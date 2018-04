S opcí vyděláváte s pohybem o každý cent ve vašem směru

Za každý komfort se platí, v případě futures kontraktu vyděláváte s pohybem o každý cent ve vašem směru. V případě spekulace za pomoci opcí musíte napřed vydělat na zaplacenou opční prémii. Inkasovat zisk budete až od hodnoty rovnající se součtu striku a opční prémie v případě call opcí a rozdílu striku a opční prémie v případě put opcí.

N ákup opce

Jde o nejjednodušší metodu a přímou spekulaci na růst nebo pokles ceny v následujících dnech, týdnech, případně měsících. Zjednodušeně, když očekáváte, že sojové boby porostou, protože ve světě panuje silná poptávka, nabídka nestačí pokrýt zájem a volatilita je zatím nízká, nakoupíte call opci na futures na sojové boby. Jestliže se vaše analýza potvrdí a sója vzroste, zvýší se opční prémie, opci prodáte a inkasujete zisk.

Maximální riziko, jenž podstupuje kupující opce, je opční prémie, jenž zaplatil. Nezáleží přitom, jak dalece jde trh proti němu.

Druhou možností je uplatnění práva, tedy necháte si dodat podkladové aktivum a to následně prodáte, inkasujete zisk. Jestliže předpokládáte, že cena sojových bobů klesne, neprodáváte call opci, nýbrž nakupujete put opci. To je nástroj spekulace na pokles. Zapamatujte si tedy, že jestliže chcete spekulovat na vzestup ceny, nakupujete call opci a když hodláte vydělat na poklesu, opět nakupujete, tentokráte put opci.

Setkal jsem se s mnoha spekulanty, jenž si řekli, že opce jsou to pravé, že nákupem limitují riziko na opční prémii a můžou ji tak držet až do expirace. Není to ale tak jednoduché. Při analýze futures je nejdůležitější vědět, kam trh půjde. U opcí jen směr nestačí, musíte dále hodnotit volatilitu, strike a hledisko času. Například volatilita je jedním z nejdůležitějších faktorů rozhodující o vašem zisku či ztrátě. Nechtěli pochopit, že není jedno, který strike nakoupíte a většinou se rozhodovali pro opce zcela mimo peníze, tedy ty, jenž byly nejlevnější.

P rodej opce

Prodej opcí, jinak řečeno vypisování opcí, vyžaduje zcela odlišný přístup než nákup. Jestliže prodáváte opce a nevlastníte opci nebo nevlastníte přitom podkladový futures, jedná se o tzv. nekrytou pozici. Jak jsme si již řekli, pokud kupujete opci, máte omezené riziko a neomezenou příležitost k zisku. Logicky odtud plyne, že jestliže prodáváte opci, váš potenciální zisk je omezen, zatímco riziko není limitováno. Z důvodu neomezeného rizika musíte v případě vypisování opcí skládat margin na jeho krytí.





Jestliže vypisujete opce, získáváte při její expiraci mimo peníze prémii. Vaše riziko je však neomezené.

Řekněme, že prodáte prosincové zlato 380 call za 4,2 dolaru. Obdržíte tak prémii 420 USD. O měsíc později se zlato obchoduje zlato za 430. Opce expiruje. Vzhledem ke skutečnosti, že nedržíte futures kontrakt, musíte ho koupit za aktuální cenu na trhu a dodat jej protistraně ne za váš kurz 430, ale za strike 380. To znamená, že na vašem účtu se objeví ztráta 380 – 430 = 50 USD × 100 USD (hodnota bodu) = 5 000 USD. Od této částky odečtete 420 dolarů opční prémie mínus 4 580 USD. Na druhou stranu, když by kurz klesl na 350 dolarů, tedy 30 USD pod strike, bude váš zisk činit jen a právě prémii, tedy 420 dolarů.



Po neúspěchu s nákupem levných opcí mimo peníze se mnoho opčních spekulantů s nadějí vrhlo na jejich vypisování. Tato technika je ale vhodná pro zkušené spekulanty, není tak jednoduchá, jak se může na první pohled zdát, a proto byste o ní měli uvažovat až po delší praxi. Fakt, že nebudete úspěšní při nakupování opcí neznamená, že vyděláte na jejich vypisování.