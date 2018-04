S hledáním práce by neměli absolventi otálet

Nad nástupem do práce hned po skončení školy sice mnozí absolventi ohrnují nos, ale neměli by. Situace na trhu práce není i přes určité zlepšení příznivá, a právě absolventi škol stále patří do kategorie lidí, která zaměstnává úřady práce víc než dost. A tak by ti, kdo se mezi nezaměstnané nechtějí zařadit, měli začít alespoň s hledáním práce hned.Při rozhodování, zda nastoupit do práce hned po škole nebo si ještě užít prázdniny, je třeba zvážit, že s přibývajícími měsíci pracovních míst nepřibývá, ba naopak. "Doporučovala bych absolventům alespoň rozhodit sítě tak, aby se během prázdnin mohlo přijímací řízení uskutečnit a začátkem září mohli nastoupit. Když nechají shánění práce až na září, může se také stát, že budou pracovat až od ledna dalšího roku," vysvětluje ředitelka personální agentury Mercury group Alice Hamidová.Po ukončení studia končí také sociální zajištění studenta. Za nezaopatřené dítě, za něž se považuje i student vysoké školy starší 26 let, pokud studium na vysoké škole nepřeruší, platí zdravotní pojištění stát. Stejné je to i v případě uchazeče o zaměstnání, který je evidován na pracovním úřadě. Když ale student po ukončení studia nezačne pracovat nebo se nepřihlásí na úřadě práce, musí začít platit zdravotní pojištění sám. Jiné je to s daněmi. Do soustavné přípravy studenta na budoucí povolání se z daňového hlediska počítá i doba školních prázdnin bezprostředně navazujících na skončení studia, pokud absolvent nezačne pracovat nebo se nepřihlásí na úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání. Například když nastoupí zletilý student po ukončení střední školy do zaměstnání až 5. srpna, splňuje podmínku soustavné přípravy na budoucí povolání ještě na počátku měsíce a nezdanitelná částka za srpen mu ještě náleží. Všechny tyto okolnosti by měl absolvent před rozhodnutím, kdy začít pracovat, vzít v úvahu.Kde hledat práci?V zásadě jsou na jednoduchou otázku dvě odpovědi. Absolvent školy může nastoupit do zaměstnání anebo zaměstnat sám sebe a stát se podnikatelem s výjimkou řemeslné živnosti, u které je k vydání živnostenského oprávnění potřebná praxe. Administrativně není začátek podnikání těžký, ale to, co by mělo předcházet, už tak jednoduché není. Rozhodnutí o založení vlastní firmy by měla doprovázet porovnání všech pro a proti. Začátky podnikání nebývají lehké, a pokud člověk není pro věc hodně zapálený, mohly by ho odradit. Podnikatelem se člověk nevyučí a škola mu může dát jen základní znalosti z řízení. Musí počítat s tím, že bude správcem svého majetku a přijímá na sebe všechna rizika, která s takovou skutečností souvisejí, odpovědnost za její výsledky, a pokud někoho zaměstnává, tak i za své spolupracovníky. Kvalitní podnikání není záležitostí na měsíce, ale spíš maratonem na léta. To v případě, že má být vytvořena firma s dobrým jménem, stálými zákazníky a ne jen pro jednu generaci. I proto volí většina absolventů druhou cestu - nástup do zaměstnání. Hledat ho lze několika způsoby, nejvýhodnější je však jejich kombinování. Dosud málo využívaná je pomoc úřadu práce, kde mají přehled o volných místech, ale také mohou poradit třeba s rekvalifikací. Naopak nejvíce jsou využívány inzeráty. Šance uspět přes ně je vyšší, ale uchazeč by měl dát pozor na formulaci inzerátu. Inzeráty typu - "sami již nestíháme, vysoce zajímavá práce, lukrativní výdělky 20-25000 týdně zaručeny..." seriózní práci většinou nenabízejí. "Kdo na ně někdy odpověděl, nakonec se mohl dozvědět, že mu umožní pracovat pro firmu s podezřelými výrobky, ale až po složení vkladu od několika set korun po desetitisícové částky. Výsledkem bývá často jen drahé vystřízlivění," říká ředitelka personální agentury Wizard Dagmar Mixanová. Další možností je vytipovat si některou zajímavou firmu a přímo ji oslovit nebo využít služeb personální agentur či hledat na internetu. Kdo zkombinuje více možností, má větší šanci. To, jak bude nakonec adept při hledání práce úspěšný, závisí na mnoha okolnostech. Nejen na kvalifikaci a dalších schopnostech absolventa, ale také na podmínkách v regionu a jeho perspektivním vývoji. Jiné pracovní příležitosti nabízí velké město, jiné oblasti s převahou těžkého průmyslu, které čeká tvrdé období útlumu a restrukturalizace. "Záleží také velmi na tom, jak je odbornost uchazeče hodnocena na trhu práce. Cena se zvyšuje, pokud ovládá cizí jazyk, má kvalifikaci, která na trhu chybí. Šanci uspět ovlivní věk, pohlaví, zkušenosti v řídicí pozici, praxe u české nebo zahraniční firmy a podobně," říká Dagmar Mixanová.Když se člověk hned napoprvé s výběrem zaměstnání netrefí, nic se neděje. Málokdo může říci, že jeho první zaměstnání bylo také jeho posledním. V prvním období profesní dráhy by se mělo počítat s tím, že každý teprve hledá nejvhodnější uplatnění a zkouší to na několika pracovních místech, v různých firmách. Při prvním neúspěchu není třeba podléhat panice, protože pracovní dráha je dlouhá.