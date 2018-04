S odchodem do důchodu počkejte, můžete na tom vydělat

Jestli jste rozhodnuti, že ještě není čas na odpočinek, asi jako spousta lidí řešíte, zda pracovat takzvaně "na procenta", nebo požádat o důchod a přitom stále brát plat zaměstnance.

Pokud zůstanete pracovat jako normální zaměstnanec, budou se vám navyšovat procenta pro výpočet důchodu. V tom případě dál zůstává stará pracovní smlouva, na vašem vztahu se zaměstnavatelem se nic nezmění.

Při průměrném důchodu 10 311 korun můžete při ročním přesluhování díky "procentům" počítat po zbytek života s tisícovkou měsíčně navíc. Jdete-li do důchodu v šedesáti, může to znamenat skoro milion, pokud se dožijete osmdesátky.

Když požádáte o důchod, Česká správa sociálního zabezpečení vám ho začne vyplácet. Souběžně můžete zůstat v práci. V tom případě s vámi zaměstnavatel uzavře novou smlouvu, která musí být na dobu určitou, a to nejdéle na rok. Výhodou je, že se vám rázem znásobí příjmy. Berete svůj dosavadní plat a ještě navíc máte důchod. "Celý život jsem musela šetřit, teď v důchodu pracuji a s penězi nemám problém. Část výdělku zvládnu ukládat," říká Jana Malá z Prahy.

Riziko je, že zaměstnavatel s vámi po roce nemusí prodloužit smlouvu, nedostanete odstupné a důchod zůstane v původně vypočítané výši. Sami zvažte, nakolik jste si v práci svým postavením jisti.

"Od ledna 2010 se však toto změní. Vyplácení důchodu už nebude podmíněno roční pracovní smlouvou," uvádí Jan Přib, autor knihy Kdy do důchodu a za kolik.

co se traduje o důchodech, ale není to tak úplně pravda Vyvracíme několik mýtů o důchodech.

Vyplatí se brát plat i důchod najednou?

Zkusili jsme spočítat, který způsob pobírání důchodu je výhodnější. Pro příklad vezměme ženu, která bude mít nárok na důchod v prosinci 2009 a její hrubé příjmy jsou 20 000 korun. Předpokládaný důchod je 11 976 korun. Čtěte, jak požádat o starobní důchod.

Když bude rok pracovat na procenta:

– vydělá si 190 200 korun

– během prvního roku nebude brát žádný důchod

– po roce bude mít nárok na měsíční penzi 12 932 korun

– za deset let od chvíle, kdy jí vznikl nárok na důchod, tak získá 1 586 856 korun (mzda + důchod)

Když bude rok pracovat a brát současně důchod:

– vydělá si 190 200 korun

– během prvního roku bude brát důchod 11 976 korun, celkem 143 712 korun

– po roce bude mít nárok na důchod stále 11 976 korun

– za deset let od chvíle, kdy jí vznikl nárok na důchod, tak získá 1 627 320 korun (mzda + důchod)

rada mf dnes Pracujte a nechte si současně vyplácet důchod. Většině lidí se to vyplatí.

Samozřejmě, když se důchodce dožije stovky, vyšlo by lépe pracovat na procenta a mít do konce života vyšší penzi. Jenže průměrný věk v Česku je 79 let u žen a 73 u mužů. Navíc za peníze, které člověk v mladším důchodovém věku má najednou, může třeba obměnit dožívající zařízení domácnosti nebo vylepšit chatu. Zatímco o tisícovku vyšší důchod se snadno promění za čokoládu a hračky pro vnoučata.

Kdybyste na procenta pracovali třeba tři roky, bylo by to oproti stejné době, kdy pracujete a zároveň berete důchod, ještě méně výhodné. Přesně to však není možné spočítat, protože každý rok se hodnoty potřebné k výpočtu důchodu mění a dopředu nejsou známé.

co vše se počítá do penze Jsou období, kdy vám úřady léta započtou jako odpracovaná, i když jste zrovna nebyli zaměstnáni ani nepodnikali.

Započtou vám letošní plat?

"Pokud byste do penze měli odcházet někdy ke konci roku, bývá výhodnější odložit to až na leden," radí Jan Přib. Zvlášť když vyděláváte hodně. Jedině tak se vám totiž bude penze vypočítávat i z příjmů předešlého roku, a to může částku, kterou budete měsíčně dostávat, navýšit.

Třeba člověk, který by požádal v prosinci 2007 o důchod a ten by mu spočítali na 11 300 korun, by mohl měsíčně dostávat o 500 korun víc, kdyby do penze šel až v lednu 2008 a do výpočtu by se zahrnul jeho poslední roční příjem 400 000 korun. Dopředu však podobný příklad namodelovat nelze, protože zatím nejsou známé koeficienty k výpočtu.

kolik budete brát v důchodu Spočítali jsme výši penze za vás na modelovém příkladu.

Pokud je však váš plat hodně podprůměrný, jděte klidně do důchodu, když na něj získáte nárok, a na leden nečekejte. Když si řeknete o penzi do konce roku 2009, budete od ledna nejspíš dostávat důchod vyšší, valorizovaný. Od ledna totiž bývají důchody přiznané do konce předcházejícího roku navyšovány a ty nové si musí počkat. Výše valorizace není ještě známa. Záleží na tom, jak rostly ceny a mzdy v předchozích letech. Vláda valorizaci schvaluje do 30. září.