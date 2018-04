S dlouhodobými investicemi máte větší šance na zisk

Podle vzorců z úvodní kapitoly bychom očekávali, že hodnota jednoho investovaného dolaru bude narůstat exponenciálně (viz daný vzorec). V grafu je použito logaritmické měřítko svislé osy, proto se exponenciála zobrazuje jako přímka. U akcií je zároveň zobrazen exponenciální trend růstu investice (čárkovaná přímka).

Dlouhodobý trend se jen velice málo odchyluje od „teoretické“ exponenciály a postupně roste. Kolísání (riziko) investice se v tomto případě projevuje mírnými odchylkami od tohoto trendu. Např. na konci 20. let je růst rychlejší a překonává svůj dlouhodobý trend. Na počátku 30. let se naopak dostává pod tento trend, aby se k němu v dalších letech později vrátil. Podobný vývoj je možné sledovat i koncem 90. let a po roce 2000. Z dlouhodobého hlediska (80 let) je velká hospodářská krize jenom malým zakolísáním.

Graf:

Zhodnocení investic v investičním horizontu 80 let

Investice v horizontu 80 let nás asi nebude zajímat. Jedině snad, že bychom chtěli dát našim potomkům peníze do kolébky, aby jednou měli na vlastní pohřeb. Ovšem i při kratších časových horizontech je možné vysledovat podobné jevy.

Riziko investice s rostoucím časem klesá

Jestliže se investici v jednom roce nedaří, má možnost v dalších letech tuto ztrátu dohnat. Opět je to podobné jako u diverzifi kace. Tam, když se nedařilo jedné společnosti, bylo možné doufat, že té druhé se bude dařit. Proto čím více času máme možnost investici ponechat, tím více omezíme riziko jejího kolísání na konci investičního horizontu.

Otevřené podílové fondy zaměřené na akcie, dluhopisy a peněžní trh mají tzv. doporučené investiční horizonty (doporučené minimální doby, jak dlouho fond držet). Pro peněžní trh je možno doporučit minimální dobu držení 0,5 roku. (Je možné fond držet i dobu kratší, ale výnosy z prodeje fondu je nutné zdanit.) U fondů dluhopisových se doporučuje minimální doba držení cca 2–3 roky.

I dluhopisy mohou meziročně prodělat (pokud narostou úrokové sazby). Proto je dobré tyto fondy držet 2-3 roky, aby byla větší šance, že se neprodělá). U akciových fondů se doporučuje držet podílové listy alespoň 5 let.

Graf:

Průměrný výnos akcií v horizontech 1 rok, 3 roky, 5 let a 10 let

Pro každý horizont ukazují, v kolika procentech případů bylo dosaženo daného ročního zhodnocení. V ročním horizontu bylo dost případů, kdy akcie prodělaly. V 26 % případů v ročním horizontu dosáhly ztráty. V 6 % případů byla ztráta větší než 10 %. V 3letém horizontu již je situace lepší. Ztráty bylo dosaženo pouze v cca 10 % případů a ztráta větší než 10 % ročně nastala jenom ve 2,5 % případů (za 80 let pouze dvakrát). V 10letém horizontu bylo pouze jedno období, kdy akcie mírně prodělaly. S rostoucím časem se méně vyskytují velké ztráty. Úplně stejně se s rostoucím časem méně vyskytují velké zisky. Roční výnos se tak koncentruje ke středním hodnotám. Riziko (rozptyl výnosů) s rostoucím časem klesá.

To je důvod, proč můžeme investovat do rizikovějších aktiv, pokud máme delší časový horizont investice. Riziko s časem klesá a daleko citelněji se projevují vyšší výnosy.