S Europassem máte lepší šanci získat místo. Nestojí to ani korunu

"Zaměstnavatelé z Europassu poznají, jaké je vaše vzdělání, jaké máte jazykové znalosti, odbornou kvalifikaci a pracovní zkušenosti. Dokument je zadarmo, ušetří tak dost peněz," říká Irena Palánová z Národního centra Europass ČR.

Fakta Loni bylo v Česku vydáno nebo využito téměř 200 tisíc dokumentů Europassu. Od roku 2005 se blížíme hranici 600 tisíc.

Proč bych si měla pořizovat Europass?

Protože zajistí, že zaměstnavatelé kdekoliv v Evropě porozumějí vaší kvalifikaci a dovednostem. Tyto dokumenty nabízejí jednoduchý popis všeho, co umíte. Ať už se to týká jazyků, profese, zkušeností nebo zájmů. Ze zahraničí máme na Europass dobré ohlasy.

Z čeho se dokument skládá?

Celkem z pěti dokladů: Europass-životopis, Europass-jazykový pas, Europassmobilita, Europass-dodatek k diplomu, Europass-dodatek k osvědčení. Jejich pořízení je zdarma a není časově náročné.

Jak lze Europass získat?

Europass-životopis a Europass-jazykový pas si může každý vyplnit sám podle návodu na našich webových stránkách. Je to otázka jedné hodiny.

Europass-mobilita, tedy doklad o evropské stáži, pomůže získat organizátor studijního pobytu nebo naše Národní centrum Europassu. Dokumenty s popisem dosaženého vzdělání vydávají školy. Vysoké školy mají ze zákona povinnost poskytnout dodatky k diplomu. Europass-dodatky k osvědčení dává svým absolventům asi 75 procent středních škol spolu s maturitním vysvědčením nebo výučním listem. Současně je možné ho získat také u nás, dokonce i zpětně. Stačí si s sebou vzít maturitní vysvědčení nebo výuční list. Zájemci mohou zdarma na počkání obdržet Europass-dodatek k osvědčení v českém a jednom cizím jazyce.

O dokladech Více informací můžete najít zde.

Uznávají Europass všechny státy Evropské unie?

Ano. V každé zemi EU působí již pět let Národní centra Europass, která pomáhají lidem dokumenty získat a zároveň je propagují na místním trhu práce. Za tu dobu jsou už známá. Podle statistik Evropské unie dosáhl loni v listopadu počet vyplněných dokumentů Europass-životopis hranice 10 milionů. A to jsou pouze ty poslané on-line.

Hodí se Europass všem profesím, kdo si ho pořizuje?

Pořizují si ho zatím hlavně mladí, ale například Europass-životopis je stále populárnější i u starších lidí. Co se týká profesí, tak jej zřejmě nejvíce používají absolventi oborů služeb ze středních a vyšších odborných škol. Dokument ale doporučujeme každému.

Vyžadují ho tedy zaměstnavatelé v zahraničí?

Zaměstnavatelé ho sice přímo nevyžadují, ale pro komunikaci s nimi je to určitě dobrý pomocník. Ze zkušeností našich klientů v zemích Evropské unie víme, že když zaměstnavatel porozumí tomu, co všechno umíte, dá vám šanci. Jakmile si přinesete na pohovor pouze přeložené maturitní vysvědčení, tak pochopí minimum.

Znamená to, že Europassem vyřeším problémy s uznáváním kvalifikací a dosaženého vzdělání?

Pokud nejste lékař nebo architekt, tedy nechcete-li vykonávat takzvané regulované povolání, tak je to rozhodně dobré řešení. V EU se tento trend srozumitelnosti stal oblíbeným, protože uznávání kvalifikací je velice drahé a časově náročné.

Jak je to tedy s uznáváním kvalifikací u regulovaných profesí? Co musím udělat, když chci jít například jako lékař, zdravotní sestra... pracovat do Německa nebo do Rakouska?

Lékaři, stejně jako například auditoři, patří mezi regulovaná povolání a každá země EU má právo podrobit tyto kvalifikace uznávání. Posuzuje se důkladně délka a obsah studia, může to trvat i čtyři měsíce. Každá země má svůj seznam regulovaných profesí, lze je najít na internetu. Zdravotní sestry sice také patří ve většině zemí mezi regulovaná povolání, ale mají společné evropské standardy pro své kvalifikace a pracovní uplatnění v zemích Evropské unie tak často najdou. U většiny ostatních profesí včetně řemeslníků toto odpadá a záleží na zaměstnavateli, koho si vybere. Proto je dobré být na konkurenci připraven a mít třeba svůj Europass.