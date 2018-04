S pojistkou ušetříte na daních

Daňové zvýhodnění se týká jen pojistek, u kterých si spoříte, čili kapitálových a flexibilních investičních. Podmínkou je, že smlouva bude psaná na vás, že ji sjednáte do roku, kdy vám bude šedesát let, a že bude trvat minimálně pět let.

Kolik ušetříte nyní...

Úlevu na daních, tedy kolik přesně měsíčně ušetříte, si můžete spočítat sami. Pro základní orientaci uvádíme tabulku, ve které jsou uvedeny tři měsíční platby na pojistné ve výši 100, 500 a 1 000 korun měsíčně a úspora podle výšky platu.

Nyní ještě stále platí: čím vyšší mzdu máte, tím víc ušetříte. Pokud patříte do nejnižšího daňového pásma a příjmy daníte dvanácti procenty, ušetříte 1 440 korun při využití maximálního možného odečtu 12 000 korun za rok. Měsíčně vám pak přibude 120 korun čistého. Kdo má vysoké příjmy a patří ke skupině lidí, kteří daní dvaatřiceti procenty, ušetří až 3 840 korun za rok.

... a jak to bude po reformě

Příští rok díky jednotné patnáctiprocentní dani ušetří při shodných pojistných splátkách všichni stejně. To znamená částku 1 800 korun při maximálním odečtu 12 000 korun za rok, 150 měsíčně. Jak vyplývá z tabulky, zatímco tedy ti, kdo mají nyní měsíční plat do 15 000, na tom vydělají, lidé se mzdou nad 30 000 ušetří méně než polovinu.

Protože se daňové vyrovnání dělá vždy za rok zpětně, budete si úlevy "po novu" odečítat až na jaře roku 2009, kdy budete dělat daňové vyrovnání za rok 2008.

Úspora není z celé částky

Pozor, z daňového základu si můžete odečíst z pojistky jen tu část, kterou platíte na životní pojištění. Pokud si v rámci pojistky připlácíte ještě třeba na úraz či invaliditu, tato částka se z daní neodečítá. Například pokud platíte měsíčně 1 000 korun a z toho je 100 korun na úrazové pojištění, můžete si za rok odečíst jen 10 800 korun.

Přesnou sumu se dozvíte každý rok na potvrzení, které vám pojišťovna během ledna zašle.

Při předčasném ukončení smlouvy budete doplácet

Pokud se rozhodnete pojistnou smlouvu vypovědět dříve, než uplyne doba, na kterou byla původně sjednána, budete muset uplatněnou daňovou úsporu vrátit. V praxi to probíhá tak, že v následujícím daňovém přiznání uvedete jako příjem všechny částky, které jste si v předchozích letech odečetli jako příjem. A vše pak následně zdaníte. "Pokud jste si neschovávali potvrzení od pojišťovny a nevíte, kolik jste vlastně odečetli, pojišťovna vám celkovou sumu na vyžádání vyčíslí," uklidňuje méně pořádné Marek Vích z pojišťovny Kooperativa.

Výhoda pro zaměstnance

Zajímavé je životní pojištění pro lidi, kterým zaměstnavatel přidává k pojistce peníze nad rámec mzdy. Zákon totiž umožňuje přispívat zaměstnancům na pojištění až osm tisíc korun ročně. Jsou to peníze, které nemusí danit ani on, ani vy. Můžete tak dostávat až 666 korun čistého měsíčně.

Podle Jiřího Krále z České pojišťovny nejvíce přispívají menší firmy, které mají zhruba 20 až 30 zaměstnanců, s jejich vzrůstajícím počtem se příspěvky snižují, průměrná výše příspěvku je 5 200 korun za rok.

Že dává váš zaměstnavatel příspěvky na pojištění, ještě neznamená, že právě vy u něj uspějete. Některé podniky totiž podmiňují přídavky tím, že budete mít sjednané pojištění u jím zvolené pojišťovny. Není to sice moc etické, možná si jen zjednodušují administrativu či mají slíbenou od pojišťovny provizi, nicméně zákon takový postup nijak neomezuje. Před sjednáním pojistky se na to raději svého zaměstnavatele zeptejte. Navíc mějte na paměti, že práci třeba po několika letech změníte, ale pojistku budete muset platit dál. Uzavírá se zpravidla na dvacet let, a to je dost dlouhá doba.

Daňové úlevy

■ zaměstnavatel může přispívat až 8 000 korun za rok, které ani on, ani zaměstnanec nedaní

■ každý může spořit neomezeně, od daňového základu si může odečíst maximálně 12 000 korun ročně, a snížit tak daňový základ

■ pojistka musí být uzavřena a placena na dobu minimálně pět let a výplata pojistného plnění při dožití musí být sjednána nejdříve v roce, kdy bude pojištěnému 60 let

■ pokud má pojistka sjednanou pojistnou částku na dožití, musí být tato částka u smluv delších než 15 let 70 000 korun, u smluv od 5 do 15 let 40 000 korun

■ když klient životní pojistku vypoví dříve, musí vše dodanit

Rada MF DNES

Využijte možnosti úspor naplno. Jestli chcete od daňového základu odečítat maximum, plaťte na základní pojištění alespoň tisícovku měsíčně. Plateb za riziková připojištění, například úrazu nebo vážné nemoci, se úlevy na daních netýkají.