S německou cestovkou ušetříte až polovinu ceny zájezdu

Srovnání ceny zájezdů S českou, nebo s německou kanceláří? Porovnejte si ceny Turecko, Alanya, Atlas

zájezd na 7 nocí, stravování all inclusive, hotel 4*

Marine Tour (Česko) 13 995 Kč

Oger Tours (Německo) 8 874 Kč Řecko, Rhodos, Mitis RH. Village

zájezd na 7 nocí, stravování all inclusive, hotel 4*

Neckermann (Česko) 15 990 Kč

Alltours (Německo) 11 679 Kč Egypt, Hurghada, Beirut

zájezd na 7 nocí, stravování all inclusive,

hotel 3*

Azur Reizen (Česko) 11 800 Kč

FTI (Německo) 9 333 Kč Srí Lanka, Beruwela, Palm Garden

zájezd na 8 nocí, stravování all inclusive, hotel 3*

Palma Travel (Česko) 48 230 Kč

5 vor Flug (Německo) 19 916 Kč Egypt, Hurghada, Sultan Beach

zájezd na 7 nocí, stravování all inclusive, hotel 4*

LMX Last minute (Německo) 17 340 Kč

Exim tours (Česko) 12 870 Kč Egypt, Hurghada, La Perla

zájezd na 8 dní, stravování polopenze, hotel 3*

5 vor Flug (Německo) 10 583 Kč

Neckermann (Česko) 7 490 Kč Egypt, Hurghada, Hor palace

zájezd na 8 dní, stravování all inclusive, hotel 3*

5 vor Flug (Německo) 10 098 Kč

Dolce vita a.s. (Česko) 12 050 Kč Poznámka: last minute, hledáno 16. srpna 2010

Zdroj: nacesty.cz, zajezdy.cz