S investicí do Arabských emirátů buďte raději hodně opatrní

Vše důležité řídí dva šejchové

Spojené arabské emiráty (SAE) vznikly v roce 1971 spojením šesti emirátů, ke kterým se o rok později připojil ještě sedmý. Něco jako veřejné volby zde vůbec neexistuje. Stejně tak neexistují žádné politické strany ani odborové organizace. O moc se dělí sedm vládnoucích rodin. Ty také vytváří sedmičlennou Nejvyšší radu vládců, zákonodárný orgán, který pak ze svého středu volí prezidenta, stávající hlavou státu je šejch Khalifa bin Zayed Al Nahyan, vládnoucí emirátu Abú Dhabi.

Většinu obyvatel tvoří přistěhovalci za prací

Emiráty jsou rozlohou podobně velké jako Česká republika. Žije zde ale ve srovnání s ČR méně než polovina obyvatel, cca 4,5 milionu. Většinu území totiž tvoří pouště, osídlené je především pobřeží. Občanství SAE má méně než 20 % obyvatelstva, další necelou pětinu tvoří Arabové původem z jiných zemí a více než polovinu obyvatelstva dávají dohromady přistěhovalci z asijských zemí (zejména Indie, Pákistán, Bangladéš, Filipíny a Srí Lanka).

Státním náboženstvím je pochopitelně islám

Co je v arabských zemích málo vídané, jiná náboženství než islám se mohou svobodně vyznávat, ale nesmí se aktivně šířit. Mimo islám je zde velmi rozšířen hinduismus a také křesťanství.

Vysoký životní standard, ale také vysoké životní náklady

Za 36 let existence státu se z chudé pouštní arabské země stalo významné obchodní i turistické centrum. SAE se dnes řadí k nejvíce prosperujícím zemím na světě s vysokým životním standardem obyvatel. Za rok 2007 je odhadován růst HDP o 8,5 %.

Jak už to v ekonomii bývá, rychlý růst hospodářství a příjmů obyvatel bývá automaticky následován prudkým růstem životních nákladů, jinými slovy vysokou inflací. A tak jsme v posledních třech letech svědky růstu spotřebitelských cen o více než 10 % ročně.

Hospodářství stojí na ropě a zemním plynu

Mimořádný úspěch SAE je založen na ropě, která zde byla objevena v sedmdesátých letech. Podle údajů Oil and Gas Journal tvoří odhadované zásoby téměř 8 % světových zásob ropy. Při stávajícím tempu těžby 2,6 mil. barelů denně by tyto zásoby měly vydržet ještě 100 let. Se zemním plynem jsou na tom Emiráty podobně. Mají páté největší potvrzené zásoby zemního plynu na světě, které by měly vystačit až na 150 let.

Stále více se SAE zaměřují i na zpracování ropy a zemního plynu. Holandsko-emirátské konsorcium Borouqe provozuje petrochemické závody na výrobu olefinů, polyolefinů, ethylenu a polypropylenu. Plánuje se komplex na výrobu dichlorethylenu a benzenů.

Na výběr jsou dvě burzy

V Emirátech existují dvě samostatné burzy cenných papírů, a to v Abú Dhabi a v Dubaji. Na obou burzách jsou listovány jiné cenné papíry. Obě byly založeny teprve v roce 2000. Větší likvidita ale rozhodně panuje v Dubaji. Investiční možnosti pro nerezidenty jsou na obou burzách velmi omezené.

Do akcií lze investovat prostřednictvím certifikátů

Běžný český investor prozatím nemá mnoho možností na výběr, jak investovat do akcií šejchů. Na trhu lze najít open end certifikáty od Deutsche Bank, Merrill Lynch a ABN Amro. Avšak při výběru konkrétního instrumentu je třeba se podrobně dívat na složení indexů či košů akcií, protože například zhruba tři čtvrtiny všech akcií obchodovaných v Dubaji tvoří sektor financí (banky, pojišťovny, investiční společnosti), což představuje z pohledu diverzifikace značné riziko.

V čem je zakopaný pes?

Velký nedostatek je v tom, že všechny velké monopolní (nebo přinejmenším oligopolní) společnosti jsou většinově vlastněné státem a mnohdy nejsou veřejně obchodovatelné. Dále by si měl každý investor uvědomit, že investice do Spojených arabských emirátů bude vždy spojena s jedním specifickým rizikem, a tím je politická a bezpečnostní situace v celém regionu Perského zálivu. Jakýkoliv válečný konflikt mezi okolními státy může mít negativní důsledky i pro SAE.

