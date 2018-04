S ošetřením psa v zahraničí pomůže pojistka, nabídka je ale skoupá

Na cestu do zahraničí pojistěte nejen sebe, ale také svého psa. Vyhnete se tak šoku z částky, o kterou by se v případě jeho úrazu či onemocnění vaše dovolená prodražila. Pojistit si můžete i škodu, kterou by váš psí miláček mohl způsobit.