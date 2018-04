S Kartou X je volání ze zahraničí levnější než z mobilu

Český Telecom nabízí takzvanou Kartu X, která umožňuje volat nejen v zahraničí ale i v České republice. Karta X je předplacená karta, která je prodávána v hodnotách 300, 500, 750 a 1000 korun. Ceny za minutu volání jsou poměrně příznivé a v mnoha případech i levnější než volání z mobilního telefonu s roamingem. Jedinou nevýhodou ve srovnání s mobily je, že je člověk vázaný buď na pevnou linku v hotelích nebo na pouliční automaty. I když ani o ty není v turisticky oblíbených oblastech nouze.

Jak kartu používat

Kartu X lze koupit v prodejních místech Českého Telecomu nebo ve vybraných cestovních kancelářích, supermarketech, u benzinových čerpadel nebo novinových stánků. Ke každé kartě je na letáku přiložen seznam zemí, kde ji lze použít, dále přístupová čísla a ceník hovorného.

Při volání je nutné nejprve vytočit telefonní číslo specifické pro volání z dané země do České republiky. Například z Chorvatska je to 0 800 220 420, z Itálie 800 172 420. Poté volající zadá čtrnáctimístné číslo karty a na závěr číslo telefonní stanice v České republice. Na rozdíl od klasické telefonní karty není potřeba Kartu X vkládat do telefonního automatu, nemá žádný čip. Přístup do systému předplacených karet je zdarma, takže zákazník platí teprve v okamžiku, když dojde ke spojení s volaným v Česku. Pochopitelně lze kartu využít opakovaně - není nutné ji provolat najednou. Kredit na kartě je však nutné využít do 12 měsíců od prvního volání.

V některých zemích jsou potřeba mince

Chcete si před dovolenou v zahraničí vyměnit peníze? Navštivte naši speciální sekci. V celé řadě států využije zákazník svou kartu, aniž by potřeboval drobné mince nebo klasickou telefonní kartu pro hovory z budky. To je případ Slovenska, Spojených států amerických, Velké Británie, Chorvatska či Španělska. Někde je však přístup do systému zpoplatněn nebo je sice zdarma, ale přesto se musí vhodit do automatu drobné mince. Kupříkladu v Itálii, Francii, Rakousku, Finsku či Maďarsku je pouliční automat nutné nakrmit drobnými mincemi nebo místně platnou kartu - po ukončení hovoru jsou však mince vráceny, respektive impulz z karty není odečten. V Bulharsku, Polsku nebo Řecku je přístup z mincovních telefonních automatů i z pevných linek zpoplatněn jedním impulzem. Při volání z budky ve Švédsku zaplatí volající za přístup čtyři švédské koruny.

Čeští turisté mohou z pevného telefonu volat domů nejen na pevnou linku, ale i na mobilní telefon. V takovém případě se však uváděné ceny zvyšují o 4,20 Kč za každou minutu. Nejlevnější volání tak vyjde zhruba od 13 korun za jednu minutu.

Karta X neplatí všude

Ne v každé zemi lze používat Kartu X. Dokonce i v Evropě se najdou oblasti, kde se český turista bude muset spolehnout buď na mobilní telefon, nebo na klasické volání z telefonního automatu - například ve Slovinsku, v Černé Hoře či Irsku.

Kolik stojí volání s Kartou X Země Přístupové číslo Cena za minutu Přibližná délka volání v minutách**** Bulharsko* 00 800 70 420 18,00 28 Francie** 0 800 990 420 12,00 42 Chorvatsko 0 800 220 420 18,00 28 Itálie** 800 172 420 12,00 42 Kanada 1 877 299 7420 12,00 42 Maďarsko** 06 800 04202 12,00 42 SRN 0 800 330 4200 9,71 49 Portugalsko 800 801 420 12,00 42 Rakousko** 0 800 280 298 10,20 49 Řecko*** 00 800 42 41 12,00 42 Slovensko 0 800 00 4200 10,20 49 Španělsko 900 980 420 12,00 42 Turecko 00 800 420 2277 21,00 24 USA 1 888 842 2420 12,00 42 Velká Británie 0 800 731 0304 12,00 41

Pozn.: ceny jsou uvedeny v korunách a jsou platné pro volání na pevnou linku do České republiky,

*přístup ke službě je zpoplatněn z mincových telefonních automatů a z účastnických stanic ve výši jednoho telefonního impulzu,

**při volání z veřejného telefonního automatu je nutno vložit mince nebo místní telefonní kartu pro jeho aktivaci - mince jsou po skončení hovoru vráceny, respektive impulz není odečten,

***přístup ke službě je zpoplatněn z mincových telefonních automatů a z účastnických stanic - 1 impulz; z kartových telefonních automatů je zdarma,

****pro výpočet se předpokládá Karta X v hodnotě 500 korun