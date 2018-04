S financemi může být i legrace aneb Silvestrovské vtipy o penězích

Baví se takhle americký a český ministr financí. Američan říká: „U nás je průměrný plat tři tisíce dolarů. Z toho jdou dva tisíce na daně a další běžné výdaje a co dělají s tím zbylým tisícem, to stát nezajímá." Český ministr reaguje: „To u nás je to v podstatě stejné. Člověk si průměrně vydělá deset tisíc korun, z toho dá třináct tisíc na daně a běžné výdaje a kde vezme ty zbývající tři tisíce, to stát nezajímá!"