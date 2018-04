S hokejem šly ke dnu i investice

Zdá se, že nic již nebude jako dříve. Ropa je na 13-letém maximu, Američané se chystají zvýšit úrokové sazby, Bank of England již o 25 bp sazby zvýšila a i představitelé ČNB otáčejí rétoriku směrem k možnému zvýšení úrokových sazeb. Ekonomice se daří lépe, měl by růst i akciový trh, ale opak je pravdou. Domácí akciový trh a především nejlikvidnější akcie minulý týden výrazně ztrácely. Již v úterý došlo k výraznému výprodeji, který např. analytici společnosti FIO nazvali příznačně „masakrem na pražské burze“, avšak propad se nezastavil ani v dalších dnech. Vybírání zisků tak připravilo domácí SPADové tituly o nezanedbatelnou část rekordních zisků z letošního roku. Nejvíce se propadly akcie Českých radiokomunikací, Komerční banky a ČEZu. Více v sekci akcie.idnes.cz

Nejlepším akciovým fondem a jediným s kladnou výkonností je pro minulý týden ČPI Fond farmacie a biotechnologie (+0,64 %). Ostatní fondy skončily v červených číslech, nejhůře dopadl IKS Světových indexů (-3,83 %), ČPI Fond nové ekonomiky (-3,44 %) a ISČS Sporotrend (-3,44 %), který asi nejvíce z domácích akciových fondů doplatil na propad na pražské burze.

Stejně jako minulý týden neuspěly akciové fondy, ztrácely i fondy dluhopisové. Jak v Evropě, kde ceny poklesly kvůli dalšímu odložení snížení sazeb ECB, domácí

dluhopisy ztratily vlivem změny v názorech ČNB na další vývoj měnové politiky. Všechny dluhopisové fondy pro retailové investory tak minulý týden skončily ve ztrátě. Nejméně ztratil nový fond ISČS ČS korporátní dluhopisový (-0,06 %), ovšem největší ztráta udosáhla až -0,85 %. Přitom právě pro tento fond mohlo být příznivé snížení sazeb v Maďarsku nebo posilování polského zlotého.

U smíšených fondů, které častěji investují do domácích akcií, byla situace o to horší. Bez výjimky totiž všechny smíšené fondy ze statistiky UNIS skončily se zápornou výkonností. Investiční společnosti tak mohly potěšit jenom kladné čisté prodeje u některých smíšených fondů. Na rozdíl od fondů dluhopisových, které opět zaznamenaly odliv prostředků (kromě ISČS ČS korporátního dluhopisového, jenž získal 152 tis. Kč nových investic), alespoň do některých smíšených fondů investoři více peněz vložili než z nich vybrali. Jde především o fondy IKS Balancovaný (5,45 mil. Kč), IKS Global konzervativní (2,85 mil. Kč) a Živnobanka růstový fond (1,85 mil. Kč).

Přestože domácí investoři navýšili za týden své investice ve fondech o 189 mil. Kč, domácí fondy z této částky příliš velký podíl nezaujímají. Výsledek statistiky čistých prodejů za fondy z UNIS totiž hovoří o poklesu až na záporných 14,5 mil. Kč. ISČS Sporoinvest sice opět získal vysoký přírůstek (222 mil. Kč), ale další fondy již své standardní prodeje nezopakovaly. IKS Peněžní trh získal ucházejících 19 mil. Kč, ovšem např. z akciových fondů nejlepší ISČS Eurotrend pouze necelé 2 mil. Kč. Naopak na opačném konci žebříčku se nic nezměnilo. Dluhopisové fondy opět výrazně ztrácely (102 mil. Kč) a dalších 138 mil. Kč odteklo z ČSOB Křišťálového fondu, u kterého skončilo šestiměsíční období od otevření fondu zatížené 1% srážkou při odkupu.

