S jakým příjmem vyrazit pro hypotéku?

Skutečná výše hypotečního úvěru, který může žadatel od hypoteční banky získat, je limitována třemi základními faktory. Jako první a nejdůležitější je samozřejmě nutné jmenovat schopnost klienta splácet úvěr ze svých příjmů (tedy nároky na minimální čisté měsíční příjmy), dále je to hodnota zastavené nemovitosti a nakonec výše investice do nemovitosti, kterou chce dlužník uskutečnit a je schopen ji také náležitě doložit. Od hypoteční banky poté může dlužník získat úvěr maximálně v takové výši, která odpovídá nejnižšímu ze tří výše uvedených faktorů. Pokud tedy například příjmy žadatele postačí na splácení úvěru ve výši 1 milion korun, hodnota zastavené nemovitosti činí dva miliony korun a doložitelná výše investice je pouze 500 tisíc korun, činí maximální výše úvěru právě půl milionu Kč.

Nejčastějším důvodem, proč lidé nedosáhnou na úvěr odpovídající jejich představám, je právě požadovaná výše čistých měsíčních příjmů. Proto se vyplatí věnovat příjmům trochu více pozornosti. Pro utvoření představy o tom, jaké příjmy budou banky požadovat po žadateli o úvěr, jsme vytvořili následující tři modelové příklady. Údaje jsou samozřejmě orientační, protože každá banka stanovuje požadovanou výši příjmů na základě vlastní metodiky, nicméně postačí k rozpoznání toho, co si přibližně se svými příjmy může případný žadatel dovolit.

Př. 1 – svobodný mladý žadatel kupuje starší byt o velikosti 50 m2, úvěr je poskytnut do 70% hodnoty zastavené nemovitosti, žadatel má nárok na tříprocentní státní podporu, úroková sazba je 6,5%, splatnost 20 let

Př. 2 – mladá rodina (dítě 3 roky) kupuje starší byt o velikosti 65 m2, úvěr je poskytnut do 70% hodnoty zastavené nemovitosti, žadatel má nárok na tříprocentní státní podporu, úroková sazba je 6,5%, splatnost 20 let

Př. 3 –rodina (děti 8 a 11 let) kupuje nový byt o velikosti 80 m2, úvěr je poskytnut do 70% hodnoty zastavené nemovitosti, žadatel má nárok na jednoprocentní státní podporu, úroková sazba je 6,5%, splatnost 20 let

K výše uvedeným minimálním příjmům je ovšem ještě nutné připočítat částky, které musí klient pravidelně vydávat (splátky leasingu a úvěrů, stavební spoření, pojištění apod.).

Pokud klient splní požadavky na minimální příjem, má z poloviny vyhráno. Jak ovšem řešit situaci, kdy požadovaný příjem na potřebnou výši úvěru nestačí? Asi nejjednodušším řešením je snížení požadované výše úvěru na úroveň, při které budou příjmy dostatečné. Můžeme přitom jednak slevit ze svých záměrů a koupit například levnější byt, nebo můžeme zbylé prostředky získat jinak (půjčkou od příbuzných či známých, úvěrem ze stavebního spoření apod.).

Pokud ovšem nechceme slevit ze svých plánů a nemáme možnost získání dalších Plánujete koupi, rekonstrukci či modernizaci svého bydlení? Získejte zajímavé informace o produktech, které vám ke splnění snu pomohou: hypoteční úvěr úvěr ze stavebního spoření půjček, skýtá řešení například přizvání spolužadatelů. To bývají nejčastěji osoby, které jsou s původním žadatelem příbuzensky spřízněny. Manželé jsou přitom spolužadateli automaticky, pokud nemají rozdělené společné jmění manželů. Není ovšem vyloučen případ, kdy může jako spolužadatel vystupovat dlouholetý kamarád nebo spoluvlastník nemovitosti, do které investice směřuje. Banka při vyhodnocení bonity sčítá nejen příjmy žadatele a spolužadatelů, ale i jejich výdaje. Proto nemá zjevně smysl volit jako spolužadatele známého, kterému toho po odečtení životního minima a měsíčních závazků z výplaty mnoho nezbude.

Častou otázkou také bývá, zda má šanci získat úvěr podnikatel, který se snaží logicky snížit svůj daňový základ na minimum. Zde lze bohužel doporučit jen to, aby po několika ztrátových letech vykázal před podáním žádosti o hypoteční úvěr příjmy v takové výši, které mu postačí na získání hypotéky. Průměrný měsíční příjem se pak z daňového přiznání typu B vypočte velice jednoduše: od řádku 75 – Základ daně se odečte řádek 99 – Daň podle § 16 odst. 1 zákona a rozdíl se vydělí 12. Pokud podnikatel uplatňuje odpočet ztráty z minulých let od daňového základu, musí navíc přepočíst výsledek řádku 99 tak, jako by ztrátu neuplatňoval. Výsledný měsíční příjem tak bude o něco nižší.

Za určitých okolností mohou nedostatečné příjmy vyřešit ještě například příjmy z pronájmu nebo různé kapitálové příjmy (úroky, podíly na zisku apod.). U takových příjmů musí ovšem žadatel jednoznačně prokázat, že se jedná o příjmy trvalého charakteru. Rovnou tak můžete zapomenout na příjmy z pronájmu družstevního bytu, pokud nemáte zákonem požadovaný souhlas družstva a řádnou smlouvu o podnájmu (a pronajímáte tak byt načerno).

Dosáhnou podle vás průměrní občané ČR na dům či byt s pomocí hypotéky? Znáte jiný způsob, jakým se dají zvýšit příjmy pro to, aby byl žadateli hypoteční úvěr přidělen?