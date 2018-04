S nákupy pomůcek nespěchejte, radí učitelka

Jaké dělají rodiče při nákupech školních pomůcek chyby?

Pořizují některé věci zbytečně nebo příliš brzy. Například prvňákům předem kupují číslice a písmena, ty však dostanou od školy zadarmo. Nebo pospíchají s nákupem pera, i když první tři měsíce se píše tužkou. Také komplety obalů nemá cenu kupovat dříve, než děti dostanou knihy. Složité, vícepatrové penály potomci ani nevyužijí. Často rodiče naopak zapomínají pořídit cvičební úbor a ručník do školy.



Na co je potřeba dát pozor?

Důležitý je zejména výběr aktovky, která by měla mít pevná záda. Setkávám se s beztvarými, málo členitými batohy, které škodí zdraví dětí a je těžké v nich udržet pořádek. Chybou je i nákup tvrdých tužek, se kterými je pro děti obtížné psát lehce.

Co dětem zjednoduší práci ve škole?

Jednoduché pomůcky, jako jsou třeba měkké násadky na tužky. Nebo volba trojbokých pastelek či tužek, které nedovolí, aby je dítě uchopilo špatně. Speciální pomůcky, například pera či nůžky, by měli dostat leváci či děti, které trpí dysgrafií nebo dyspraxií. Důležité je, aby děti uměly s pomůckami předem trochu zacházet. Když si například neumějí uložit sešity do desek a učitelka je všechny musí obcházet, aby je to naučila, je to velká ztráta času. Ostatní děti se navíc nudí a zlobí.



Na čem by se nemělo šetřit

Na věcech, se kterými děti denně pracují – pastelkách, nůžkách, perech či ve vyšších třídách kružítkách. Rodiče mohou koupit levné pastelky, potíž je v tom, že málo barví. Děti se často trápí s tupými nůžkami, se kterými nejde pořádně stříhat. Umělohmotná kružítka jsou sice levná, ale rýsovat se s nimi pořádně nedá.



A co dětem ve škole vysloveně škodí?

V první třídě určitě mobilní telefony. Děti je ve škole vůbec nepotřebují. Při vyučování musí být mobily vypnuté a přestávky by měly sloužit k jiným věcem než posílání esesmesek či hraní her. Ani rodiče nemusejí potomky přes mobil kontrolovat, protože ze školy malé děti odejít nemohou a stejně je vyzvedávají většinou samy rodiče.