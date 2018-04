S Leonardem do Evropy na zkušenou

Projekty odborných stáží a výměn informací (jednou částí programu Leonardo da Vinci. Týkají se vysílání studentů, absolventů a mladých pracovníků či nezaměstnaných na několikatýdenní nebo několikaměsíční odbornou praxi do podniků v zemích EU nebo vysílání učitelů či personalistů na několikatýdenní výměnu informací a zkušeností s kolegy ze zemí Evropské unie. Za osm let trvání tohoto programu vycestovalo na odborné stáže a výměny do evropských zemí už přes 5200 studentů odborných škol, mladých pracovníků podniků, vzdělávacích firem, úřadů i neziskových a dalších organizací. Výhodou při schválení projektu je možnost získat na stáže a výměny finanční prostředky z evropských fondů. "Mnohdy by finance na podobné stáže hledaly školy i podniky obtížně. Z prostředků programu Leonardo lze pokrýt náklady na jazykovou přípravu, cestovné, ubytování a stravné," říká Alena Huptychová, projektová manažerka Národní agentury Leonardo da Vinci v České republice.



Jak na to?



Do programu Leonardo da Vinci se nelze přihlásit individuálně, ale pouze prostřednictvím školy nebo organizace, která vypracuje návrh projektu. Každý předložený projekt je před schválením hodnocen. Jaká kritéria tedy při schvalování rozhodují především? Kromě základních údajů o projektu, což je například počet lidí, místo a doba trvání stáže, partnerská organizace v zahraničí, obor, který bude stáž sledovat, co bude obsahem mezinárodní spolupráce a jaký bude mít rozpočet, se hodnotí zejména cíl projektu, tedy jaké schopnosti a dovednosti se budou v průbě

hu projektu rozvíjet. Dále se hodnotí, jaký přínos projekt znamená pro předkladatele i partnery. "Nejobtížnější pro nás zpočátku bylo seznámení se s administrativou a s terminologií používanou v přihláškách a zprávách," potvrzují účastníci projektu nazvaného Výměnné pobyty učitelů z Vyšší zdravotnické školy v Praze 5. Tato škola už dnes patří ke zkušeným předkladatelům projektů Leonardo, má za sebou dva úspěšné projekty a další dva v současné době probíhají. Celkem už díky programu Leonardo vycestovalo z této školy 26 studentů a 7 vyučujících do Anglie, Skotska a Německa, napřesrok mají namířeno účastníci i do Nizozemska. Podmínkou každého leonardovského projektu je mít zahraničního partnera a spolupracovat s ním po dobu trvání projektu. Většinou ho dnes už organizace, které projekty předkládají, mají; hlavně z předchozí spolupráce, a pokud ne, mohou požádat o konzultaci Národní agenturu programu Leonardo da Vinci.Vyšší zdravotnická škola v Praze 5 si hledala partnery sama, neboť měla jasnou představu o programu stáží a o prostředí, kde by měly probíhat. "Oslovili jsme více než třicet organizací vyhovujících našemu záměru. Nakonec jsme se po upřesnění všech detailů dohodli na společné práci s organizací jedinou," říká Lenka Henebergová, koordinátorka projektů Leonardo z této školy. "Projekty umožňují porovnat zdravotnickou péči i vzdělávání zdravotníků u nás a jinde," říká o jejich přínosu. Podle výsledků projektu, ale i dalších jemu podobných jsou tyto zdravotní sestry schopné obstát v pracovním prostředí EU. Stále více se o program zajímají také vysoké školy. Užitečný projekt nazvaný Evropské ošetřovatelství uskutečnil např. Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. lékařské fakulty UK. "Spolupracovali jsme se zahraničními partnery, které jsme už znali. Vyjely čtyři studentky bakalářského studia ošetřovatelství do města Seinajoki ve Finsku. Pracovaly v Seinajoki Central Hospital a v některých zařízeních komunitní péče," říká Jana Heřmanová, která projekt koordinovala. "Věříme, že studentky, které měly možnost poznat práci v zahraničí, přenesou své pozitivní poznatky i do vlastní práce po návratu domů. Podobné stáže bych rozhodně doporučila všem studentkám ošetřovatelství i sestrám.""Školy už si na šanci vyjet s Leonardem zvykly a rychle se učí, jak projekt připravit," říká Alena Huptychová. "Méně se už ví, že program může pomoci k dalšímu vzdělávání zaměstnanců z podniků všech typů včetně nevládních organizací a zejména z malých a středních firem." Nedávno se vrátil ze sedmiměsíční stáže ve Francii v autorizovaném servisu G. Nedelec-Concessionaire Peugeot v Concarneau automechanik Petr Novotný z firmy Josef Novotný, opravna vozidel J&P Dušníky. "Do projektu jsme se pustili, protože jsme chtěli získat zkušenosti a informace o opravách nových typů vozů Peugeot," zdůvodňuje účast v programu Petr Novotný. Vzpomíná,že navrhnout projekt bylo hodně složité, nikdy v životě to v rodinné firmě nedělali a ani partnera ve Francii neměli. Ale díky pomoci národní agentury se povedlo partnery najít. "Uměl jsem jen trochu rusky a francouzštinu jsem se začal učit, až když nám projekt odsouhlasili," líčí Petr Novotný. Jeho samého během pobytu na stáži překvapilo, jak ocenili francouzští kolegové jeho znalosti a dovednosti. Udivil je třeba tím, že dokázal opravit vše, co bylo potřeba: motor, převodovou skříň, automatickou převodovku, ale také brzdy, elektroinstalaci, pneumatiky a zvládal i práci s diagnostickými přístroji. "Evropský rozměr má totiž i druhou stránku," říká k tomu Alena Huptychová. "Často si tady doma neuvědomujeme, že do zahraničí vyjíždíme jako velice schopní a vzdělaní lidé, že naše vzdělání je na vysoké úrovni a že i cizinci se od nás mohou učit."