S hrstí plnou mincí do obchodu raději nechoďte. Mají právo vás odmítnout

Pokusili jsme se shrnout nejčastější situace, ve kterých se můžete při placení ocitnout, a poradit, jak se v nich zachovat.

Situace: S mincemi na nákup

Pokud doma rozbijete prasátko plné desetikorunových mincí a vyrazíte na velký nákup, u pokladny můžete narazit. Pouze desetikorunami smíte zaplatit maximálně stokorunový nákup.

Vyhláška České národní banky totiž dává právo obchodníkovi či pokladní odmítnout platbu více jak deseti mincemi stejné nominální hodnoty. Záleží pochopitelně na dohodě, někdy může naopak pokladní s vyšším počtem mincí radostně souhlasit.

A právě obchodní řetězce vycházejí zákazníkovi vstříc, jejich pokladní mají instrukce přijmout i větší počet mincí, než stanovuje zákon. "Platba drobnými má pro nás i své výhody, protože nemusíme objednávat tolik mincí od banky," dodává Eva Karasová z Tesco Stores.

Stejné právo je i na vaší straně. Bude-li se vám pokladní při vracení snažit vnutit více než deset mincí stejné nominální hodnoty a vy s tím nebudete souhlasit, bez obav to odmítněte.

vyhláška čnb Postup při příjmu peněz a nakládání s nimi, stejně tak při poskytování náhrad za necelé a poškozené bankovky a mince stanoví Vyhláška

č. 37 České národní banky ze dne 21. února 1994. Účinnosti nabyla dnem 1. března 1994.

Situace: Běžný nákup platíte libovolným počtem bankovek

Pokud patříte mezi střadatele, kteří si volné bankovky strkají doma do slamníku, můžete jich časem nastřádat velké množství. Rozhodnete-li se je utratit, nemusíte se obávat odmítnutí u pokladny. Vyhláška ČNB placení bankovkami co do počtu kusů od jednoho nominálu nijak neomezuje. Můžete tedy běžný nákup v supermarketu zaplatit například libovolným počtem stokorunových bankovek.

A stejně tomu je, když vám bude chtít obchodník vrátit peníze nazpět. Také on není povinen vám vrátit jen určitý počet bankovek jedné nominální hodnoty.

I hotovostní platby mají svá omezení. Od roku 2004 je zakázáno v obchodě v hotovosti zaplatit více, než je ekvivalent 15 tisíc eur.

Situace: Poškozená bankovka

V případě, že vám pokladní vrátí poškozenou bankovku a vy si toho ještě u pokladny všimnete, rozhodně si ji neberte. Není vaší povinností ji přijmout. "Poškozenou bankovku obchodník odevzdá, nejlépe odděleně, v tržbě při odvodu do banky. Komerční banky musí poškozené, ovšem celé bankovky vyměnit," upřesňuje Dita Vejnárková z České národní banky.

Určitě se, ještě než se od pokladny vzdálíte, přesvědčte, jestli mezi vrácenými bankovkami poškozenou nemáte. Stejně jako u přepočítání vrácených peněz, tak i v tomto případě platí, že na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Vyhláška ČNB říká, že příjemce peněz je odpovědný jak za správný počet, tak i pravost přijatých bankovek či mincí. Ovšem pod podmínkou, že mu bylo umožněno si správný počet i pravost peněz zkontrolovat.

Zaplatit poškozenou či neúplnou bankovkou pochopitelně nesmíte ani vy. Stačí, aby na bankovce byl odtržený miniaturní růžek a pokladní má právo ji odmítnout. Uspět můžete pouze s bankovkami opotřebovanými oběhem. Natržené, počmárané či přelepované vám pokladní vrátí. Máte jedinou možnost, jak o ni nepřijít, vyměnit ji v jakékoliv bance.

Situace: Malý nákup za velkou bankovku

Chystáte se zaplatit malý nákup v hodnotě několika desetikorun a na zaplacení máte pouze několikatisícovou bankovku. Pokladní vás odmítá, protože nemá na vrácení. Podle Vejnárkové na tuto situaci neexistuje žádné legislativní pravidlo, pokladní nemá povinnost vám vždy vrátit. Je na vás, jak se k situaci postavíte. Máte-li opravdu zájem věc koupit a pokladní nemůže opustit své místo, měli byste si menší bankovku sehnat. Stejně tak, pokud má obchodník eminentní zájem prodat, měl by se o dostatek bankovek i drobných postarat.

Zástupci velkých obchodních řetězců shodně uvádějí, že vrátit zákazníkovi na bankovku v jakékoliv výši berou jako svou povinnost. Pokladní by si měla vždy zajistit dostatek bankovek i mincí. "V hypermarketech Albert mohou být peníze zaslané potrubní poštou přímou na danou pokladnu, v supermarketu musí pokladní přivolat hlavní pokladní, která jí donese potřebné množství peněz na vrácení zákazníkovi," vysvětluje Lukáš Hora praxi ze společnosti Ahold.

Situace: Mince na vozík

Potřebujete drobné na vozík a peněženka zeje prázdnotou. První, na koho se obrátíte, je pokladní v obchodě. Ovšem počítejte s tím, že narazíte. Pokladní mají z důvodu bezpečnosti a možných krádeží zakázáno bankovky rozměňovat. "Všichni pokladní jsou seznámeni s tím, že mají zakázáno otevírat pokladnu bez prodeje, tedy v případech, kdy si zákazník nic nekupuje," upřesňuje Hora.

Rozměnit drobné na vozík máte možnost například u Alberta pouze u infokoutků nebo infopokladen, v Tesku můžete využít pult zákaznických služeb. V Kauflandu vám rozměnit peníze na pokladnách ani na informacích bohužel neumožní.

Pokud budete potřebovat rozměnit větší bankovku za bankovky nižší nominální hodnoty, můžete provést menší nákup a požádat pokladní o vrácení bankovek, které potřebujete.