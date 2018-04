S nákupem eura či dolaru na dovolenou vyčkejte

Častěji než americkou měnu bude český turista pro prázdninové cesty potřebovat euro. To na rozdíl od dolaru spíše v poslední době posiluje - například za posledních 12 měsíců si polepšilo o 1,50 koruny za jedno euro. Kdo bude potřebovat eura na dovolenou, měl by však ještě počkat - díky předpokládanému posílení koruny bude možné evropskou měnu nakoupit levněji.

„U eura je brzký nákup ještě zbytečnější než u dolaru. Podle našeho názoru je pravděpodobnější posílení koruny,“ míní Luboš Mokráš, analytik České spořitelny. Před zbytečně nevýhodným nákupem varuje i Markéta Šichtařová: „Je málo pravděpodobné, že by koruna pokračovala ve svém oslabování k euru. Spíše naopak očekáváme její zpevnění, proto by nákup eur v této chvíli mohl být snadno nákupem v ten nejhorší možný okamžik.“



V stup do unie může koruně pomoci

Oslabí koruna po vstupu do unie? Finanční analytici potvrzují, že květnový vstup spíše uškodí síle eura než koruně. „Pozitivní vliv na korunu by měl mít vstup České republiky do unie a očekávané oživení hospodářství EU. Měl by se také zvýšit příliv zahraničních investic a český vývoz,“ předpovídá Luboš Mokráš.

To je rozhodně dobrá zpráva pro všechny, kteří se chystají na letní zahraniční dovolenou - euro by mělo být na začátku prázdninové sezony levnější, než je teď. „Z dlouhodobého pohledu několika měsíců platí, že koruna k euru by měla spíše posilovat. To znamená, že je výhodnější počkat si s nákupem eura na pozdější dobu,“ uzavírá Markéta Šichtařová, hlavní ekonomka Volksbank.



J ak to bude s dolarem dál?

Přinese EU lepší bankovní služby? Více ZDE .

Turisté, kteří se vydávají například do Tuniska či Turecka a do jiných světadílů, budou na své cesty potřebovat dolary. Po lámání rekordů, kdy byl dolar vůči koruně na dně, si začala americká měna polepšovat. Odborníci však tvrdí, že není třeba se obávat sílícího dolaru.

„Očekáváme, že dolar začne vůči koruně trvale posilovat až v příštím roce, nejdříve na konci roku letošního. S nákupem dolarů proto nemá smysl pospíchat,“ soudí Ivo Nejdl, analytik Raiffeisenbank. Jeho slova potvrzuje i Markéta Šichtařová: „Je velmi pravděpodobné, že dolar zůstane slabý, či dokonce ještě o něco slabší, než je nyní.“ Zbytečně propadat panice, že bylo možné vhodně nakoupit dolary a šance už je nenávratně pryč, nemá smysl.

Podle analytiků by se lidé také neměli spoléhat pouze na valuty v hotovosti, ale používat například platební kartu. Markéta Šichtařová vysvětluje: „Není rozhodně kam spěchat s nákupem dolarů. Navíc pokud turista nejede přímo do nějaké exotické země, pak je mnohdy výhodnější nevozit dolary v hotovosti, ale jen platební kartu.“ Tímto postupem lze pak ušetřit nejen na směnárenských poplatcích, ale i bezhotovostní platby se přepočítávají výhodnějším kurzem.

Přesně odhadnout vývoj kurzu je však spíše věštěním z křišťálové koule. Přesto se odborníci shodují v tom, že éra slabého dolaru by měla pokračovat. Luboš Mokráš, analytik České spořitelny, uvádí: „Případný pokles dolaru nelze vyloučit, trh je naladěn na další oslabení měny.“ Podle Markéty Šichtařové stojí za slabým dolarem především problémy obchodní bilance Spojených států a nízké úrokové sazby v USA. „K těmto dvěma důvodům se přidává ještě jakási psychologie davu: pokud jednou začne dolar ztrácet, je pro mnoho lidí obtížné získat k němu důvěru.“

Ivo Nejdl odhaduje: „Podle našich odhadů pro červen by se měl kurz koruny pohybovat na úrovni 24,60 koruny za jeden americký dolar, což je o 6,8 procenta silnější koruna než dnes, ale také 2,5 procenta pod jejím historickým maximem, kdy se dal dolar koupit za 25,30 koruny.“

J ak nakupovat cizí měnu

Na devizový příslib už čekat nemusíme, koupit si eura, dolary či slovenské koruny není nic složitého. Přesto je potřeba si před návštěvou směnárny udělat jasno v základních pojmech.

Kam pro valuty?

Obecně platí, že chcete-li nakoupit jakoukoliv cizí měnu, vyplatí se zajít do pouličních směnáren; ty totiž nabízejí výhodnější kurzy než bankovní. Kromě toho poskytují obvykle služby bez poplatků, což není v českých bankách zrovna běžné. Při zpětném prodeji se však vyplatí vybírat, protože pro malé částky mají pouliční směnárny často méně výhodný kurz než banky.

Co je to valuta a deviza?

Pod pojmem valuta je označována cizí měna v hotovosti. Devizy se používají v případě bezhotovostních převodů. Proto se také mluví o devizových účtech, a nikoliv o valutových. Kdo tedy zavítá do směnárny, bude jej zajímat sloupec valuta, protože bude chtít eura či dolary v hotovosti, nikoliv převodem na účet. Pod pojmem valuta je označována cizí měna v hotovosti.se používají v případě bezhotovostních převodů. Proto se také mluví o devizových účtech, a nikoliv o valutových. Kdo tedy zavítá do směnárny, bude jej zajímat sloupec valuta, protože bude chtít eura či dolary v hotovosti, nikoliv převodem na účet.

Jaký je rozdíl mezi sloupcem prodej a nákup?

Je dobré si pamatovat jednoduchou pomůcku: kurzovní lístek je psán z pohledu směnárny a banky. To znamená, že když chce zákazník eura, směnárna mu je prodává, takže jej bude zajímat u společné evropské měny sloupeček „prodej“. Naopak pokud se budete chtít zbavit valut z dovolené, musíte sledovat sloupec „nákup“, protože směnárna od vás valutu nakupují.