S hypotékou neotálejte, levnější nebudou

V únoru banky poskytly 4 208 úvěrů v celkové hodnotě přes 7 miliard korun. Ještě nikdy v historii sledování nenarostla produkce hypotečních bank v prvních dvou měsících roku takovým tempem. A to by mohlo ještě zrychlit. Nízké sazby, příznivé ceny nemovitostí a hrozba zdražování jsou totiž důvody, proč si vzít hypotéku právě nyní.

Na druhou stranu, i když Sněmovna schválí návrh na vyšší DPH, vyšší daň se dotkne pouze cen nových nemovitostí. A například Jiří Pácal z Central Europe Holding, který investuje do nemovitostí už 20 let, by se tím rozhodně nenechal ovlivnit: "Nedoporučuji uspěchat ani zbytečně vyčkávat. Důležité je najít vhodnou nemovitost; co se stane s daněmi či co předpovídají lidé z realit, není důležité."

Přesto jsou bankéři optimističtí. "Očekáváme, že celý letošní rok bude výrazně aktivnější, i když sazby pomalu rostou. To je dáno zejména oživením ekonomik v eurozóně a obavami z možných inflačních tlaků. Navíc, úroky byly loni až nepřiměřeně nízko, jde tedy zatím spíše jen o určitou korekci," uvádí mluvčí UniCredit Bank Tomáš Pavlík.

Banky budou nejspíš podporovat prodej hypoték různými marketingovými akcemi, aby zájemce přilákaly právě ke své přepážce. "Reálně tak bude možné získat úvěr stále za slušnou cenu," uklidňuje mluvčí Poštovní spořitelny Denisa Salátková.

Lze předpokládat, že po vlastním bydlení zatouží i ti, kteří třeba na klasickou hypotéku nedosáhnou, ať už třeba proto, že nemají žádnou hotovost či mají malé příjmy. Mají i pro ně banky vhodnou hypotéku?

Stoprocentní hypotéky pro prověřené klienty

Platí, že čím menší díl si na koupi nemovitosti půjčujete, tím lepší podmínky získáte. Řešení však existuje, i když vůbec žádnou hotovost jako vlastní vklad nemáte.

Výběr není velký, ale pár ústavů už uznalo, že nejhorší krize pominula, a nabízejí takzvanou stoprocentní hypotéku. Na plnou cenu vám půjčí banky ze skupiny ČSOB (ČSOB, Hypoteční banka, Poštovní spořitelna), Česká spořitelna, Komerční banka, UniCredit Bank, Volksbank a Wüstenrot.

Počítat však musíte s horšími sazbami: obvyklé navýšení bývá 0,6 procenta. Vyšší jsou i nároky na bonitu, například Česká spořitelna dá takovou hypotéku jen klientům, které už zná. Stoprocentní úvěr na bydlení nabízejí také stavební spořitelny, například u Modré pyramidy půjčí nyní za akčních 5,09 procent ročně na 28 let.

Úvěry bez doložení příjmů jsou drahé a zájem o ně malý

Jdete-li žádat o hypotéku, zajímá banku, kolik vyděláváte. Co když jsou vaše příjmy papírově nízké (třeba živnostníci, kteří uplatňují náklady paušálem) nebo na ně nemáte doklady? I tady existuje řešení. Je však drahé. Většina bank vám bez doložení příjmů půjčí, ale pouze do 50 procent hodnoty zastavované nemovitosti, a navíc ještě s podstatně vyšším úrokem (kolem sedmi procent).

Zatímco zástupci ČSOB uvádějí, že o tento typ hypotéky nijak zvlášť velký zájem není, u Wüstenrot hypoteční banky je prý klienty hodně vyhledávaný. LBBW Bank odpustí doložení příjmů pouze u refinancování, Česká spořitelna a UniCredit Bank tuto službu nenabízejí.

Část úvěru lze použít na cokoli

Ještě loni nabízelo hodně bank možnost půjčit si k hypotéce peníze navíc za stejných podmínek. Za ty jste si pak mohli pořídit třeba zařízení bytu nebo odjet na dovolenou.

Nový zákon o spotřebitelském úvěru změnil podmínky a spotřebitelské úvěry je možné splatit mimořádně bez vysoké sankce, která hrozila dřív. Banky se zalekly, že by klienti mohli tohoto ustanovení využívat i u neúčelových částí hypoték. Některé ústavy pak od této služby upustily úplně, jiné podmínily i doplňkovou část tím, že se musí použít účelově. Třeba na další rekonstrukci, vybavení a k dalším účelům spojeným s bydlením (skupina ČSOB, UniCredit Bank).

Komerční banka nabízí Hypotéku 2 v 1, kde však podepisujete samostatné smlouvy pro účelovou a neúčelovou část úvěru. Bez podmínek tak dnes nabízí takovou hypotéku pouze mBank, kde lze neúčelově využít až 30 procent z požadované výše úvěru. Wüstenrot rozšířila nabídku o speciální produkt Hypotéka na cokoliv s garantovanou sazbou 6,40 procent ročně.