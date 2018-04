S letními teplotami přicházejí i problémy s pocením

Potkámeli propoceného, nemytého člověka v tramvaji, není to příjemné, ale dá se s tím něco dělat.Můžeme vystoupit, případně alespoň přejít na druhou stranu vagonu. Zapácháli ale kolega v práci, je to horší. Zatuchlého vzduchu se nezbavíme.

Často řešíme, jak ho na problém upozornit. Sdělení narovinu je často jedinou cestou. Dotyčný totiž zápach necítí, netuší, že tak kolegy obtěžuje. Možná to nebude příjemný rozhovor, ale účinný.

Potíme se všichni

Někdo více, jiný méně. Zabezpečuje se tak totiž termoregulace těla, které se ochlazuje a potem odcházejí také toxické látky.

Pot sám o sobě nezapáchá

Horší je, pokud zůstane na kůži několik hodin a bakterie ho začnou rozkládat. Máli někdo k nadměrnému pocení dispozice, měl by používat kvalitní antiperspiranty a deodoranty a nosit vol ný oděv. Antiperspirant blokuje činnost potních žláz, stačí ho tedy použít ráno. Deodorant nás ovoní, a tak jej můžeme nosit i s sebou do práce. Časté mytí je však samozřejmostí, v práci mohou přijít vhod speciální vlhčené ubrousky. Nejen ženy, ale také muži už si začínají vyholovat podpaží. V létě to opravdu není od věci, v ochlupení se totiž lépe daří bak teriím způsobujícím zápach.