S návštěvou úřadu práce by neměli nezaměstnaní otálet

Nejen kvůli hmotnému zabezpečení v nezaměstnanosti, tedy takzvané podpoře, ale také kvůli zdravotnímu a sociálnímu pojištění. Pro zaměstnance sice platí po skončení pracovního poměru ještě ochranná lhůta, ale ani ta není nekonečná. Skončí maximálně po 42 dnech, a jestliže po jejím uplynutí nezaměstnaný onemocní a není v evidenci úřadu práce, nemá nárok na nemocenskou. Na zdravotní pojištění lidé zaregistrovaní na úřadu práce nemusí myslet, platí je za ně stát. Musí však do osmi dnů nahlásit své zdravotní pojišťovně, že se stali uchazeči o zaměstnání, nebo že jejich evidence na úřadu práce skončila. Nesplnění této oznamovací povinnosti může být postiženo pokutou až do výše 10 000 korun. Doba, po kterou je nezaměstnaný v evidenci uchazečů o zaměstnání, se započítává i jako doba pro nárok na do důchod. Žádost o zprostředkování zaměstnání podává zájemce písemně na úřad práce, v jehož obvodu má trvalý pobyt. Je zařazen do evidence uchazečů, a pokud mu úřad práce do sedmi dnů nenalezne vhodné zaměstnání, náleží mu podpora. Její přiznání je však podmíněno splněním některých podmínek a předložením dokladů. Vedle občanského průkazu je to také potvrzení o zaměstnání v posledních třech letech a potvrzení o průměrném měsíčním čistém výdělku od posledního zaměstnavatele. "Právě s doložením zápočtových listů i potvrzení výše příjmů mají někteří uchazeči problémy," vysvětluje ředitelka Úřadu práce pro Prahu-východ Hana Lukášová. Podnikatelé předkládají potvrzení správy sociálního zabezpečení o posledním vyměřovacím základu pro účely důchodového zabezpečení.Maximální podpora je 11 480 korun Od prvního října vzrostla maximální výše podpory o 825 korun, na 11 480 korun měsíčně. Dostávat ji budou však jen lidé, kteří měli v posledním zaměstnání přibližně 19 130 korun čistého měsíčně a více a zároveň se rekvalifikují. Po dobu rekvalifikace je podpora stanovena na 60 procent průměrného čistého měsíčního výdělku. Navíc se o dobu rekvalifikace prodlužuje období pobírání podpory. Kdo se nerekvalifikuje, pobírá první tři měsíce 50 procent z průměrné mzdy u posledního zaměstnavatele, maximálně 10 250 korun (platí pro uchazeče s měsíčním čistým příjmem 20 500 korun a vyšším), a 40 procent ve zbývajících třech měsících. "S uchazeči, kteří pobírají hmotné zabezpečení v maximální výši se však setkáváme málokdy," říká Hana Lukášová. Absolventi škol dostávají první tři měsíce podporu ve výši poloviny ze stanoveného životního minima, což je v současné době 2050 korun. Další tři měsíce dostávají 1640 korun. O dorovnání na životní minimum formou dávek státní sociální podpory musí požádat na okresních úřadech. Tam však posuzují celkovou ekonomickou situaci rodiny, nejen samotného absolventa. Pokud je tedy rodina dobře situovaná, nemusí mít absolvent na další dávky nárok.Kdo podporu nedostane?Na podporu však každý nezaměstnaný nedosáhne. Nemůže s ní počítat ten, kdo v posledním půlroce dostal výpověď podle takzvaného paragrafu 53 - což je hrubé porušení kázně, po němž následuje okamžitá výpověď, nebo s ním byl opakovaně rozvázán pracovní poměr pro neuspokojivé pracovní výsledky. Nárok na podporu nemá také člověk, který v posledních třech letech nepracoval dohromady ani jeden rok. A nakonec se o podporu připraví i ten, kdo sám nejméně dvakrát za posledního půl roku ukončil pracovní poměr výpovědí bez závažných, zákonem vymezených důvodů, jako jsou třeba zdravotní důvody nebo péče o dítě. Úřad práce nepomáhá jen s hledáním práce. Kvalifikovaný právník, který je na každém úřadu, může zdarma poradit také v pracovněprávních vztazích. "Lidé toho využívají, chodí se radit například o skončení či vzniku pracovního poměru, výplatě odstupného," uvádí Josef Nápravník z kontrolního a právního oddělení Úřadu práce pro Prahu-východ.