S osmi tisíci korun měsíčně se při studiu dá vyjít

Jaké jsou měsíční výdaje studenta vysoké školy Žije u rodičů

Barbora, 25 let, 5. ročník Univerzita Jana Amose Komenského, obor masová komunikace, prezenční studium

Výdaje:

• bydlí u rodičů, nepřispívá 0 korun

• jídlo u rodičů, nepřispívá 0 korun, menza cca 500 korun

• mobil, internet tisíc korun platí rodiče

• doprava 260 korun kupon MHD+ benzin platí rodiče

• oblečení, zábava 6 000 korun Příjmy:

Pracuje na brigádách po celou dobu studia, jen při psaní bakalářské práce a učení na státnice ji podporovali rodiče. Měsíční výdaje se odvíjí podle toho, jakou má zrovna práci - obvykle si vydělá 10 000 korun měsíčně (například jako asistentka právního týmu v advokátní kanceláři) a utratí 6 000 korun. Když pracovala během léta na plný úvazek, vydělala si až 22 000 korun. Bydlí na koleji

Karel, 20 let, Fakulta dopravní ČVUT, Praha Výdaje:

• bydlení kolej Strahov 2 500 korun

• menza 2 800 korun, ostatní jídlo tisíc korun

• učebnice (chodí do knihovny) 0 korun

• doprava MHD (kupuje si čtvrtletní kupon) 240 korun, doprava vlak 200 korun

• zábava cca 1 500 korun (minimum 100 korun za návštěvu restaurace, na diskotéce až 500 korun)

• sport 0 korun Příjmy:

• ubytovací stipendium 690 korun

• od rodičů sedm tisíc korun

• Na brigády chodí jen přes léto, do příjmů je proto nezapočítává. Je v podnájmu

Jana, 22 let, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Výdaje:

• bydlení tři tisíce korun (s kamarádkou se dělí o pronájem 2+kk na kraji Brna)

• jídlo tři tisíce korun (částečně se stravuje v menze, vaří si doma, nekupuje si žádné svačiny, připravuje si je sama, hodně jí pomáhají i zásoby, které si přiveze od rodičů)

• doprava MHD 265 korun, doprava vlak 500 korun

• učebnice průměrně 500 korun

• mobil, internet 1 500 korun

• zábava, kultura, sport tisíc korun Příjmy:

• ubytovací stipendium 700 korun

• od rodičů šest tisíc korun

• Rodiče hradí i nenadálé výdaje, vybavení do školy, dražší učebnice, výlety a podobně.

• Na letní brigádě si Jana vydělá asi 10 000 korun.