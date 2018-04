S kým nakupovat na splátky

Tři největší splátkové společnosti v ČR nabízejí tyto úvěrové karty: Aura (Cetelem), O.K. kartu (GE Capital Multiservis) a Yes kartu (Homecredit). Jak již bylo řečeno, jde u nich o opakovaný úvěr. Klientovi je poskytnut určitý úvěrový rámec, přičemž je stanovena minimální částka (procentem z úvěrového rámce), kterou je nutno každý měsíc splatit - v případě, že je úvěr aktuálně čerpán. Klient tak splácí každý měsíc stejnou částku bez ohledu na výši vyčerpaného úvěru (opět v případě, že úvěr opravdu čerpá), avšak úrok je počítán ze skutečně půjčených prostředků. Klient může splatit i vyšší než minimální měsíční splátku v závislosti na své finanční situaci. Předčasné splácení není u těchto společností zpoplatněno. Úrokové sazby jsou stanoveny rovněž jako měsíční a úrok je účtován každý měsíc k tíži klienta.

Vydání karty poskytují všechny společnosti zdarma, platba v obchodech rovněž není zpoplatněna. Podmínkami pro získání těchto karet bývá občanství ČR, věk v rozmezí 18-60 let, popř. 65 let, pravidelný a trvalý zdroj příjmu a trvalé bydliště v ČR. U O.K. karty přistupuje navíc podmínka existence telefonu do zaměstnání. Dále by vaše smlouvy se společností neměly vykazovat nedoplatky, což je logické.

Úvěrový rámec

v Kč Úroková sazba měsíční/roční (%) Měsíční poplatek včetně výpisu* Min. měsíční splátka (% úvěr. rámce) Platnost Pojištění schopnosti splácet Aura Karta 10 - 60 tis. 1,98 / 23,76 25 Kč (300/rok) 0,05 ĆR+Slovensko lze O.K. Karta 10 - 75 tis. 1,89 (1,65**) / 22,68 (19,8) 40 Kč (480/rok) 0,05 ČR lze Yes Karta 10 - 30, max. 100 tis.*** 2,22 / 26,64 27 Kč (324/rok) 0,04 mezinárodní nelze

Pozn.: * měsíční poplatek je účtován pouze v případě, že došlo k pohybu na úvěrovém účtu; ** pro klienty GE Capital Bank; *** standardně společnost nabízí max. 30 tis. Kč, po několika měsících je možné úvěrový rámec zvýšit, a to až do 100 tis. Kč

Kartu Aura lze získat několika způsoby - v partnerských prodejnách, po zavolání na zákaznické centrum, nebo vyplněním formuláře na internetových stránkách. Obdobně lze O.K. kartu obdržet v partnerských obchodech, na pobočkách GE Capital Bank, či podáním žádosti na internetu. Za poskytnutí úvěru a vydání O.K. karty Vám bude účtován jednorázový poplatek ve výši 1,5 % ze schváleného úvěrového rámce, který není zúčtováván při podání žádosti na internetu. Je tedy jasné, kterou cestu pro získání karty je nejlepší využít. Yes kartu získávají zákazníci společnosti Homecredit po určité době automaticky, lze o ni rovněž požádat při nákupu zboží v hodnotě nad 3333 Kč na splátky. Jak úvěr z karty splácíte? V zásadě je to možné třemi způsoby: trvalým příkazem, složenkou, popř. příkazem k inkasu.

Výběr z bankomatu v ČR Výběr z bankomatu v zahraničí Výběr hotovosti v bance v ČR Výběr hotovosti v bance v zahraničí Blokace Aura Karta nelze nelze 50 Kč 1%,

min. 100 Kč 0 Kč O.K. Karta první 0, další 39 Kč nelze 59 Kč nelze 0 Kč Yes Karta 1%,

min. 85 Kč 1%,

min. 100 Kč 1%,

min. 100 Kč 1%,

min. 100 Kč 50 Kč

Karty lze použít na nákup zboží v určených prodejnách, internetových obchodech, nebo také k výběrům hotovosti. Nákupní úvěrovou kartou nelze pochopitelně nakupovat ve všech obchodech, nýbrž pouze v obchodech vybavených příslušnými logy (viz boxík).

Hledáte informace o platebních kartách? Navštivte naši speciální sekci .

S kartou Aura můžete navíc požádat o zaslání peněžních prostředků na bankovní účet. Jediná Aura karta ale zároveň dosud neumožňuje výběr z bankomatu. Společnost Cetelem však připravuje v rámci spolupráce s MasterCard Electronic možnost využívat kartu také v síti platebních terminálů a bankomatů, v současnosti probíhá testovací a zkušební fáze.

