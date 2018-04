S pojištěním GAP dostanete po krádeži či totální havárii peníze na nový vůz

Dnem koupě začíná hodnota automobilu neúprosně klesat. Po roce se sníží obecná cena nového vozu zhruba o třetinu, po třech letech dokonce až na polovinu původní pořizovací ceny. GAP pojištění pokrývá rozdíl mezi pořizovací cenou vozidla a aktuální tržní cenou, kterou v případě odcizení nebo totální škody vozu určí a vyplatí pojišťovna. Tento rozdíl běžné havarijní pojištění nehradí.

Pokud tedy zloděj odjede s vaším rok starým autem s pořizovací cenou 300 tis. korun, pojistné plnění se bude pohybovat kolem 200 tis. korun. U tři roky starého vozu téže pořizovací ceny vám pojišťovna po jeho totální havárii zaplatí přibližně 150 tis. korun. S dopojištěním GAP dostanete v obou dvou uvedených příkladech zpět pořizovací cenu nového vozu, tj. 300 tis. Kč.

„GAP pojištění (Guaranteed Asset Protection Insurance) bylo na český trh převzato ze zahraničí, kde je často nabízeno jako součást leasingu,“ uvádí Dušan Šídlo, analytik Partners for Life Planning.



Kolik stojí jistota

ŠkoFIN uvedl na trh produkt Škoda Leasing Safety, známý také pod názvem reklamního sloganu „Neplačte nad rozlitým mlékem“. Při pořízení vozu Škoda Fabia nebo Roomster na leasing slibuje inzerát zdarma zámek řazení Defend Lock (za 7500 Kč) a připojištění Defend GAP na 3 roky (v hodnotě 11 500 korun). Akce ŠkoFINu je časově omezena, a to do 30.9.2007. Z tabulky níže se přesvědčíme, zda je tato nabídka opravdu zdarma.

Na podobný produkt láká nové klienty i konkurenční CAC Leasing, u něj však GAP z inzerátu zdarma není. Pojistné pro vůz z našeho příkladu činí za celou dobu pojištění (za 3 roky) 9990 korun a je rovnoměrně rozloženo do pravidelných měsíčních splátek.

Příklad

Porovnejme si nyní nabídky leasingu, povinného ručení, havarijního pojištění s 5% spoluúčastí a připojištění GAP pro nový vůz Škoda Fabia Classic 1,2 12V HTP/51kW s pořizovací cenou 282 900 Kč včetně DPH. Tabulka popisuje finanční leasing na 36 měsíců s 30% akontací a nejnižší možnou zůstatkovou cenou.

ŠKOFIN

Leasing Safety CAC LEASING

Extra Leasing Leasingová splátka 6 309,48 6 320,00 Havarijní pojištění 629,00 473,50 Povinné ručení 257,00 275,50 Pojištění GAP zdarma 278,00 CELKOVÁ

MĚSÍČNÍ SPLÁTKA 7 195,48 7 347,00

Během třech let trvání leasingové smlouvy zaplatíte ŠkoFINu o 6 tisíc korun méně než za nabídku CAC Leasingu. Úplně zdarma tedy připojištění GAP v hodnotě 11 500 korun při srovnání s nabídkou konkurence nedostanete, ale méně skutečně zaplatíte.

ŠKOFIN

Leasing Safety CAC LEASING

Extra Leasing Akontace 30 % 84 870,00 84 870,00 Leasingové splátky 227 141,28 227 520,00 Zůstatková cena 119,00 1 190,00 CELKEM ZA 36 MĚSÍCŮ ZAPLATÍTE

(bez pojištění) 312 130,28 313 580,00 Hodnotu vozu přeplatíte o 29 230,28 30 680,00 Za pojištění zaplatíte 31 896,00 36 972,00 CELKEM ZA 36 MĚSÍCŮ ZAPLATÍTE

(včetně pojištění) 344 026,28 350 552,00

Pojištění GAP lze sjednat současně s podpisem leasingové smlouvy přímo u prodejce při nákupu nového vozu nebo do 90 dnů od převzetí vozidla jako připojištění k pojištění havarijnímu. GAP připojištění můžete po dohodě dále rozšířit i na krytí případné spoluúčasti z havarijního pojištění.

Nabídka ŠkoFINu je určena pouze pro nová vozidla a pojistné krytí GAP je omezeno na 3 roky, pak zaniká. U CAC Leasingu se pojištění GAP sjednává rovněž na 3 roky, ale poté je lze za upravených podmínek prodloužit až na 10 let stáří vozu.

"Toto pojištění vnímám pozitivně, neboť rozšiřuje pojistné krytí. GAP pojištění ale není nutné mít po celou dobu trvání havarijního pojištění. Svůj smysl má v prvních letech vlastnictví vozidla a zejména při jeho koupi na úvěr," dodává Dušan Šídlo.

K důležitým informacím dále patří například fakt, že maximální limit pojistného plnění činí 55 % z pořizovací ceny vozidla. Pojistné plnění z havarijního pojištění a GAP pojištění z jedné pojistné události nesmí přesáhnout pořizovací cenu auta.

Na pojištění se nevztahuje žádný systém BONUS-MALUS. A stejně jako u ostatních pojistek platí, že musíte v případě odcizení vozidla být schopni odevzdat všechny klíče, které byly k vozidlu během provozu předány od výrobce.

Pojištění GAP je pojištěním jako každé jiné. Chrání před nepříznivými událostmi a nežádoucím jednáním druhých lidí. Zvažte, kdy je pro vás výhodnější toto pojištění za určitou částku uzavřít a kdy nést případné riziko zdarma, ale sám.