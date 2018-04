Přehledně: S kterými kreditkami nakoupíte levněji i s delší zárukou

Banky kvůli konkurenčnímu boji u kreditních karet stále inovují věrnostní programy a benefity. Kdo plánuje například větší opravy či rekonstrukce domu nebo zahrady, měl by se poohlédnout po kreditních kartách, které mají slevy u konkrétních prodejců stavebnin či v hobbymarketu.

Pokud již máte kreditku v peněžence a další má třeba jiný člen vaší domácnosti, vyplatí se také mít přehled, kdy má cenu s konkrétní kartou platit a jaké výhody s ní můžete získat. Popsané slevy se samozřejmě vyplatí pouze v případě, kdy dluh na kreditní kartě uhradíte ještě v průběhu bezúročného období. Jinak mohou vysoké úroky jakoukoli slevu rychle vymazat.

Slevy na vybavení domácnosti

Třeba u některých karet vydaných společností HomeCredit je možné získat slevy v Baumaxu, Mountfieldu či v Asko nábytek. Při stotisícové útratě Nákupní kartou Premia za bazén v Mountfieldu získá její držitel na své prémiové konto zpět deset procent z ceny nákupu, tedy deset tisíc korun. Ty může využít jako slevu na příští nákup v prodejně, kde si kartu sjednal.

Jaký je rozdíl mezi debetní a kreditní kartou Debetní karta je karta, kterou máte ke svému běžnému účtu (jsou to vaše peníze).

Kreditní kartou vás banka úvěruje, tedy půjčuje vám peníze.

Podobné to je i u Axa karty od UniCreditBank, se kterou se dá výhodně nakupovat například v obchodech Datart či v prodejnách koupelen Siko. Vedle slev si majitel karty může každým nákupem přispět na penzijní připojištění nebo zlevnit pojištění majetku.

Další typy kreditních karet nabízejí slevy v široké síti partnerských obchodníků. Takovéto programy nabízí kupříkladu Citibank nebo GE Money Bank. Pokud si vyberete třeba mikrovlnku Eta u některého z obchodníků zapojeného do programu Citi Life od Citibank, namísto dvou tisíc korun zaplatíte jen 1 700 korun. Tedy s 15procentní okamžitou slevou. K tomu ještě získáte další procenta na prémiový účet, ze kterého časem můžete hradit poplatek za kartu nebo čerpat peníze po pětistovkách zpět na svůj účet.

Ve slevovém programu Moneycard plus od GE Money získáte z každého nákupu jedno procento zpět a dalších až 10 procent ušetříte, nakoupíte-li v síti partnerů věrnostního programu bene+.

GE Money bank rozšíří na přelomu letošního roku i svou poslední novinku – slevy z bankomatů. Princip je jednoduchý. Při výběru peněz z bankomatu jakoukoliv debetní kartou si můžete zároveň vytisknout i slevový kupon u vybraného obchodního partnera.

Zatím poskytují takto slevy tři obchodníci, koncem roku by jich mělo být už několik desítek a mezi nimi by měly být například i slevy na nábytek či vybavení domácnosti. Pozor ale na výběry kreditní kartou, které jsou velmi drahé (Výběr hotovosti kreditní kartou je ekonomická sebevražda).

Neposkytnutá sleva se dá reklamovat

Kvůli výměně oken se vám může vyplatit mít kreditní kartu od Cetelemu nebo jakoukoliv s logem Sphere. Mezi jejich obchodními partnery je totiž se 40procentní slevami i jeden z největších prodejců oken na tuzemském trhu, společnost Vecra.

U karet s logem Sphere, které umožňují slevy u zhruba osmi tisíc obchodníků, je dobré vědět, že lze slevu reklamovat v případě, že ji prodavač neposkytne. "V případě neposkytnutí slevy se obraťte na vedoucího prodejny. Pokud vám slevu odmítne poskytnout, kontaktujte náš Klientservis, který Vaši reklamaci vyřeší," radí slevová společnost Sphere na svém webu.