Karty Aura a Yes lze použít i v zahraničí (kartu Aura na Slovensku), O.K. karta je výhradně domácí. Nejoperativnější ovládání úvěrového účtu nabízí karta Aura – určité operace (např. zjišťování zůstatku) lze provádět prostřednictvím telefonu, mobilního telefonu nebo internetu.

Lze si pojistit schopnost splácení? U karet Aura a O.K. ano. V případě nepředvídané události (plná pracovní neschopnost, smrt, trvalá invalidita, ale i ztráta zaměstnání) za vás bude platit splátky pojišťovna. Ovšem pozor, pojistné je určeno procentem z měsíční splátky a může dosahovat (v případě zahrnutí pojištění ztráty zaměstnání) až téměř šest procent splátky. K O.K. kartě je navíc možné přikoupit cestovní pojištění.

Srovnání nákupních úvěrových karet je uvedeno v tabulce. Přejete si co největší akceptovatelnost, co nejnižší úrokovou sazbu, nejnižší poplatky, či minimální měsíční splátku? Je třeba se rozhodnout. Nejvíce akceptačních míst má díky logu Maestro Yes karta, nejnižší úrokovou sazbou je úročena O.K. karta, nejnižší poplatek za rok (vedení včetně výpisů) nabízí karta Aura. Nejvyšší běžný úvěrový rámec vám nabídne O.K. karta, nejméně můžete měsíčně (za jinak stejných podmínek) splatit s Yes kartou. Rozdíly jsou dále v platnosti karty, způsobu ovládání úvěrového účtu apod. Společnosti rovněž ke kartám nabízejí různé bonusy – u Yes karty Oskarovy m-platby či speciální (zvýhodněné) nabídky u O.K. karty.

Karta Počet akceptačních míst (cca) Aura Karta 3500 prodejen s logem Aura O.K. Karta 6000 prodejen s logem O.K. Yes Karta 4000 prodejen s logem Yes + prodejny, které přijímají karty Maestro (cca 22 700 prodejen v ČR)

Co se nevyplatí zřejmě u žádné z karet, jsou výběry v hotovosti. V tomto ohledu je situace zpravidla podobná jako u bankovních kreditních karet. Výběry hotovosti jsou omezeny minimální hodnotou u Aura karty (1 000 Kč) i O.K. karty (500 u výběru z bankomatu GE Capital Bank, 1 500 pro výběr na pobočce).

Revolvingový úvěr prostřednictvím karty nabízí kromě tří uvedených i jiná nebankovní společnost – společnost CCS. Její elektronická domácí kreditní karta CCS Kredo Mastercard Electronic se přibližuje bankovním kreditním kartám více než výše uvedené karty, a to zejména poskytováním bezúročného období v délce standardních pětačtyřiceti dnů (neplatí pro hotovostní operace). Rovněž lze ke kartě získat další, dodatkovou kartu. Výpočet povinné minimální splátky lze provést dvěma způsoby dle vaší volby. Majitelé získávají slevu na nákup ve splátkovém katalogu CCS Triangl, přičemž pro získání karty je podmínka trvalého příjmu upřesněna na minimální čistý měsíční plat 8 000 Kč. Další charakteristiky této karty jsou uvedeny v následující tabulce:

CCS Kredo

Úvěrový limit Úroková sazba (měsíční/roční) Měsíční/roční poplatek včetně výpisu Minimální měsíční splátka Pojištění schopnosti splácet 5-70 tisíc Kč 1,89 % 42 Kč / 504 Kč 10% vyčerp. částky nebo 3% úvěr. rámce+úroky, popl. (v obou případech min. 300 Kč) lze Bezúročné období Platnost Výběr hotovosti na přepážce banky či z bankomatu Blokace Počet obchodních míst 45 dní ČR 45 + 0,5% hodnoty transakce 500 Kč přes 22 tisíc

Jak si tedy uvedené karty nakonec stojí? Ve srovnání s bankovními kreditními kartami je roční poplatek za jejich vedení zpravidla nižší a úroková sazba vyšší (existují však výjimky; pro srovnání klikněte ZDE). Úvěrový limit je spíše nižší. Hlavní nevýhodou oproti bankovním kreditním kartám je absence bezúročného období (výjimkou je CCS Kredo). Karty Aura a O.K. mají také několikrát nižší počet akceptačních míst. Fakt, že je u nákupních úvěrových karet placena stále stejná částka bez ohledu na čerpaný úvěr, je výhodou diskutabilní (výhodné je toto splácení spíše u čerpání vyšších částek). Plusem bude obvykle větší dostupnost těchto karet. Nákupní úvěrové karty vás navíc nic nestojí v případě, že úvěr nevyužíváte. Mohou být tedy i jakousi rezervou.

Taky využíváte úvěrové karty? Víte, kolik vlastně zaplatíte za úvěr, který jimi čerpáte? Máte s tímto úvěrovým produktem nějaké špatné zkušenosti? Těšíme se na vaše názory.