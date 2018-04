S nákupem si odnesete i hotovost

Tato služba se jmenuje CashBack a díky ní si paní Alena nakoupila potraviny, vyzvedla u pokladny ještě deset eur a děti mohly za zábavou, dokonce i na zmrzlinu jim zbylo.

Pro peníze do obchodu můžete tam, kde uvidíte u pokladny samolepku s logem vaší platební karty a nápisem CashBack. „Vůbec jsem o této možnosti nevěděla, jen jsem si náhodou všimla, že jí přede mnou stojící zákazník využil. A tak jsem to zkusila taky,“ vypráví Alena Michálková. „V zahraničí totiž obchody většinou nijak označené nejsou. Proto doporučujeme zákazníkům, aby se tam, kde se platí kartou, na možnost služby předem zeptali,“ radí mluvčí Poštovní spořitelny Marek Roll.

CashBack už i v Česku

Zatímco v mnoha zemích Evropy a zejména ve Spojených státech funguje výběr hotovosti u pokladen obchodů už několik let, v České republice se teprve rozjíždí. Na podzim loňského roku s touto službou přišly jako první ČSOB a Poštovní spořitelna zatím v síti obchodů Hypernova a Albert. Na jednom místě si můžete spolu s nákupem z prodejny odnést i peníze v hotovosti.

Jak to funguje?

Především musíte nakoupit zboží alespoň za 300 korun. U pokladny označené samolepkou oznámíte prodavači před platbou nákupu vybíranou částku, kterou poté dostanete i s účtenkou z pokladny a karetního terminálu. Bude na ní uvedena částka CashBacku, nákupu a celkový součet. Dolní hranice vybírané částky není omezena, musí však být vždy v celých stokorunách a do maximální výše 1500 korun. „Ušetříte tak za výběry z bankomatů, služba je totiž pro všechny karty ČSOB zdarma,“ uvádí mluvčí banky Tomáš Kopecký. K výběru můžete použít kartu embosovanou i elektronickou, VISA i Master-Card, kreditní i debetní. O rozšíření služby do dalších obchodů se jedná a měla by být spuštěna ještě během letošního roku.

Službu zavádí i Česká spořitelna

Včera CashBack spustila další banka. „Službu nabízejí zatím jen menší obchodníci. Síť obchodů hodláme brzy rozšířit o větší partnery, například Interspar,“ uvádí Kristýna Havligerová z tiskového oddělení České spořitelny.

V současné době lze služby využít například v těchto obchodech: Potraviny Alena Fibingerová v Praze-Radotíně, 1shop.cz Praha, Jednota Boskovice, Konzum Ústí nad Orlicí a Potraviny Miloš Brejcha v Libčicích nad Vltavou. Obchodníci jsou označeni speciální samolepkou (vedle loga karty je nápis CashBack) a stejně jako u ČSOB, i zde si mohou zákazníci požádat k nákupu za minimálně 300 korun o vydání hotovosti až do výše 1500 korun.

Platí pro elektronické i embosované karty MasterCard a VISA. Česká spořitelna si však za službu účtuje poplatek čtyři koruny. Banka v budoucnu umožní službu CashBack nejen svým klientům, ale i držitelům platebních karet jiných ústavů, pokud jim to jejich banka povolí. Na podzim se chystají CashBack zavést i další banky, například Komerční banka či Raiffeisenbank. HVB a Živnobanka počítají se spuštěním služby počátkem příštího roku.