže mohu upozornit např. na zorbing. To jsou takové velké koule, do jejichž vnitřku nastoupíte a pak už se koulíte doslova hlava nehlava po louce. A další řady a možnosti dárků, stačí se podívat na internet.

Z uvedeného vyplývá, že pokud se rozhodnete darovat, udělejte to, ale pokud možno s citem, vkusem a elegancí.