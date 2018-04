S novým zázračným leasingem ušetříte, ale pětileté odpisy vám nezkrátí

Kvůli daním musí být leasingy výlučně pětileté

Velkou výhodou finančního leasingu byla ještě loni před daňovou reformou možnost zařadit u tříletého leasingu na osobní automobily splátky do daňově uznatelných nákladů v porovnání s úvěrem nebo financováním za hotové. Tříleté leasingy byly dříve oblíbeny především u vysoce ziskových firem, které potřebovaly co nejrychleji dostat pořizovací cenu vozu do nákladů.

O daňové zvýhodnění připravil finanční leasing novelizovaný zákon o daních z příjmů účinný od 1. 1. 2008. Firmy musí nově dodržet totožnou dobu trvání leasingové smlouvy se standardní dobou odpisování.



V případě osobních automobilů došlo k prodloužení doby odpisování ze čtyř na pět let a s tím se musel ztotožnit i leasing. Alespoň ta nabídka určená pro firmy nebo živnostníky, kdy nájemce musí prokázat trvání nájemního vztahu alespoň pět let (z důvodu daní).



Pokud totiž nájemní vztah netrvá minimálně pět let, finanční úřad má právo nepřijmout již zaplacené leasingové nájemné jako daňově uznatelný náklad. Firma bude povinna to nejen dodanit, ale bude i pokutována.

Nájemné musíte časově rozlišit – to s novelou neodpadlo

Leasingové firmy přichází na trh s produkty pro podnikatele, které jsou založené na variabilním splátkovém kalendáři, kdy nájemce hradí většinu splátek během prvních dvou či tří let a následně platí pouze nějaké symbolické nájemné.



Hlavní výhodou zkráceného leasingu zůstává nižší úrokové zatížení, ale účetní i daňové předpisy nutí nájemce časově rozlišit splátky a dopředu zaplacené nájemné koncentrované například do první poloviny nájemního vztahu nevede k automatickému promítnutí výdajů do daňově uznatelných nákladů. Splátky stejně musí být rozpuštěny rovnoměrně do šedesáti měsíců, což je povinná doba finančního leasingu osobních automobilů.





Skutečné splácení trvá krátce, smlouva mnohem déle



U kupříkladu finančního leasingu Optimal (od ČSOB Leasing) se zrychleným splácením je možné sjednat splácení jen na tři nebo čtyři roky. Po zbývající dobu trvání smlouvy platíte pouze pojištění financovaného majetku, ale majetek máte již splacený. VB Leasing zase představil obdobný produkt se zkrácenou dobou splácení a následnými udržovacími nebo nulovými splátkami. Na stejném principu jsou postaveny i zkrácené leasingy 36+24 nebo 48+12 (od UniCredit Leasing). Smlouva běží zákonných pět let, ale podnikatel může splatit pořizovací cenu již během 36 nebo 48 měsíců. Následujících 24, respektive 12, měsíců představuje měsíční splátka pouze pojištění a symbolickou částku ve výši 10 Kč. U nového produktu Minimal (od ČSOB Leasing) jde o krátký finanční leasing na tři nebo čtyři roky se zvýšenou zůstatkovou hodnotou na konci financování. Zůstatková hodnota činí 35 % u smluv na tři roky a 13 % u smluv čtyřletých. U VB Leasing najdete nový Minimum leasing se zůstatkovou hodnotou a Minimum leasing plus s poslední navýšenou splátkou.



Škofin zareagoval na reformu vylepšením nabídky operativního leasingu jako alternativy ke klasickému finančnímu leasingu. Smlouvy jsou navrhovány s pevnými měsíčními splátkami a leasing bude nově možné uzavřít on-line přímo u všech autorizovaných dealerů.

Od zavedení daňové reformy uplynula krátká doba a je obtížné zhodnotit, jaký mají na finanční leasing legislativní změny vliv. Leasingové společnosti se obecně shodují ve zvýšené poptávce na konci loňského roku, kdy se zákazníci snažili si ještě na poslední chvíli udržet kratší dobu odpisování. A dále dochází k růstu podílu operativního leasingu v letošním roce.

Zatím to nevypadá ani na situaci, kdy by se firmám hromadila "odježděná" vozidla, protože musí u finančního leasingu z účetních a daňových důvodů nově počkat s jejich prodejem pět let. "Nečekám v této oblasti výrazný posun. Zejména firmy s velkými flotilami vozů s vysokým ročním počtem najetých kilometrů využívaly spíše operativní leasing již v minulých letech, protože pro ně byly i tři roky dlouhá doba," uvádí Martin Kofroň, předseda představenstva České leasingové a finanční asociace.