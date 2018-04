S Fulbrightovou komisí do USA

Počet uchazečů se rok od roku dost liší - je jich zhruba dvakrát až desetkrát více než těch, kteří stipendium nakonec získají. "Český student od nás může dostat peníze na školné až do výše patnácti tisíc dolarů," říká výkonná ředitelka Fulbrightovy komise v ČR Hana Ripková. Když školné na nějaké univerzitě přesahuje tuto částku a škola odmítá udělit stipendium, musí si student vybrat jinou, případně zbytek doplatit ze svého. "Stipendista od naší komise dostane také letenku, úhradu zdravotního pojištění, tisíc dolarů na knihy ke studiu a peníze na ubytování, stravování a další nutné výdaje," doplňuje Hana Ripková.Fulbrightova komise poskytuje finanční podporu ke studiu na jakékoli americké univerzitě. Uchazeč však musí mít již alespoň bakalářský titul získaný na akreditované vysoké škole v České republice. Stipendium se totiž vztahuje pouze na studijní programy na úrovni Master nebo PhD. a kromě toho také na takzvané non-degree studium. Ten k získání titulu neslouží. Je vhodný pro studující, kteří stráví rok na americké univerzitě v rámci svého studia na VŠ u nás. Stipendium v USA se nevztahuje na manažerské studium MBA a na studium klinické medicíny.Je poskytováno pouze na jeden akademický rok. To však neznamená, že člověk musí celý zbytek studia financovat v plné výši sám. Školy totiž mohou odpustit část nebo i celé školné. Mívají totiž zájem o nadané studenty, proto ti s výbornými studijními výsledky mají větší šanci. "Bývá to tak, že čím vyšší školné se na univerzitě platí, tím je škola velkorysejší v udělování stipendií," informuje Hana Ripková. Většina studentů, kteří získali podporu komise, po absolvování jednoho roku studia získá peníze přímo od americké univerzity a pokračuje ve studiu. "Studoval jsem na Yale University, kde se platí téměř dvacet čtyři tisíce dolarů školného, takže by se to bez příspěvku od univerzity neobešlo. Škola mi přispěla," potvrzuje stipendista Tomáš Cvrček. Ne vždy dosáhne student svého cíle v plné výši. "Po jednom roce studia, financovaném Fulbrightovou nadací, jsem získal od Chicagské univerzity stipendium jen na rok, takže jsem nedostal titul PhD., který jsem původně chtěl, ale jen Master," posteskl si Miroslav Zajíček.Stipendium však nedostane od Fulbrightovy komise každý - naopak. K jeho získání je potřeba absolvovat poměrně náročný proces. Uchazeč - kromě toho, že musí mít alespoň bakalářské vzdělání - se má prokázat také výbornými studijními výsledky. Samozřejmým předpokladem je dobrá znalost anglického jazyka. Ta se prokazuje testy. Jestliže zájemce o stipendium splňuje tyto podmínky, rozhoduje ještě česko-americká výběrová komise. Ta posoudí nejdříve písemné odpovědi v dotazníku, který uchazeč musí vyplnit. Otázky se týkají motivace ke studiu příslušného oboru, motivace ke studiu právě ve Spojených státech a podobně. Člověk, který projde všemi těmito fázemi, je pozván výběrovou komisí k pohovoru. Teprve po jeho úspěšném absolvování mu může být stipendium přiděleno.Fulbrightův program byl založen v roce 1946 na základě zákona navrženého americkým senátorem Fulbrightem. Jeho cílem je přispívat k porozumění mezi USA a partnerskými zeměmi, a to především prostřednictvím výměn ve vzdělávací oblasti. Součástí programu je i činnost amerických lektorů v partnerských státech.Fulbrightova komise v České republice má také Centrum poradenství o studiu v USA. To disponuje knihovnou s množstvím publikací o studiu na amerických školách. Knihovna také nabízí studijní materiály k testům nutným pro vstup na americké vysoké školy. Jednou týdně Centrum pořádá semináře na různá témata. Jeho služby jsou přitom nabízeny zdarma.