Pokud zmíněnou kartu s tímto logem už máte, vyplatí se nahlédnout také do podrobného on-line katalogu partnerů programu, ve kterém se dá třídit podle typu zboží (katalog zde). Snadno zde najdete obchody, ve kterých můžete nakoupit se slevou. Kreditní karty s logem Sphere nabízí Česká spořitelna, Raiffeisenbank nebo Komerční banka.

Prodloužená záruka na zboží zdarma

S některými kreditními kartami můžete zdarma získat také prodlouženou záruku na zboží. Zvláště u dražších věcí tím lze ušetřit až tisícikorunové částky. Prodloužení roční záruky o jeden rok, kterou byste platili ze svého, totiž běžně stojí 10 procent ceny zakoupeného zboží. Při koupi televize za 20 tisíc korun takto "ochráníte" své dva tisíce korun a získáte možnost reklamovat zboží v průběhu tří let. Službu prodloužené záruky bezplatně nabízí minimálně čtyři vydavatelé karet, konkrétně ČSOB, Poštovní spořitelna, Komerční banka a Cetelem.

Ověřte si ale, na které věci a za jakých podmínek se prodloužení záruky vztahuje. Třeba u obou bank ze skupiny ČSOB stačí poruchu v záruce nahlásit telefonicky. U Cetelem je ale nutné zakoupený spotřebič zaregistrovat, a to do 45 dnů od nákupu. Pokud to zákazník nestihne, o prodlouženou záruku přijde.

Přehled nejzajímavějších benefitů na vybavení domácnosti

AXA:

min.1 % bonus AXA z každého nákupu

sleva u partnerů AXA klubu až 11 % (Datart 4 %, Siko koupelny 4 %)

CETELEM:

slevy u vybraných prodejců (okna Vecra)

každý měsíc 1,5 % z nákupů zpět na úvěrový účet, celkem až 150 Kč

prodloužená záruka o 1 rok

Citibank:

všechny Citi KK – až 25 % okamžité slevy na zboží a služby u partnerů programu (zhruba 200 obchodníků)

2 % z každého nákupu na prémiový účet

ČSOB:

prodloužená záruka o 1 rok

pojištění proti odcizení, poškození nebo zničení 6 měsíců od nákupu

Česká spořitelna:

body za nákup, které lze uplatnit za slevy či odměny v katalogu/u obchodních partnerů

slevový program Sphere (až 30 % slevy u 8000 obchodníků)

GE Money Bank:

věrnostní program bene+ za každou platbu kartou dostanete reálné peníze (1 %)

současně i slevy u partnerů programu např. KIKA,123shop.cz, Datart, ScanQuilt (až 10 %)

Home Credit:

slevy do Asko, Baumax, Eta, Euronics, Mountfield, ScanQuilt

sběr bodů za nákup na prémiové konto – sleva na další nákupy v obchodě, kde si kartu sjednal

Komerční banka:

slevy v síti partnerských obchodů

pojištění nákupu

asistenční služba Home Assistance

prodloužení záruční doby

pojištění doručení internetového nákupu

Poštovní spořitelna:

prodloužená záruka o jeden rok

automatické pojištění proti odcizení, zničení či poškození zakoupené věci

sleva na pohonné hmoty u Čepro EuroOil (0,40 hal/litr)

výběr hotovosti zdarma u nákupu nad 300 Kč (max.1 500 Kč)

Raiffeisenbank:

body za nákup, které lze uplatnit za slevy či odměny u obchodních partnerů Asko nábytek, Euronics, Potten&Pannen, Eta, ScanQuilt, KMD Plus (koberce a židle), chovatelské potřeby a pojišťovací služby

slevový program Sphere

UniCreditBank:

slevy na spotřebiče Baumatic (až 25 %)

slevy do Datartu

sleva na pojištění domácnosti/auta