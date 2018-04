S dividendou vyděláte podstatně více

I když je dividenda definována jako podíl na zisku, ne každý akcionář má právo na dividendu. Přesněji, ne každá společnost dividendu musí bezpodmínečně každý rok vyplácet. A nejde jen o to, že společnost může být ve ztrátě. O vyplacení dividendy rozhoduje valná hromada, která může rozhodnout o nevyplacení dividendy i v době, kdy se společnosti nadmíru daří.

V rozvinutých ekonomikách je dividenda považována za jednu z nejdůležitějších vlastností cenného papíru, a to zejména v době, kdy kapitálové výnosy na těchto trzích ani zdaleka nejsou nadprůměrné. U nás je bohužel situace opačná. Na jedné straně investoři při nákupu málokdy počítají s možností výdělku ve formě dividendy, na druhé straně se ale ani společnosti nepřetrhnou v tom, aby svým akcionářům pravidelně vyplácely zisk formou dividendy a málokterá společnost dodržuje stabilní dividendovou politiku (typickými představiteli mohou být Philip Morris, nebo Erste Bank).

Důvodů je více, například neefektivnost (dvojí zdanění – na straně firmy, i akcionáře), úbytek likvidity apod. V porovnání s kapitálovými výnosy některých společností v posledních pár letech je navíc dividenda jako forma výnosu skutečně zanedbatelná. Domácí investoři, pro něž je dividendový výnos zajímavým přilepšením ke kapitálovému výnosu, se tím pádem musí obrátit na jiné trhy, a to prostřednictvím vybraných produktů, které jim to umožní.

Důležitost a význam dividendy se projeví také v širším měřítku, na akciovém indexu. Rozdíl mezi cenovým a dividendovým indexem může být za rok i několik procent (s prodlužováním období se rozdíl zvětšuje) a závisí na průměrném dividendovém výnosu daného trhu. Zatímco dividendový index zohledňuje vyplácené dividendy společností v něm obsažených, cenový index se odvíjí od změn ceny akciových titulů, nezohledňuje dividendy, resp. reinvestované prostředky získané z dividendy a jeho výkonnost je tím pádem nižší (projevuje se to zejména na trzích, které nedosahují ročně přírůstků v řádu několika desítek procent).

Není index jako index

Právě při zmínce o indexech je nutné upozornit konzervativní investory, že některé produkty, určené právě pro ně, odvozující svoji výkonnost od vývoje akciového indexu, využívají jako podkladové aktivum právě index cenový. Ten jako podkladové aktivum slouží většinou u zajištěných fondů a u jiných strukturovaných produktů jako jsou například některé druhy certifikátů.

Na trhu však existují produkty, které střadatelům umožní vydělávat kromě rostoucí ceny akcií také na dividendách, které společnosti vyplácejí. Velmi zajímavým produktem, vhodným právě pro investory, kteří chtějí vydělávat na akciových indexech, jsou indexové akcie, známé také pod zkratkou ETF (z anglického názvu Exchange Traded Funds, což znamená něco jako fondy obchodované na burze). Klasické indexové podílové fondy nemohou vybraný index úplně přesně kopírovat a nezřídka oproti indexu ztrácejí.

ETF kopírují podkladové aktivum, kterým je nejčastěji akciový index a kromě jiného také vyplácejí dividendu společnosti v poměru, v jakém je akcie dané společnosti zastoupena v podkladovém indexu. Oblíbenost indexových akcií zaručuje jejich velký výběr a v současnosti jsou dostupné ETF kopírující prakticky každý známější index. Jsou dostupné prostřednictvím obchodníků s cennými papíry (Fio, Patria, brokerjet)

Jak je to s fondy?

Kromě zmiňovaných produktů a běžných podílových fondů, investujících do různých akcií (na základě zvolené strategie), jsou na trhu dostupné podílové fondy vybírající do svého portfolia společnosti, které vyplácejí, nebo mají potenciál vyplácet nadprůměrnou dividendu. I když počet u nás dostupných „High Dividend“ fondů nedosahuje ani desítky, investoři mají na výběr kromě širších globálních strategií (ING Global High Dividend, Volksbank Dividend Invest) také evropské (Credit Suisse Equity Fund Dividend Europe, HSBC Pan-European Equity High Dividend, Parvest Europe Dividend, Pioneer European Equity Yeld), případně asijské akcie s vysokou dividendou (HSBC Asia Pacifik ex Japan Equity High Dividend).

Pozitivní stránka dané strategie se projeví jak na rostoucích, tak na klesajících trzích. V prvním případě pomáhá vyšší dividendový výnos akciím k lepším výsledkům oproti konkurenci, v případě poklesu zase nadprůměrné dividendy mohou zmírnit případné ztráty na straně kapitálových výnosů. Ve spojení s tvrzením, že akcie společností vyplácejících vysokou dividendu jsou v delším horizontu výnosnější, se tato strategie zdá jako velmi zajímavý způsob uložení prostředků zejména pro dlouhodobé investory.

Dbáte při investování do akcií na výši dividendy a pravidelnost vyplácení? Těšíme se na vaše názory a zkušenosti.