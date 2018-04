S málem peněz pro hypotéku od KB

Proč dříve 30 procent a nyní pouze 10 procent

Termín akontace použitý v předcházejícím odstavci může být poněkud zavádějící, a proto si nejprve projděme podstatu hypotečních úvěrů. Ty jsou ze zákona určeny pouze pro investice do nemovitostí a zároveň musí být zajištěny nemovitostí. Zákon neukládá žadateli o úvěr povinnost umístit do zástavy právě pořizovanou nemovitost a často se stává, že klient využije možnosti zajistit hypotéku jinou nemovitostí. Mnohem méně benevolentní je zákon v oblasti hodnoty zástavy. Žadatel o hypotéku si nemůže vzít úvěr rovnající se hodnotě zástavy, nýbrž pouze do hodnoty 70 procent. Pokud tedy někdo zajistí hypotéku nemovitostí oceněné částkou jeden milión korun, pak mu banka bude ochotna poskytnout úvěr pouze ve výši 700 tisíc korun. Zbývajících 300 tisíc musí tedy vzít z vlastních zdrojů.

Pokud tedy zájemce může zajistit hypotéku pouze pořizovanou nemovitostí, pak se musí připravit na to, že musí sáhnout poměrně hluboko do kapsy již při podpisu smlouvy. Hypoteční banky většinou poskytují úvěry za prostředky získané emisí hypotečních zástavních listů. Právě v tomto případě musí banky dodržet zmiňovanou sedmdesátiprocentní hranici vůči zastavené nemovitosti. Pokud ovšem hypoteční banka získá prostředky z jiných zdrojů, pak může stanovit i nižší povinnou „akontaci“. To je případ GE Capital Bank, České spořitelny a nyní také Komerční banky..

Program Plus osloví zejména mladé, Garant širší veřejnost

První novinkou Komerční banky je hypoteční úvěr Plus. V porovnání s běžnou hypotékou nabízenou KB se liší právě ve zmiňovaném ocenění zástavy. V rámci programu Plus může žadatel získat hypoteční úvěr dosahující 90 procent hodnoty zástavy. Při miliónové zástavě tedy žadateli postačí pouze hotovost ve výši sto tisíc korun. Tato nízká akontace si najde zřejmě nejvíce příznivců v řadách mladých lidí, kteří mají dnes slušně placené a hlavně perspektivní povolání a postrádají zatím větší úspory. Na druhé straně je třeba si uvědomit, že nižší akontace znamená vyšší jistinu úvěru a tím pádem navyšuje splátky. Kromě nízké akontace nabízí Komerční banka u tohoto Programu také možnost jednorázového či částečného splacení úvěru kdykoli během splatnosti. Klient tedy nemusí čekat na konec období fixace.

Z pohledu zařazení je velmi zajímavou novinkou úvěr Garant. Dalo by se říct, že jde o hybridní produkt mezi hypotékou a spotřebním úvěrem. S hypotékou má společný základ v podobě zajištění nemovitosti a delší splatnost, zatímco se spotřebním úvěrem má společné použití. Úvěr Garant totiž nemusí být použitý na financování nemovitosti a klient ho může využít dle vlastního uvážení. Dlužník si v případě Garantu může zvolit splatnost od jednoho do deseti let a splácí ho prostřednictvím měsíčních anuitních splátek. Úroková sazba je stanovena jako pevná po celou dobu splatnosti. Zároveň je třeba dodat, že úvěr musí být zajištěn nemovitostí s dvojnásobnou hodnotou. Maximální výše úvěru Garant je jeden milión korun, za čímž musí být zástava ve výši dvou miliónů korun.

Snížení úrokových sazeb hovoří pro dlužníky

Čtvrteční snížení úrokových sazeb ČNB je pro dlužníky dobrou zprávou. Dá se očekávat, že ceny hypoték půjdou opět trochu níže. Nižší úročení hypoték se však může promítnout do snížení státní podpory, což může vyústit v celkové zdražení hypotečních úvěrů. To by ovšem pocítili pouze ti, kteří hypotékou pořizují novou nemovitost. Pouze nové nemovitosti totiž splňují podmínky pro poskytnutí státního příspěvku k hypotečnímu úvěru.

