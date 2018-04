Podle průzkumu o nákupních zvyklostech v oblasti pohonných hmot společnosti Factum Invenio se jevila pro sedm z deseti vlastníků soukromých automobilů poměrně zajímavou platební karta, jejímž používáním k placení pohonných hmot by získávali nějaké slevy. Každý pátý řidič totiž vytáhne po natankování na pumpě právě svou platební kartu. Třetina oslovených by přitom preferovala slevu na pohonné hmoty před slevami spojenými s nákupy jiného zboží a služeb, desetina by pak dala přednost odměně v podobě dárků z katalogové nabídky.

O výběru benzinové pumpy rozhoduje cena

Účastníci výzkumu byli dále dotazováni, co je nejvíce motivuje k výběru konkrétní čerpací stanice. Odpověď nebyla příliš překvapivá - v první řadě je to cena pohonných hmot, v těsném závěsu za ní pak rozhoduje o volbě umístění benzínky. Průměrná útrata za pohonné hmoty přitom činí 1452 korun měsíčně, což v rodinném rozpočtu rozhodně není částka zanedbatelná.

Studii byla zpracována na objednávku společnosti Citibank, která od minulého týdne nabízí svým klientům novou kreditní kartu Shell MasterCard. Ta se snaží se svými parametry kopírovat zjištěnou poptávku a spojit tak kreditní kartu se slevovým systémem.

Co je jejím hlavním prodejním heslem? Spojení se značkou Shell, která umožňuje držiteli kreditní karty Shell MasterCard uplatnit ve své síti čerpacích stanic při úhradě nákupu pohonných hmot a jiného zboží slevu, a to i za hranicemi České republiky. Od 1. února 2007 bude držitel karty automaticky získávat slevu 3 % na litr pohonných hmot Shell a 1 % ze všech ostatních nákupů. Už nyní a až do konce ledna 2007 si každý tak každý držitel karty přijde v rámci zvýhodněného období na dvojnásobek zmíněných hodnot (tzn. 6 % při nákupu pohonných hmot Shell a 2 % ze všech ostatních nákupů, přičemž tento bonus běží prvních 60 dnů užívání karty). Obdržené bonusy (kumulovaně i s kartami dodatkovými) pak bude moci uplatnit jak na nákupy pohonných hmot u Shellu, tak i dalšího zboží, či služeb, nicméně zatím pouze na území ČR.

Novinka od Citibank existuje ve dvou variantách – stříbrné (základní) a zlaté. Stříbrná karta svého majitele vyjde ročně na 850, zlatá na 2500 korun. Za ně nabízí kartu použitelnou k placení i k výběrům hotovosti a s bezúročným obdobím v délce max. 55 dnů, včetně až dvou zdarma poskytovaných karet dodatkových. Pokud bezúročné období nevyužijete, nebo vyberete peníze z bankomatu, připravte se na roční úrok ve výši 26,4 % a za každou transakci připočítejte ještě poplatek ve výši 3,5 % z vybírané částky, min. 89 korun. Ztratíte-li ji, zablokovat lze bezplatně. Další příjemnější charakteristikou, než byly právě zmíněné, patří univerzální použití karty vzhledem ke značce MasterCard. Karta tak není vázána na konkrétní obchodní síť, či jedinou síť čerpacích stanic, jak je tomu například u některých takzvaných karet tankovacích.

Konkurence se novinka od Citibank zatím obávat nemusí

Jedinou obdobu takovéto platební karty lze nalézt u Komerční banky. Ta nabízí svým klientům, nicméně na rozdíl od Citibank pouze z řad podnikatelů, elektronickou platební kartu Visa Electron pod názvem Karta Dynamic. Její výhodou je úspora 2,2 % na všechny nákupy u čerpacích stanic Benzina a rovněž univerzálnost použití díky systému Visa Electron.

Většina karet zajišťujících slevy na pohonných hmotách není z řad karet bankovních, ale tankovacích (např. Agip MULTICARD, karty BENZINA, či CCS). Vyplývá z toho pak zaměření spíše na podnikatelskou sféru než na soukromou. Trochu stranou pak stojí a poněkud pokulhávají nabídky pro běžné občany – fyzické osoby nepodnikatele.

Nechci slevu zadarmo

Nabídka Citibank sice částečně odpovídá poptávce řidičů, nicméně poněkud připomíná heslo „Nechci slevu zadarmo“. Cena karty Shell totiž není zrovna nejnižší. Pokud počítáme pouze se slevou na nákup pohonných hmot ve výši tří procent, vrátí se vám "investice" do ročního poplatku za kartu (850 Kč) až při nákupu pohonných hmot v částce cca 28 333 korun – tedy sumě nákupů vyšší, než jaká by podle průzkumu odpovídala průměrným ročním nákladům. (U zlaté karty je „hranice výhodnosti“ na roční útratě 83 333 Kč.) Samozřejmě zde může hrát roli i fakt, že pokud používáte jakoukoliv platební kartu, roční poplatek za ni většinou stejně zaplatíte, a to ať už se jedná o kartu debetní, či kreditní. Jiné karty vás ale mohou vyjít podstatně levněji než na 850 korun, za určitých podmínek je můžete dokonce mít zdarma. A to ještě nemluvíme o tom, že pokud klient nevyužije bezúročného období kreditní karty, vzrostou jeho náklady dále o nemalé úroky. Omezující je samozřejmě i vázanost slev na jednu značku pump.

Je potěšující, že se na českém trhu objevuje stále více nabídek s věrnostními programy a spotřebitel si mezi nimi může vybrat. Ovšem platí pravidlo nejvyšší obezřetnosti – ne všechny produkty se vyplatí všem. Některá sleva vás může vyjít i celkem draho.