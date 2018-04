S jakou finanční podporou mohou počítat nezaměstnaní?

, aktualizováno

Více než 485 000 lidí si může do rubriky zaměstnání psát v současné době: žádné. Co by měl člověk udělat, když ztratí práci? Ze všeho nejdřív vyrazit na úřad práce. Pro radu, finanční podporu i za informacemi o dalších možnostech uplatnění. Ne každý má však na podporu nárok. Víte, jaké musíte splňovat podmínky, abyste podporu získal, či jak vypadá celá procedura, která vás k ní dovede?