Výrazně odlišná byla situace u fondů dvou zahraničních skupin, které zveřejňují prodeje domácích investorů – ING a KBC. ING tento týden poprvé zveřejnila prodeje a odkupy za všechny své fondy, takže se budeme moci podívat i na strukturu poptávky po fondech této skupiny. V přepočtu získaly fondy ING celkem 19 mil. Kč

čistých prodejů. Toto číslo bylo výrazně ovlivněno odlivem 15 mil. Kč z dluhopisového fondu. Odliv z tohoto fondu byl tentokrát větší než v předchozích několika týdnech, kdy dosahoval přibližně 5 mil. Kč. Nejvíce nových investic získaly(13 mil. Kč) a(9 mil. Kč). V přepočtu celkem 6,6 mil. Kč si připsaly dva fondy investující na Slovensku. Z fondů zaměřených na rozvinuté trhy nejvíce peněz přilákal(3,7 mil. Kč).

U KBC byla situace podobná, ty však získaly celkem 184 mil. Kč. Z toho zajištěné fondy získaly 60 mil. Kč, dividendový fond KBC Multi Cash ČSOB CZK 37 mil. Kč, dohromady 27 mil. Kč získaly čtyři fondy fondů, které jsou nabízeny i v rámci Poštovního investičního programu na pobočkách Poštovní spořitelny a 5 mil. Kč akciové fondy KBC. Z dluhopisových fondů KBC odteklo 6,5 mil. Kč.

K novinkám minulého týdne patří nabídka zajištěného fondu ČSOB Světový Click+ 10 právě na pobočkách Poštovní spořitelny. Upisovací období trvá až do 25. července (minimální investice 5 000 Kč), fond má klasickou konstrukci Click fondů KBC a maximální výnos za investiční období 5 let a 4 měsíců může dosáhnout 25 %.

Na konci května (od 24. května) budou moci investoři investovat do dalšího otevřeného fondu. Investiční privatizační fond KVANTO byl totiž k 30. dubnu vymazán z obchodního rejstříku a došlo tak k jeho otevření. Nový fond s názvem ČSOB KVANTO Korunový dluhopisový bude na rozdíl od názvu smíšeným fondem a investoři, kteří budou chtít využít otevření k realizaci odkupu musí počítat v období šesti měsíců s odkupní srážkou snižující se ze 3 % až na 1 % od září od konce října.

Obchodování podle UNISu

Druh fondu Nejlepší Nejhorší Název fondu Výsledek Název fondu Výsledek Akciové ČPI F. farmacie a biotech. 0,64% ČPI Fond nové ekonomiky -3,44% Živnobanka akciový fond -0,09% ISČS SPOROTREND -3,44% ČPI F. ropného a energ. pr. -0,58% IKS Světových indexů -3,83% Dluhopisové Živnobanka NADAČNÍ 0,02% IKS Plus bondový -0,85% ISČS ČS korporátní dluhopisový -0,06% ČSOB nadační -0,77% ČPI korp. dluhopisů -0,18% ISČS SPOROBOND -0,55% Fondy fondů IKS Fond fondů -3,67% ISČS GLOBALTREND -3,70% Peněžního trhu ČPI Peněžní 0,10% ISČS SPOROINVEST -0,05% ČSOB výnosový 0,04% Živnobanka Sporokonto -0,01% IKS Peněžní trh 0,03% Smíšené J&T OPPORTUNITY SKK -0,01% ČSOB středoevroproský -2,54% J&T AM PERSPEKTIVA -0,10% ČSOB Křišťálový fond -2,36% ČPI Český OPF -0,15% IKS Balancovaný -2,09% Čisté prodeje mil. Kč ISČS SPOROINVEST 222,1 ČSOB Křišťálový fond -137,8 IKS Peněžní trh 19,2 ISČS SPOROBOND -46,5 IKS Balancovaný 5,5 IKS Dluhopisový -27,9

Zdroj: UNIS ČR