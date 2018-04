S fondy se něco děje - fúze, otevírání, přeměny,…

Přeměna uzavřených fondů na otevřené

Od 19. září se na pražské burze přestalo obchodovat s posledními dvěma emisemi podílových listů. Český UPF a Moravskoslezský UPF, ze skupiny České pojišťovny se totiž k 18. září přeměňují na otevřené podílové fondy. Spravovaný majetek dosahuje téměř dvou miliard korun (1,32 mld. Kč Český fond a 612 mil. Kč Moravskoslezský fond). Podílové listy budou mít nominální hodnotu 1 Kč namísto 1000 Kč a až do 18. ledna bude ČP Invest uplatňovat srážku při zpětném odkupu (postupně od 6 do 2 %). Další přeměna a odchod z burzy se týká Zlatého investičního fondu Kvanto, který je transformován na OB Kvanto Kombinovaný. Rozhodnutí o přeměně nabylo právní moci 10. září a stažení akcií z burzy a RM-Systemu se plánuje na 10. resp. 15. října. Vlastní kapitál dosahuje 1,5 mld. Kč a akcie o jmenovité hodnotě 390 Kč budou vyměněny za 390 podílových listů o nominálu 1 Kč. OB Kvanto Kombinovaný bude spadat pod správu ČSOB Asset Management, která je součástí skupiny ČSOB.

Největší správce aktiv v Čechách

Společnost ČSOB Asset Management, která vznikla z Patria Asset Management odhalila své další plány a představy, jak bude provádět správu aktiv pod svou mateřskou společností ČSOB. Aktivity na poli správy aktiv pro bohatou klientelu a pro korporátní sféru doplňuje správa podílových fondů. Pod svou správou tak bude mít fondy OB Investu a PIASu. (Úplnému lagislativnímu začlenění PIASu brání ještě soudní spory, které by však měly skončit do poloviny příštího roku.) Hlavně správa a distribuce fondů PIAS by měla být více prohloubena a zefektivněna. Protože ČSOB Asset Management nabízí investice také do fondů KBC, belgického vlastníka ČSOB, mělo by postupně dojít k redesignu portfolia fondů, které se dnes z velké části neracionálně překrývá. Hlavním a stabilním pilířem by se tak měly stát fondy KBC.

ČSOB Asset management by především, hlavně prostřednictvím sítě bankovních poboček ČSOB, chtěla zvýšit vzdělanost českých investorů v oblasti investic a přilákat nové klienty k investování do fondů. Standartně chce nabízet investice do jednotlivých typů fondů (peněžní, dluhopisové, smíšené, akciové a garantované), s tím, že pro každý typ by měla platit jednotná cenová politika. Tak by se nemělo stávat, že zahraniční fondy budou mít vyšší poplatky než české či naopak. Podle ředitele ČSOB Asset Management Josefa Beneše je nutné přizpůsobit velikost poplatků situaci na trhu a přiblížit se celkovým nákladům situaci ve vyspělém světě. Tam činí podíl nákladů na celkových spravovaných aktivech okolo 0,07%, zatímco u nás je tento podíl 0,8 – 1,2% ze spravovaných aktiv, největší je u fondů vzniklých při kupónové privatizaci. ČSOB Asset Management tak chce, podle vlastních slov, přejít od „starého bloku“ k „novému bloku“, který sice nebude pro správce relativně tolik ziskový, avšak se zvyšujícími se investicemi retailových klientů bude absolutně dosahovat lepších výsledků.

Obchodování podle UNISu ČR Uplynulý týden znamenal pro podílové fondy čistý nárůst spravovaných aktiv (čisté prodeje činí takřka 774 mil. Kč). Opět největší změnu zaznamenal ČSOB Výnosový, tentokrát v kladných hodnotách, oproti minulému týdnu, ve kterém poslal čisté prodeje do červených čísel. Nevýrazný výkon fondů byl, stejně jako celý kapitálový trh, ovlivněn politickými událostmi jak v české republice, tak ve světě. Nejlépe se dařilo dluhopisovým fondům, které se těší velkému zájmu investorů. Z tabulky se odlišuje jen výnos fondu NEWTON Balancovaný, který za týden posílil o takřka 30%. Tento výnos však nebyl determinován brilantní strategií, ale účetní operací. Fond totiž zpětně započetl daň, kterou musí fondy nově účtovat (od 1. září 2002). Fondy dohadují daň běžného období i tzv. odloženou daň. NEWTON Balancovaný mohl proti kapitálovým ziskům z roku 2002 započíst ztráty až tři roky dozadu, což v důsledku vedlo k tomu, že daň klesla na nulu. Částka, která by jinak byla zaplacena na daních v podstatě přitekla do fondu, a to znamenalo onen neobvyklý nárůst.

Druh fondu Nejlepší Nejhorší název fondu výsledek název fondu výsledek Čisté prodeje ČSOB Výnosový 213 mil. Pioneer Trust - 8,1 mil. IKS Peněžní trh 178 mil. 1.IN Restituční - 6,0 mil. ISČS Sporoinvest 172 mil. IKS Globální - 4,9 mil. Akciové fondy ISČS Sporotrend - 0,67% Akro Eurotech - 9,60% OPF Akro Svět - 1,12% ISČS Eurotrend - 8,12% J&T Perspektiva-A - 1,81% ČSOB Evr. akciový - 7,62% Dluhopisové fondy ISČS Trendbond 1,14% ČPI Korp. dluhopisů - 0,28% IKS Plus bondový 0,75% NEWTON konzervativní - 0,07% ISČS Sporobond 0,50% ČSOB nadační 0,27% Fondy peněžního trhu J&T Perspektiva-P 0,90% ISČS Sporoinvest 0,04% Akro Obligace 0,76% IKS Dividendový 0,04% 1.IN Fond pen. trhu 0,18% ČPI Peněžní 0,05% Fondy fondů 1.IN Fond fondů - 1,69% ISČS Globaltrend - 2,93% IKS Fond fondů - 5,19% Smíšené fondy NEWTON Balancovaný 29,73% ISČS Sporomix 5 - 3,78% J&T Perspektiva-S 1,02% Pioneer Trust - 3,67% Živnobanka-Interkonto 0,48% ČPI Smíšený - 3,60%

Zdroj: UNIS ČR